Коронавирус в России: борьба продолжается – все новости
В России продолжается последовательная борьба с распространением коронавируса.
Ситуация в разных регионах страны складывается по-разному, но повсеместно для победы над SARS-CoV-2 принимаются беспрецедентные меры.
По данным Роспотребнадзора, число выявленных носителей коронавируса в регионах РФ превысило 180 тысяч.
Всё о ситуации с SARS-CoV-2 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует тяжелый выход из ограничительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Читайте также: Володин: выход из ограничительных мер будет тяжелее входа
Ещё у 39 жителей Белгородской области выявили коронавирус. Статистику на 8 мая предоставили в федеральном оперативном штабе.
Об этом: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 613 носителей SARS-CoV-2
58 новых положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в Орловской области за последние сутки, об этом сообщил 8 мая федеральный оперштаб.
Читайте подробнее: В Орловской области выявлено 58 новых случаев заражения SARS-CoV-2
На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 36 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.
С начала пандемии на 8 мая в ЯНАО выявлено 1054 положительных проб на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 70% заражённых SARS-CoV-2, или у 740 человек. Выздоровели 158 человек, скончались трое.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса
За последние сутки коронавирус выявили ещё у 80 жителей Волгоградской области. В больницах находятся 1029 пациентов, сообщили 8 мая в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Волгоградской области выявлено ещё 80 носителей коронавируса
Лидером по выявлению коронавируса в Самарской области остается Самара. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в столице региона в минувшие сутки зафиксировали 32 факта заражения этой инфекцией. А всего выявлено в этот период 59 фактов.
Читайте подробнее: В Самарской области выявили 59 случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 8 мая выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 752 случая.
Читайте также: В Липецкой области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 мая, референс-центр подтвердил еще 49 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в регионе подтверждено 847 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 пациентов. Скончались от последствий COVID-19 пять человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Об этом: В Оренбуржье за сутки выявили 49 случаев заражения SARS-CoV-2
Случаи заражения коронавирусом выявлены среди членов правительства Орловской области.
Читайте подробнее: В правительстве Орловской области выявили носителей коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку работы властям Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Читайте подробнее: Володин оценил работу Москвы, Петербурга и Краснодарского края в пандемию
В России за последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом на 8 мая, заболевшие COVID-19 зафиксированы в 83 регионах страны.
Подробности в материале: Число носителей SARS-CoV-2 в России приблизилось к 187,9 тыс. человек
Владельцы 12 гостиниц и баз отдыха в Кировском районе Махачкалы готовы развернуть в своих помещениях госпитали для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. В общей сложности это позволит организовать почти 700 мест для размещения пациентов, сообщил глава администрации района Салих Сагидов.
Подробности в материале: В Махачкале 12 гостиниц и баз отдыха готовы отдать помещения под госпитали
В Нижегородской области по состоянию на 8 мая выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 3886 случаев.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили ещё 276 случаев заражения коронавирусом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременным подводить итоги реализации противокоронавирусных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Подробности в материале: Володин: жизнь изменится
С начала объявления мировой пандемии коронавируса отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» начал собирать сведения о динамике психологических реакций на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Выяснилось, что чем больше длится изоляция, тем сильнее меняются интерпретации происходящего. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель отдела медицинской психологии этого научного центра Сергей Ениколопов, число граждан с конструктивным мышлением уменьшается, всё больше людей верят в то, происходящее является наказанием за грехи человечества:
«Мы улавливаем, что в последнее время уменьшается количество людей с конструктивным мышлением. Это означает, что они не очень реалистично и адаптивно воспринимают действительность. Увеличивается количество граждан с так называемым эзотерическим мышлением. Это те люди, которые готовы верить в любые суеверия, которые верят, что религия нас спасёт, что происходящее является наказанием человечеству за его грехи, не обязательно — за религиозные, вообще за все.
Потенциально такие люди ждут мессию, который всех спасёт, и готовы к двум вещам: вступлению во всевозможные секты (и здесь существует опасность для нормальных ортодоксальных церквей), а с другой стороны, таких людей будут вербовать (в хорошем смысле) на свою сторону «зелёные». При этом, готовность примкнуть к «зелёным» — она такая нерациональная, люди не понимают, что они хотят, а просто, к примеру, заявляют: «мы хотим чистого воздуха». Таким плевать на то, что люди потеряют работу, что придётся жить при свечах, неизвестно как. Вот эта готовность есть и вера во всевозможные чудеса».
Подробности в материале: «Не читайте советских газет»: о росте суеверных коронавирусных страхов
56 новых носителей коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки, об этом говорится в сводке федерального оперштаба от 8 мая.
Читайте подробнее: В Смоленской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса
В Пензенской области на 8 мая выявлены 43 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных тестов среди жителей области достигло 678 человек.
Об этом: В Пензенской области подтвердились 43 новых случая заражения SARS-CoV-2
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции. Также он объявил о некотором смягчении ограничений. Но при этом с 9 мая в Томской области вводится масочный режим.
