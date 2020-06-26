Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 07:37 — REGNUM Власти Иркутской области и представители ФГУП «Федеральный экологический оператор» в рамках подписанного недавно соглашения по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории Иркутской области обсудили проблемы территории бывших предприятий «Усольехимпром» и «Усолье — Сибирский силикон». Как сообщает официальный сайт региона, комплексный анализ объектов накопленного экологического вреда на «Усольехимпроме» будет проведен до 26 июля.

Напомним, на промышленной площадке завода «Усольехимпром» площадью более 610 га находятся более 200 промышленных объектов: 140 цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 км, почти 50 км наземных и подземных коммуникаций. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами.

«Неэффективное обращение с отходами приводит к образованию объектов накопленного экологического вреда — таких, как промплощадка «Усольехимпром». Считаю, что приведение объекта в безопасное состояние даст хороший старт решению экологических проблем в регионе», — подчеркнул первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Росприроднадзор уже провел большую работу по исследованию загрязненной территории. Также сегодня на промплощадку прибывает техника Министерства обороны Российской Федерации, с помощью которой будет проведен химический анализ объектов и выявлены все очаги загрязнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в пробах почвы, воздуха и воды рядом с «Усольехимпромом» было установлено превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила угрозу, исходящую от предприятия, с аварией на Чернобыльской АЭС.

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