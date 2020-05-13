13:37 08.05.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил жителей республики не выходить из дома 9 мая.

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Читайте также: Аксёнов умоляет крымчан оставаться дома в День Победы

В Москве на сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 98 522 человек, большинство из них не имеют никаких симптомов. Об этом 8 мая сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Перенести ЕГЭ было бы хорошо потому, что уже два месяца идёт удалённое обучение, а это — глупость. Это очень плохое качество образования, и об этом очень многие родители говорят. Невозможно обеспечить нормальное качество образования на» удалёнке». Поэтому очень хорошо было бы перенести ЕГЭ, защиты дипломов в университетах и институтах, чтобы дать возможность обеспечить нормальные встречи с преподавателями и педагогами. Нужно восполнить дефицит качества образования, который сейчас есть при удалённой системе. Это туфта, а не образование!», — сказала Бакшаева.

Возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок логична с учётом издержек дистанционного обучения в школах, которое проводится в последние месяцы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования Наталья Бакшаева .

Об этом: На Ставрополье проверят информацию об отказе медику в надбавке

Прокуратора Ставропольского края заинтересовалась размещенной в интернете информацией об отказе в выплатах медицинскому сотруднику надбавки за работу с пациентами с СOVID-19. По данному факту инициирована проверка.

Читайте также: В Саратовской области начнут производить медицинские латексные перчатки

Калининский завод резиновых изделий в Саратовской области освоил производство латексных перчаток. Начало серийного производства запланировано на конец мая 2020 года.

В Липецкой области 8 мая скончался 61-летний житель Хлевенского района с подтверждённым COVID-19. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная COVID-19, и тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

Подробности в материале: В Ингушетии находятся в тяжелом состоянии 66 пациентов в коронавирусом

В Ингушетии находятся в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 415 человек. Состояние 66 пациентов отделения реанимации оценивается врачами как тяжелое, 18 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мэрия Воронежа отменила плановые отключения горячей воды, о которых было объявлено ранее, об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Горячая вода останется с горожанами как минимум до 31 мая.

Об этом: Ульяновский автозавод выполняет заказы Минобороны и Минздрава

Ульяновский губернатор Сергей Морозов 8 мая побывал на автомобильном заводе, который в условиях пандемии коронавируса выполняет государственные заказы — производит автопатрульные машины и кареты скорой помощи. Глава региона поздравил трудовой коллектив с предстоящим 75-летием Победы и поблагодарил за «производственные успехи».

20 жителей Краснодарского края, которые накануне прилетели вывозным рейсом в Ростов-на-Дону из Тель-Авива, размещены в обсерваторах, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации края.

Об этом: В Калининграде тестирование выявило 38 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки тестированием в Калининградской области выявлено 38 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у 28 человек. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 400 человек.

Об этом: Еще два фельдъегеря в Карелии заразились коронавирусной инфекцией

В Республике Карелия выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все в Петрозаводске, а двое из них — сотрудники фельдъегерской службы, которые контактировали с ранее зараженными коллегами.

Читайте также: В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 31 мая

В Марий Эл режим всеобщей самоизоляции продлевается до 31 мая.

Читайте также: В Калининграде просят воздержаться от посещения мемориалов на День Победы

Власти Калининградской области рекомендуют воздержаться от посещения мемориалов во время празднования Дня Победы 9 мая.

Подробности в материале: Роспотребнадзор: заражение коронавирусом может произойти через сигареты

Коронавирус может попасть в организм человека через сигарету, если взять её «грязными» руками. Такой комментарий специалистов Роспотребнадзора опубликован 8 мая на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте подробнее: В свердловском госпитале обнаружили коронавирус у семи медиков

Заразу нашли у семи медицинских работников. Госпиталь закрыт на карантин, там прошли противоэпидемические мероприятия.

В свердловском госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге обнаружили коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Дмитрий Козловских на брифинге.

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг слухи о передаче коронавируса через вентиляцию

"Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — говорится в сообщении.

Коронавирус не может передаваться через систему вентиляции. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на вопрос портала «стопкоронавирус.рф».