Читайте подробнее: В Томской области продлят режим самоизоляции и введут масочный режим
В Курганской области за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом. Это медицинский работник Юргамышской центральной районной больницы, которую пришлось закрыть на дезинфекцию, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе зафиксированы 72 носителя коронавируса. Выписаны по выздоровлению 29 человек.
Об этом: В Курганской области за сутки выявлен единственный носитель коронавируса
В Мордовии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом с момента начала наблюдений.
Читайте подробнее: В Мордовии подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом
В субъектах Северо-Кавказского федерального округа рост числа выздоровевших пациентов с коронавирусом пока ниже, чем прирост заболевших. Так, по данным федерального оперативного штаба на 8 мая, за минувшие сутки выписаны 86 человек, а прирост числа вновь выявленных граждан с коронавирусом составил 414.
Подробности в материале: За сутки на Северном Кавказе выздоровели 86 пациентов с COVID-19
58 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Ивановской области за последние сутки, говорится в сводке федерального оперштаба от 8 мая.
Подробности в материале: В Ивановской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
Власти Ростовской области примут решение о необходимости обновления ранее выданных спецпропусков после 11 мая.
Об этом: В Ростовской области не исключили новой волны выдачи спецпропусков
В Марий Эл по состоянию на 8 мая выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Марий Эл подтвердили 845 случаев заражения SARS-CoV-2
За сутки у восьми севастопольцев подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.
Читайте также: В Севастополе выявили восемь новых носителей коронавируса
Министерство здравоохранения России готовит очередную версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, куда будут включён опыт применения новых препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Рекомендации по лечению коронавирусной инфекции претерпели уже шесть изданий, сейчас работает шестая, и мы готовим седьмую версию, где опыт будет обобщён, и новые препараты, которые поступают в том числе на рынок Российской Федерации, надеюсь, найдут отражение в этом документе», — заявил Мурашко.
Читайте подробнее: Мурашко анонсировал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
В России развернуто 125 тыс. коек для больных COVID-19, при этом по стране 32% коек свободы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
В Воронеже, несмотря на пандемию коронавируса и пока ещё действующий режим самоизоляции, решили не отменять традиционные отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. График отключений опубликован на сайте мэрии Воронежа.
Читайте также: В Воронеже приступают к плановым отключениям горячей воды
Низкая смертность от COVID-2019 в России обусловлена ранней диагностикой, качественной работой реанимационной службы и тем, что процент тяжелого течения болезни невелик. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщил советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев:
«Низкая смертность потому, что она касается лишь 5−15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счет активного массового тестирования населения, в большем количестве в сравнении с другими странами, и выявления, главным образом, бессимптомных носителей, относительное число умерших меньше, чем в других странах».
Подробности в материале: Эксперт пояснил, с чем связана низкая смертность от COVID-2019 в России
Дезинфекцию территорий массового посещения людей начали военнослужащие полка биологической защиты в Самаре и Тольятти. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в своей работе специалисты 2-й общевойсковой армии ЦВО используют авторазливочные станции АРС-14КМ. Они уже продезинфицировали территорию Струковского парка, городского и Рубежного кладбищ в областной столице. А в Тольятти уже обработаны улицы, парки, скверы во всех районах города.
В Астраханской области 8 мая подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 673 подтверждённых случая.
Подробности в материале: В Астраханской области подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом
Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Об этом: Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России
На Дальнем Востоке 8 мая выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заражений в Якутии, Хабаровском и Приморском краях.
Читайте также: На Дальнем Востоке выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом
78 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 8 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 1641 положительный тест.
Об этом: В Калужской области выявлено 78 новых носителей коронавируса
Протоиерей Дмитрий Смирнов был госпитализирован в одну из больниц после того, как у него был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Отмечается, что протоиерей попал в лечебное заведение несколько дней назад. Информацию о госпитализации Смирнова подтвердила психолог Наталья Зубова — жена одного из московских священников.
Читайте также: Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом — СМИ
Вспышку коронавируса в общежитии на территории промзоны Старого Оскола Белгородской области активно обсуждают пользователи соцсетей и мессенджеров, сообщает 8 мая корреспондент ИА REGNUM. Ситуацию на своей странице в социальной сети прокомментировал глава города Александр Сергиенко.
Подробности в материале: Под Белгородом полиция взяла под непрерывное наблюдение общежитие
На второй месяц пандемии власти Крыма додумались запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Всего к 8 мая в Томской области коронавирус выявлен у 176 человек.
Об этом: В Томской области коронавирус за сутки выявлен у 14 человек
Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен, скорее всего, состоится в июле — августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Читайте подробнее: Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Первыми всех прилетающих в Новосибирск внутренними рейсами пассажиров встречают студенты-волонтёры Новосибирского медицинского колледжа. Он проводят термометрию, визуальную оценку признаков ОРВИ, консультируют по методам профилактики коронавируса. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 мая, встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой».
Читайте подробнее: Травникам: благодаря волонтёрам-медикам работают предприятия и стройки
Система медицинского страхования в России работает в нормальном режиме, несмотря на эпидемию коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Система ОМС не дала нам такого сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Всё-таки застрахованные граждане Российской Федерации все имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинской помощь и стационарную — это достижение нашего государства, социального государства», — заявил Мурашко.
Читайте подробнее: «Наше достижение» — Мурашко заявил об отсутствии сбоев в системе ОМС
Основная масса тест-систем, используемых в России, произведена на отечественных предприятиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Мы имеем высокий объём тестирования населения. Фактически он один из ведущих, в тройке лидеров в мире. Основная масса тест-систем, которые сегодня работают на территории Российской Федерации, произведены и разработаны в Российской Федерации», — заявил Мурашко.
Об этом: Россия в тройке лидеров по тестированию граждан на коронавирус — Мурашко
В Кировской области изучат возможность профилактики коронавирусной инфекции с помощью вакцины от полиомиелита. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Об этом: Кировская область протестирует вакцину от полиомиелита от COVID-19
В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе скончалась третья медицинская сестра, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об этом 8 мая сообщают в социальных сетях коллеги медработника.
Подробности в материале: В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра
Низкие показатели летальности от эпидемии коронавируса в России говорят о высоком уровне отечественного здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Мы перепрофилировали чуть более 10% от общего коечного фонда Российской Федерации. И Россия всё же имеет достаточно хороший объём для того, чтобы оказывать помощь. Вы видите, что показатели летальности в стране говорят о том, что система отрабатывается и медицинский персонал, врачи, сёстры и фельдшеры чётко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски», — заявил Мурашко.
Читайте подробнее: Низкая летальность говорит об эффективности здравоохранения в РФ — Мурашко
Два миллиона защитных масок имеется в наличии в сети аптек ГУП «Брянскфармация» по всей Брянской области. Спрос покупателей удовлетворяется полностью, заявили 8 мая в региональном оперативном штабе.
Об этом: В брянской сети аптек запасли два миллиона защитных масок
Главы регионов России обеспечили систему здравоохранения всеми необходимыми ресурсами для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно. Мобилизовав силы и средства, в том числе обеспечили систему всем необходимым ресурсом», — заявил Мурашко.
Читайте также: Мурашко поблагодарил глав регионов за эффективную борьбу с коронавирусом
Наибольшие риски с точки зрения возможности возникновения вспышки заболевания сейчас представляют вахтовые посёлки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Помимо общего количества заболевших, проблемой являются и в том числе вспышечные заболевания на определённых территориях и населённых пунктах. Дополнительное опасения такие и привлечение средств вызывают, конечно, вахтовые посёлки», — заявил Мурашко.
«Такие очаги сегодня есть в Мурманской области, Якутии», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Коронавирус: Мурашко рассказал о наиболее проблемных регионах
Режим самоизоляции на территории Орловской области будет продлён до 31 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Принятие решения о постепенном выходе из антикоронавирусного режима либо введение дополнительных ограничительных мероприятий связано с тем, что мы должны продлить режим так называемой самоизоляции до 31 мая», — заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Читайте подробнее: Орловский губернатор анонсирован продление режима самоизоляции
Водители станции скорой помощи в Северной Осетии пожаловались на невыплату обещанных надбавок, положенных им за сложные условия работы в связи с распространением коронавируса. Некоторые получили заработную плату даже меньше, чем раньше, и попросили объяснений у руководства.
Подробности в материале: В Северной Осетии водители скорой помощи не получили обещанные надбавки
Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК «Иртыш» рассказал о возможных датах проведения Парада Победы в Омске.
По его словам, то, что из-за угрозы распространения коронавируса придётся переносить парад с 9 мая на другую дату, стало понятно ещё в апреле.
Читайте также: Губернатор назвал возможные даты проведения Парада Победы в Омске
Режим обязательного ношения масок и перчаток начнет действовать в Адыгее с 12 мая. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Жителей Адыгеи обязали с 12 мая носить маски и перчатки
Помощь неинфекционным пациентам на фоне эпидемии коронавируса оказывается своевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная. Но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить — ортопедические вмешательства, вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата», — заявил Мурашко.
Подробности в материале: «Ситуация стабильна» — Мурашко рассказал о лечении неинфекционных пациентов
Минздрав намерен наказывать аптеки, где отказываются продавать гигиенические маски, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Читайте также: Минздрав «пригрозит пальчиком» аптекам, не продающим гигиенические маски
В одном из городских округов Московской области количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило тысячу. По данным регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на 8 мая, антилидером стало Одинцово.
Об этом: Одинцово перешагнуло тысячный рубеж по числу пациентов с COVID-19
Жителям Северной Осетии рекомендовано не собирать на похоронные церемонии более 50 человек. Такие предписания выданы региональным управлением Роспотребнадзора, чтобы снизить риск заражения.