Учителя трех школ в дагестанском селе Маджалис (райцентр Кайтагского района), а также мастерицы местного этноцентра «Кайтаги» начали шить медицинские маски в благотворительных целях. Средства защиты будут бесплатно раздавать всем желающим, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Читайте также: Госдума разрешит временно заключать ОСАГО без диагностической карты

Госдума временно на фоне пандемии коронавируса разрешит заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, соответствующие поправки комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять при обсуждении законопроекта об индивидуализации тарифов страхования во втором чтении.

В Ростовской области уточнили информацию о пассажирах вывозного международного рейса из Тель-Авива, сделавшего остановку в «Платове» по пути в Екатеринбург.

Петербурженка пожаловалась на «кромешный ад» в выставочном комплексе «Ленэкспо», в одном из павильонов которого размещены около тысячи коек для больных COVID-19 в лёгкой форме. Она безуспешно пыталась достучаться до губернатора. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».

Читайте также: В Ульяновской области подтвержден 681 случай заражения коронавирусом

В Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 76 человек.

Читайте подробнее: Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён на август

Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён из-за пандемии коронавируса на два месяца и теперь запланирован на конец августа.

Читайте также: В Тюменской области число заражённых коронавирусом превысило семьсот

Согласно федеральным данным, общее число заражённых в регионе с начала пандемии составило 707 человек, из них 271 выздоровел, пятеро скончались.

В Тюменской области за сутки тесты выявили 24 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

«При благоприятной эпидемиологической обстановке в Крыму в этом году возможен только внутренний туризм. Другого пути нет. Вероятность проведения нормального курортного сезона сегодня очень низка», — заявил 8 мая глава региона Сергей Аксёнов .

15:00 08.05.2020

В Югре в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова 8 мая.

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Подробности в материале: В Югре режим самоизоляции граждан продлён до лета

15:05 08.05.2020 Комиссия по анализу летальных исходов в эпидемический сезон 2020−2021 официально подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Читайте также: В Петербурге рассказали о четырех умерших от COVID-19

15:10 08.05.2020 Жители Москвы в соответствии с указом мэра российской столицы Сергея Собянина с 12 мая должны будут носить в транспорте, магазинах и общественных местах маски и перчатки. Наличие только одного средства индивидуальной защиты будет наказываться штрафом. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Об этом: Жителям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие перчаток или масок

15:20 08.05.2020 Краснодарский край направил в Ростуризм письмо с предложением мер поддержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли, об этом 8 мая сообщили в пресс-службе администрации края. В регионе фиксируют падение продаж в туристической отрасли на уровне 95−100%, при этом часть предприятий, в том числе малых и средних, не могут воспользоваться действующими мерами господдержки. Об этом: Кубань просит у Ростуризма поддержать курортную отрасль

15:20 08.05.2020 В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей. Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты

15:20 08.05.2020 В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей. Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты

15:22 08.05.2020 В Пензенской области несколько предприятий из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции перепрофилировали и освоили производство новой продукции. Читайте подробнее: Пензенские предприятия в условиях коронавируса освоили новое производство

15:28 08.05.2020 В Югре для учеников начальных классов каникулы начнутся досрочно. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 8 мая. Учащиеся 5−11 классов завершают учебный год в ХМАО в соответствии с утверждённым графиком в дистанционном формате. Подробности в материале: Часть школьников Югры уходит на досрочные каникулы

15:30 08.05.2020 Свердловские врачи вылечили уже 292 жителей, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе. За последние сутки удалось выписать сразу 49 человек. Перед выпиской их перепроверили, граждане абсолютно здоровы. Остальные люди с выявленным вирусом лежат в больницах. У 34-х фиксируют состояние средней тяжести, у 14 — тяжелое состояние, у остальной массы человек — удовлетворительное состояние. Читайте также: В Свердловской области выздоровели уже 292 человека с выявленным COVID-19

15:31 08.05.2020 Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в Карабановской городской больнице. Госпиталь был не полностью укомплектован средствами индивидуальной защиты сотрудников. Из-за этого маски и защитные костюмы использовали повторно после санитарной обработки самодельными растворами. Подробности в материале: В Карабановской больнице после скандала с масками нашли нарушения