Читайте также: В РСО-Алании ограничили 50 лицами число участников церемонии похорон
В Новгородской области за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 19 и в общей сложности на 8 мая составило 457 случаев.
Читайте подробнее: На Новгородчине за сутки число выздоровевших обогнало число заразившихся
Роспотребнадзор очень правильно и своевременно организовал массовое тестирование на SARS-CoV-2 и это обстоятельство коренным образом повлияло на статистику смертности от COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев:
«Роспотребнадзор — служба, которая существует в России со времён СССР и которой нет на Западе — вот она нам и помогла в этой ситуации. Была проделана быстро диагностика, подготовлены рекомендации по выявлению и остановке пандемии коронавируса. Словом, Роспотребнадзор сделал всё, что мог. Теперь самое главное, чтобы другие наши органы здравоохранения не испортили то, чего мы добились».
Подробности в материале: Микробиолог Виталий Зверев: «Роспотребнадзор сделал всё, что мог»
Понятие «плато» при анализе статистики по эпидемии коронавируса использоваться не должно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Баланс поступлений и выписки уже уравнивается. Я не говорю сейчас слово «плато», потому что кажется, будто это что-то успокаивающее… не нужно так на него ориентироваться, но поступления и выписки на сегодня сбалансировались», — заявил Мурашко.
Читайте также: Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил жителей республики не выходить из дома 9 мая.
Читайте также: Аксёнов умоляет крымчан оставаться дома в День Победы
В Москве на сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 98 522 человек, большинство из них не имеют никаких симптомов. Об этом 8 мая сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Читайте подробнее: Большинство носителей SARS-CoV-2 в Москве не имеют симптомов
Возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок логична с учётом издержек дистанционного обучения в школах, которое проводится в последние месяцы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования Наталья Бакшаева.
«Перенести ЕГЭ было бы хорошо потому, что уже два месяца идёт удалённое обучение, а это — глупость. Это очень плохое качество образования, и об этом очень многие родители говорят. Невозможно обеспечить нормальное качество образования на» удалёнке». Поэтому очень хорошо было бы перенести ЕГЭ, защиты дипломов в университетах и институтах, чтобы дать возможность обеспечить нормальные встречи с преподавателями и педагогами. Нужно восполнить дефицит качества образования, который сейчас есть при удалённой системе. Это туфта, а не образование!», — сказала Бакшаева.
Читайте подробнее: Эксперт: ЕГЭ в 2020 году нужно переносить из-за сложностей «дистанционки»
Прокуратора Ставропольского края заинтересовалась размещенной в интернете информацией об отказе в выплатах медицинскому сотруднику надбавки за работу с пациентами с СOVID-19. По данному факту инициирована проверка.
Об этом: На Ставрополье проверят информацию об отказе медику в надбавке
Калининский завод резиновых изделий в Саратовской области освоил производство латексных перчаток. Начало серийного производства запланировано на конец мая 2020 года.
Читайте также: В Саратовской области начнут производить медицинские латексные перчатки
В Липецкой области 8 мая скончался 61-летний житель Хлевенского района с подтверждённым COVID-19. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная COVID-19, и тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.
Читайте также: В Липецкой области скончался третий пациент с COVID-19
В Ингушетии находятся в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 415 человек. Состояние 66 пациентов отделения реанимации оценивается врачами как тяжелое, 18 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Подробности в материале: В Ингушетии находятся в тяжелом состоянии 66 пациентов в коронавирусом
Мэрия Воронежа отменила плановые отключения горячей воды, о которых было объявлено ранее, об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Горячая вода останется с горожанами как минимум до 31 мая.
Подробности в материале: Мэрия Воронежа отменила отключения горячей воды
У главного врача Архангельской городской поликлиники №1 подтвердили коронавирус SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: Главврач архангельской поликлиники заразилась коронавирусом
Ульяновский губернатор Сергей Морозов 8 мая побывал на автомобильном заводе, который в условиях пандемии коронавируса выполняет государственные заказы — производит автопатрульные машины и кареты скорой помощи. Глава региона поздравил трудовой коллектив с предстоящим 75-летием Победы и поблагодарил за «производственные успехи».
Об этом: Ульяновский автозавод выполняет заказы Минобороны и Минздрава
20 жителей Краснодарского края, которые накануне прилетели вывозным рейсом в Ростов-на-Дону из Тель-Авива, размещены в обсерваторах, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации края.
Читайте также: Жителей Кубани, прилетевших из Израиля, отправили в обсерваторы
За минувшие сутки тестированием в Калининградской области выявлено 38 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом: В Калининграде тестирование выявило 38 новых случаев коронавируса
За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у 28 человек. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 400 человек.
В Республике Карелия выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все в Петрозаводске, а двое из них — сотрудники фельдъегерской службы, которые контактировали с ранее зараженными коллегами.
Об этом: Еще два фельдъегеря в Карелии заразились коронавирусной инфекцией
В Марий Эл режим всеобщей самоизоляции продлевается до 31 мая.
Читайте также: В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Калининградской области рекомендуют воздержаться от посещения мемориалов во время празднования Дня Победы 9 мая.
Читайте также: В Калининграде просят воздержаться от посещения мемориалов на День Победы
Коронавирус может попасть в организм человека через сигарету, если взять её «грязными» руками. Такой комментарий специалистов Роспотребнадзора опубликован 8 мая на портале стопкоронавирус.рф.
Подробности в материале: Роспотребнадзор: заражение коронавирусом может произойти через сигареты
В свердловском госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге обнаружили коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Дмитрий Козловских на брифинге.
Заразу нашли у семи медицинских работников. Госпиталь закрыт на карантин, там прошли противоэпидемические мероприятия.
«Сейчас все работники изолированы», — уточнил врач.
Читайте подробнее: В свердловском госпитале обнаружили коронавирус у семи медиков
Коронавирус не может передаваться через систему вентиляции. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на вопрос портала «стопкоронавирус.рф».
"Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — говорится в сообщении.
Читайте также: Роспотребнадзор опроверг слухи о передаче коронавируса через вентиляцию
Учителя трех школ в дагестанском селе Маджалис (райцентр Кайтагского района), а также мастерицы местного этноцентра «Кайтаги» начали шить медицинские маски в благотворительных целях. Средства защиты будут бесплатно раздавать всем желающим, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Читайте подробнее: В Дагестане учителя шьют маски, которые бесплатно раздаются желающим
Госдума временно на фоне пандемии коронавируса разрешит заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, соответствующие поправки комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять при обсуждении законопроекта об индивидуализации тарифов страхования во втором чтении.
Читайте также: Госдума разрешит временно заключать ОСАГО без диагностической карты
В Ростовской области уточнили информацию о пассажирах вывозного международного рейса из Тель-Авива, сделавшего остановку в «Платове» по пути в Екатеринбург.
Читайте также: В Ростове-на-Дону уточнили данные о пассажирах рейса из Тель-Авив
Петербурженка пожаловалась на «кромешный ад» в выставочном комплексе «Ленэкспо», в одном из павильонов которого размещены около тысячи коек для больных COVID-19 в лёгкой форме. Она безуспешно пыталась достучаться до губернатора. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
Читайте также: Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»
В Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 76 человек.
Читайте также: В Ульяновской области подтвержден 681 случай заражения коронавирусом
Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён из-за пандемии коронавируса на два месяца и теперь запланирован на конец августа.
Читайте подробнее: Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён на август
В Тюменской области за сутки тесты выявили 24 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.
Согласно федеральным данным, общее число заражённых в регионе с начала пандемии составило 707 человек, из них 271 выздоровел, пятеро скончались.
Читайте также: В Тюменской области число заражённых коронавирусом превысило семьсот
«При благоприятной эпидемиологической обстановке в Крыму в этом году возможен только внутренний туризм. Другого пути нет. Вероятность проведения нормального курортного сезона сегодня очень низка», — заявил 8 мая глава региона Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Крымские власти уповают на внутренний туризм
В Югре в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова 8 мая.
Подробности в материале: В Югре режим самоизоляции граждан продлён до лета
Комиссия по анализу летальных исходов в эпидемический сезон 2020−2021 официально подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.
Читайте также: В Петербурге рассказали о четырех умерших от COVID-19
Жители Москвы в соответствии с указом мэра российской столицы Сергея Собянина с 12 мая должны будут носить в транспорте, магазинах и общественных местах маски и перчатки. Наличие только одного средства индивидуальной защиты будет наказываться штрафом. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Об этом: Жителям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие перчаток или масок
Краснодарский край направил в Ростуризм письмо с предложением мер поддержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли, об этом 8 мая сообщили в пресс-службе администрации края. В регионе фиксируют падение продаж в туристической отрасли на уровне 95−100%, при этом часть предприятий, в том числе малых и средних, не могут воспользоваться действующими мерами господдержки.
Об этом: Кубань просит у Ростуризма поддержать курортную отрасль
В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей.
Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты
В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей.
Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты
В Пензенской области несколько предприятий из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции перепрофилировали и освоили производство новой продукции.
Читайте подробнее: Пензенские предприятия в условиях коронавируса освоили новое производство
В Югре для учеников начальных классов каникулы начнутся досрочно. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 8 мая.
Учащиеся 5−11 классов завершают учебный год в ХМАО в соответствии с утверждённым графиком в дистанционном формате.
Подробности в материале: Часть школьников Югры уходит на досрочные каникулы
Свердловские врачи вылечили уже 292 жителей, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
За последние сутки удалось выписать сразу 49 человек. Перед выпиской их перепроверили, граждане абсолютно здоровы.
Остальные люди с выявленным вирусом лежат в больницах. У 34-х фиксируют состояние средней тяжести, у 14 — тяжелое состояние, у остальной массы человек — удовлетворительное состояние.