15:36 08.05.2020 Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая. Читайте также: В Липецкой области режим самоизоляции продлили до 31 мая

15:39 08.05.2020 В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19. Об этом на брифинге объявил губернатор Алексей Текслер. Подробности в материале: На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID

15:55 08.05.2020 Институт дополнительного профессионального образования Ставропольского госмедуниверситета (СтГМУ) разработал программы по обучению ранней диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. За апрель обучение прошли порядка 2,5 тыс. специалистов, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Подробности в материале: На Ставрополье 2,5 тыс. специалистов обучились ранней диагностике COVID-19

15:55 08.05.2020 В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая. Единственная уступка жителям региона — им разрешили выходить на индивидуальные занятия спортом. Читайте подробнее: В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности

16:00 08.05.2020 Ещё 65 жителей Челябинской области будут вывезены из Якутии домой. Об этом сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Из Якутии вывезут ещё 65 жителей Челябинской области

16:01 08.05.2020 Медперсоналу больницы № 14 (Екатеринбург), которые спасает пациентов с COVID-19, передали праздничные обеды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы. Депутаты доставили еду из кафе врачам хирургического корпуса больницы. Сейчас медучреждение принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией. «Знакомые врачи и медсестры рассказывали, что психологически им очень тяжело», — сказала депутат Любовь Боркова. Также была организована доставка продуктов, включая конфеты к чаю. Кроме того, с одной из ресторанных сетей удалось договориться о доставке пиццы для работников скорой помощи. Депутаты продолжат организовывать обеды для медиков, обещают в думе. Читайте также: В Екатеринбурге организовали праздничные обеды врачам, борющимся с COVID-19

16:35 08.05.2020 В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации. Гулять жители могут по одному, либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Такие же условия распространяются на занятия спортом. Об этом: В Прикамье жителям разрешили прогулки

16:40 08.05.2020 В Екатеринбурге 90-летняя женщина с подтверждённым коронавирусом оказалась брошена на улице. Об этом пишут СМИ. Прокуратура начала проверку. Читайте подробнее: СМИ: 90-летнюю свердловчанку с коронавирусом бросили на улице

16:41 08.05.2020 В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом. Ранее в Сакской районной больнице умерла женщина с SARS-CoV-2. Об этом: В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом

16:44 08.05.2020 Торговые центры, зоопарки и летние площадки заведений общественного питания начнут работать с 12 мая в Белгородской области. Послабление режима разрешено при обязательном условии соблюдения санитарных норм, сообщили 8 мая на брифинге в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области снимут ограничения работы с некоторых предприятий

16:49 08.05.2020 Всем жителям Москвы придётся привыкать к жизни с коронавирусом, поскольку он никуда не исчезнет. Об этом сообщила 8 мая вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Подробности в материале: Вице-мэр Москвы: «Нам всем придётся привыкать жить с вирусом»

16:55 08.05.2020 ОАО «Российские железные дороги» продлевает действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» до 28 мая в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба компании. Читайте также: РЖД продлевают сокращенный график движения «Сапсанов» до конца мая

16:58 08.05.2020 Свердловская прокуратура проверяет информацию о 90-летней вдове Великой Отечественной войны, которую якобы бросили у дома, хотя у женщины диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре выяснят, достоверной была ли информация журналистов, сообщивших об инциденте. Кроме того, будет оценено, как оказывалась медицинская помощь женщине. Наконец, надзорное ведомство проверит, как тщательно исполняются санитарно-эпидемиологические меры по профилактике коронавируса в медучреждениях. Читайте также: На Урале прокуратура проверит случай с пенсионеркой, брошенной с COVID-19

17:00 08.05.2020 В Оренбурге в общежитии по ул. Братьев Коростылевых ухудшается эпидобстановка по коронавирусу, несмотря на продление карантина. Оперштаб по борьбе COVID-19 вечером 8 мая намерен встретиться с жителями и предложить им всем переселиться в обсерватор на период карантина, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. За сутки, по состоянию на 8 мая, в общежитии выявлено еще девять носителей коронавируса, в том числе у одного жильца есть пневмония. Савинова подчеркнула, что здание общежития нуждается в полной заключительной дезинфекционной обработке. Всем жителям общежития предлагают переселиться в один из санаториев в черте города. Обсерватор будет содержаться за счет средств муниципального бюджета. Читайте подробнее: В Оренбурге жильцам общежития предлагают переселиться в обсерватор