Читайте также: В Свердловской области выздоровели уже 292 человека с выявленным COVID-19
Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в Карабановской городской больнице. Госпиталь был не полностью укомплектован средствами индивидуальной защиты сотрудников. Из-за этого маски и защитные костюмы использовали повторно после санитарной обработки самодельными растворами.
Подробности в материале: В Карабановской больнице после скандала с масками нашли нарушения
Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая.
Читайте также: В Липецкой области режим самоизоляции продлили до 31 мая
В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19. Об этом на брифинге объявил губернатор Алексей Текслер.
Подробности в материале: На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Институт дополнительного профессионального образования Ставропольского госмедуниверситета (СтГМУ) разработал программы по обучению ранней диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. За апрель обучение прошли порядка 2,5 тыс. специалистов, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Подробности в материале: На Ставрополье 2,5 тыс. специалистов обучились ранней диагностике COVID-19
В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая. Единственная уступка жителям региона — им разрешили выходить на индивидуальные занятия спортом.
Читайте подробнее: В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности
Ещё 65 жителей Челябинской области будут вывезены из Якутии домой. Об этом сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Из Якутии вывезут ещё 65 жителей Челябинской области
Медперсоналу больницы № 14 (Екатеринбург), которые спасает пациентов с COVID-19, передали праздничные обеды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.
Депутаты доставили еду из кафе врачам хирургического корпуса больницы. Сейчас медучреждение принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
«Знакомые врачи и медсестры рассказывали, что психологически им очень тяжело», — сказала депутат Любовь Боркова.
Также была организована доставка продуктов, включая конфеты к чаю. Кроме того, с одной из ресторанных сетей удалось договориться о доставке пиццы для работников скорой помощи. Депутаты продолжат организовывать обеды для медиков, обещают в думе.
Читайте также: В Екатеринбурге организовали праздничные обеды врачам, борющимся с COVID-19
В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Гулять жители могут по одному, либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Такие же условия распространяются на занятия спортом.
В Екатеринбурге 90-летняя женщина с подтверждённым коронавирусом оказалась брошена на улице. Об этом пишут СМИ. Прокуратура начала проверку.
Читайте подробнее: СМИ: 90-летнюю свердловчанку с коронавирусом бросили на улице
В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом. Ранее в Сакской районной больнице умерла женщина с SARS-CoV-2.
Об этом: В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом
Торговые центры, зоопарки и летние площадки заведений общественного питания начнут работать с 12 мая в Белгородской области. Послабление режима разрешено при обязательном условии соблюдения санитарных норм, сообщили 8 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области снимут ограничения работы с некоторых предприятий
Всем жителям Москвы придётся привыкать к жизни с коронавирусом, поскольку он никуда не исчезнет. Об этом сообщила 8 мая вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Подробности в материале: Вице-мэр Москвы: «Нам всем придётся привыкать жить с вирусом»
ОАО «Российские железные дороги» продлевает действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» до 28 мая в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: РЖД продлевают сокращенный график движения «Сапсанов» до конца мая
Свердловская прокуратура проверяет информацию о 90-летней вдове Великой Отечественной войны, которую якобы бросили у дома, хотя у женщины диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре выяснят, достоверной была ли информация журналистов, сообщивших об инциденте. Кроме того, будет оценено, как оказывалась медицинская помощь женщине.
Наконец, надзорное ведомство проверит, как тщательно исполняются санитарно-эпидемиологические меры по профилактике коронавируса в медучреждениях.
Читайте также: На Урале прокуратура проверит случай с пенсионеркой, брошенной с COVID-19
В Оренбурге в общежитии по ул. Братьев Коростылевых ухудшается эпидобстановка по коронавирусу, несмотря на продление карантина. Оперштаб по борьбе COVID-19 вечером 8 мая намерен встретиться с жителями и предложить им всем переселиться в обсерватор на период карантина, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
За сутки, по состоянию на 8 мая, в общежитии выявлено еще девять носителей коронавируса, в том числе у одного жильца есть пневмония. Савинова подчеркнула, что здание общежития нуждается в полной заключительной дезинфекционной обработке.
Всем жителям общежития предлагают переселиться в один из санаториев в черте города. Обсерватор будет содержаться за счет средств муниципального бюджета.
Читайте подробнее: В Оренбурге жильцам общежития предлагают переселиться в обсерватор
В Москве для перемещения по городу пешком рекомендуется носить паспорт с регистрацией. Об этом заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передаёт 8 мая «Интерфакс».
"Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон», — сказал Данчиков.
Об этом: Власти Москвы рекомендуют пешеходам носить паспорт с регистрацией
В Тюменской области 99 сотрудников медучреждений являются носителями нового коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила замглавы региона Ольга Кузнечевских.
По её словам, в регионе очагами коронавирусной инфекции стали 17-я поликлиника Тюмени, областные больницы №1 и №2, туберкулёзный диспансер, медсанчасть «Нефтяник», отделение областной психиатрической больницы в Тюмени и другие медучреждения.
Ольга Кузнечевских отметила, что заносы коронавируса в больницы и поликлинику произошли извне.
Читайте также: Около 100 сотрудников тюменских больниц заражены коронавирусом
Часть ограничений, введённых в связи с угрозой коронавируса, сохранится и после третьего этапа выхода из режима самоизоляции.
Читайте подробнее: Попова: часть ограничений сохранится до появления вакцины от SARS-CoV-2
В Москве аннулируются цифровые пропуска, не прошедшие проверки. Об этом рассказал столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва 24».
«Те, у кого аннулируются пропуска — это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД», — сказал он.
Читайте также: Власти Москвы назвали причины отзыва цифровых пропусков
Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент 8 мая, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Читайте подробнее: Глава Роспотребназора рассказала о вакцинах и лекарстве от COVID-19
В Татарии по просьбе жителей увеличили количество смс-пропусков для поездок на кладбище до двух раз в день. На дорогу до погоста и обратно дается по одному часу, при этом на кладбище нахождение по времени неограниченно.
Подробности в материале: В Татарии для поездок на кладбище увеличили количество смс-пропусков
Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с детьми будут бесплатно раздавать маски и перчатки в метро Москвы. Об этом 8 мая сообщили в департаменте транспорта столицы.
Читайте подробнее: В метро Москвы организуют бесплатную раздачу масок для части пассажиров
В Удмуртии с 12 мая расширяется перечень организаций, которые могут возобновить работу. Смогут открыться рынки, которые торгуют продовольственными товарами, а также продукцией для садоводов и огородников.
Читайте подробнее: В Удмуртии с 12 мая возобновят работу рынки, автосалоны и МФЦ по записи
Перед введением масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют по поводу нехватки масок в аптеках и высокие цены на них.
Читайте также: Крымчане негодуют из-за дефицита масок и высоких цен на них
Стало известно о смерти четвертого медицинского работника в петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Ушла из жизни врач-гинеколог профильного отделения института. Об этом 8 мая сообщается в группе в одной из социальных сетей «Профсоюз и совет сестер НИИ СП имени И. И. Джанелидзе».
Читайте подробнее: В петербургском НИИ скорой помощи умерла врач-гинеколог
В Удмуртию спецбортом доставлены 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии — одного из очагов заражения коронавирусом. Сейчас в Якутии остаются еще 69 жителей Удмуртии. Все они будут доставлены в республику другим бортом.
Читайте также: В Удмуртию вернулись 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
49 граждан РФ доставили из Израиля в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Среди пассажиров — 23 жителя Свердловской области, а также их сограждане из Челябинской, Тюменской, Курганской и Иркутской областей, а также из Башкирии и Алтайского края.
33 человек (включая одного ребёнка) отправили в обсерватор на 14-дневный карантин прямо от трапа самолёта. Жителей Челябинской и Тюменской областей отправили в свои регионы спецтранспортом.
«Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности», — уточняют в штабе.
Подробности в материале: Российских туристов из Израиля доставили в Екатеринбург
Несмотря на жалобы крымчан по поводу дефицита защитных масок и высоких цен на них, местные чиновники утверждают спрос крымчан на эти медизделия значительно снизился.
Об этом: Крымские чиновники уверены, что спрос на медицинские маски упал
В аптеках Крыма имеется в наличии 300 тысяч масок, многоразовые защитные маски продаются и в торговых сетях республики. Об этом 8 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения.
Читайте подробнее: Попова: до создания вакцины от COVID-19 некоторые ограничения сохранятся
Около 15 тысяч российских граждан, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа из-за пандемии коронавируса, получают материальную помощь от правительства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: МИД: финансовую помощь получают 15 тысяч граждан России за рубежом
Известная актриса Анна Банщикова попала в центр скандала в Геленджике — её во время прогулки с дочерью пытались задержать казаки мобильных отрядов, контролирующих исполнение карантина в регионе.
Читайте подробнее: На Кубани казаки пытали задержать актрису Банщикову за нарушение карантина
Жителями Москвы не обжалован ни один из выписанных штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Подробности в материале: В Москве не обжаловано ни одного из 35000 штрафов за нарушение самизоляции
Ситуация с COVID-19 на Среднем Урале идёт по негативному сценарию. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге.
По словам руководителя, наличествует большой рост заражаемости. Он происходит из-за несоблюдения режима «самоизоляции».
»К сожалению, ситуация развивается пока по негативному сценарию, особенно для крупных городов», — сказал Козловских.
Об этом: В Свердловской области разворачивается «плохой сценарий» по COVID-19
В Москве ужесточают правила выхода на улицу! «Если жена живёт у мужа или наоборот, то необходимо иметь при себе паспорт, а также копию или фотографию свидетельства о браке и паспорта супруга или супруги с адресом регистрации в Москве, — заявила ИА REGNUM член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко. — Также данные о фактическом месте проживании нужно указать на портале mos.ru».
Подробности в материале: В магазин или вынести мусор в Москве без документа больше нельзя?
Городской, районные и мировые судьи Санкт-Петербурга с 12 мая возвращаются к привычному режиму работы, но из-за коронавирусной инфекции — с новыми правилами для посетителей.
Подробности в материале: Суды Петербурга начнут принимать посетителей с 12 мая, но с оговорками
В Ульяновской области представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Ульяновской области повысят капитал фонда развития предпринимательства
Песню «Мы этот мир» в рамках акции «Мы работаем для Вас» спели известные российские артисты. Видео опубликовано на сайте YouTube.
Подробности в материале: Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»
Нарушения были зафиксированы во время рейдов сотрудниками правоохранительных органов и с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».
Читайте подробнее: Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции выявлено в Подмосковье
Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Читайте также: Роспотребнадзор: в жаркую погоду коронавирус теряет активность
Электронные пропуска для въезда и выезда граждан на территорию и с территории Тульской области могут действовать до 30 июня — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты»
Читайте подробнее: Тульская область ввела пропуска до июля?
В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
Читайте также: В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, которая в соцсети рассказала о «кромешном аде» во временном госпитале в выставочном павильоне «Ленэкспо», отпустили домой на самоизоляцию. Об этом 8 мая женщина сообщила на своей личной странице в одной из социальных сетей. По словам Оксаны, только благодаря помощи и поддержке людей она смогла вернуться домой и сесть в самоизоляцию.
Подробности в материале: Рассказавшую об «аде в Ленэкспо» петербурженку отправили домой
Рекомендация мэрии Москвы для жителей столицы относительно наличия документа, подтверждающего их место проживания, дана для того, чтобы сотрудники полиции могли проверить целесообразность нахождения гражданина на улице в период введённого режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист Александр Стёпкин.
«Если сотрудник полиции остановит вас где-нибудь в городе, а у вас не будет цифрового пропуска и вы скажете ему, что идёте в ближайший магазин, то для того, чтобы проверить это, он захочет узнать адрес вашего места проживания либо пребывания», — сказал Стёпкин.
Подробности в материале: Юрист дал совет москвичам, проживающим не по месту прописки
Меры поддержки граждан на фоне падения экономики из-за пандемии коронавируса максимальные, но Общественная палата фиксирует трудности с их реализацией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Об этом: Общественная палата РФ фиксирует проблемы с поддержкой граждан
Выход из самоизоляции России будет осуществляться постепенно, заявил депутат Государственной думы РФ (КПРФ) Олег Смолин.
Читайте подробнее: Деньги есть! В России призывают задуматься о поддержке граждан
В Новгородской области власти продлили режим повышенной готовности. В то же время указом губернатора с 12 мая предусматривается смягчение целого ряда ограничений. Однако оно не коснется Маловишерского и Чудовского районов, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Новгородской области смягчили запреты везде, кроме двух районов
Жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом и гулять с детьми, однако обязали надевать маски и перчатки при общении с другими людьми.
Читайте подробнее: Ивановцам разрешили прогулки, но ужесточили масочный режим
Дистанционное обучение в вузах после 12 мая продлевается до дальнейшего распоряжения от Минобрнауки.
Читайте также: Дистанционное обучение в российских вузах продлено после 12 мая
В Москве за день скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 1010 человек, сообщили в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу человек
В регионе с 12 мая рекомендовано ношение защитных масок в общественных местах и в транспорте.
Читайте также: Режим самоизоляции в Ингушетии продлён до конца мая
В Москве с 12 мая будет прекращено оформление цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений, сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Читайте подробнее: В Москве прекратят оформление пропусков через SMS
Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.
Читайте подробнее: В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи
Учебный год в московских школах будет завершён 15 мая. Ученики 9−11 классов будут в обязательном порядке готовиться к выпускным экзаменам.
Читайте также: Занятия в школах Москвы в этом учебном году не возобновятся
В Московской области медицинские маски будут распространяться по специальной программе для лиц старше 65 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Читайте также: Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по 11 рублей за штуку
Забор крови для тестов на коронавирус у работников предприятий в Москве будет осуществляться за счёт работодателей, а последующее тестирование — за счёт городского бюджета. Об этом сообщила заместитель мэра о вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Об этом: Работники предприятий в Москве будут сдавать кровь за счёт работодателей
Гражданам без масок будут делать замечания и пояснять важность ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Читайте также: В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Минпромторг России рассчитывает к концу июля обеспечить потребность здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на их экспорт, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Об этом: Мантуров: в регионы России поставлено более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ
Ряд СМИ сообщил информацию о детях, которые при переходе на дистанционную форму обучения из-за плохого качества интернета залезали на телевышку, чтобы передать домашнее задание учителям.
Об этом: В Пермском крае обеспечат связью деревню, где дети залезали на телевышку
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
Подробности в материале: Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.
Читайте также: Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа зараженных коронавирусом в России.
Читайте также: В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России
А Красноярске инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 открыли в межрайонной клинической больнице №4. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.
Читайте также: В Красноярске ещё одна больница начала принимать пациентов с коронавирусом
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер была госпитализирована с кор