17:02 08.05.2020 В Москве для перемещения по городу пешком рекомендуется носить паспорт с регистрацией. Об этом заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передаёт 8 мая «Интерфакс». "Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон», — сказал Данчиков. Об этом: Власти Москвы рекомендуют пешеходам носить паспорт с регистрацией

17:03 08.05.2020 Пенсионер в защитной повязке на лавочке. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

17:04 08.05.2020 В Тюменской области 99 сотрудников медучреждений являются носителями нового коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила замглавы региона Ольга Кузнечевских. По её словам, в регионе очагами коронавирусной инфекции стали 17-я поликлиника Тюмени, областные больницы №1 и №2, туберкулёзный диспансер, медсанчасть «Нефтяник», отделение областной психиатрической больницы в Тюмени и другие медучреждения. Ольга Кузнечевских отметила, что заносы коронавируса в больницы и поликлинику произошли извне. Читайте также: Около 100 сотрудников тюменских больниц заражены коронавирусом

17:06 08.05.2020 Часть ограничений, введённых в связи с угрозой коронавируса, сохранится и после третьего этапа выхода из режима самоизоляции. Читайте подробнее: Попова: часть ограничений сохранится до появления вакцины от SARS-CoV-2

17:12 08.05.2020 Тест на COVID-19. rosminzdrav.ru

17:13 08.05.2020 В Москве аннулируются цифровые пропуска, не прошедшие проверки. Об этом рассказал столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва 24». «Те, у кого аннулируются пропуска — это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД», — сказал он. Читайте также: Власти Москвы назвали причины отзыва цифровых пропусков

17:15 08.05.2020 Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент 8 мая, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. Читайте подробнее: Глава Роспотребназора рассказала о вакцинах и лекарстве от COVID-19

17:18 08.05.2020 В Татарии по просьбе жителей увеличили количество смс-пропусков для поездок на кладбище до двух раз в день. На дорогу до погоста и обратно дается по одному часу, при этом на кладбище нахождение по времени неограниченно. Подробности в материале: В Татарии для поездок на кладбище увеличили количество смс-пропусков

17:20 08.05.2020 Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с детьми будут бесплатно раздавать маски и перчатки в метро Москвы. Об этом 8 мая сообщили в департаменте транспорта столицы. Читайте подробнее: В метро Москвы организуют бесплатную раздачу масок для части пассажиров

17:26 08.05.2020 В Удмуртии с 12 мая расширяется перечень организаций, которые могут возобновить работу. Смогут открыться рынки, которые торгуют продовольственными товарами, а также продукцией для садоводов и огородников. Читайте подробнее: В Удмуртии с 12 мая возобновят работу рынки, автосалоны и МФЦ по записи

17:28 08.05.2020 Перед введением масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют по поводу нехватки масок в аптеках и высокие цены на них. Читайте также: Крымчане негодуют из-за дефицита масок и высоких цен на них

17:42 08.05.2020 Стало известно о смерти четвертого медицинского работника в петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Ушла из жизни врач-гинеколог профильного отделения института. Об этом 8 мая сообщается в группе в одной из социальных сетей «Профсоюз и совет сестер НИИ СП имени И. И. Джанелидзе». Читайте подробнее: В петербургском НИИ скорой помощи умерла врач-гинеколог

17:47 08.05.2020 В Удмуртию спецбортом доставлены 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии — одного из очагов заражения коронавирусом. Сейчас в Якутии остаются еще 69 жителей Удмуртии. Все они будут доставлены в республику другим бортом. Читайте также: В Удмуртию вернулись 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

17:49 08.05.2020 49 граждан РФ доставили из Израиля в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. Среди пассажиров — 23 жителя Свердловской области, а также их сограждане из Челябинской, Тюменской, Курганской и Иркутской областей, а также из Башкирии и Алтайского края. 33 человек (включая одного ребёнка) отправили в обсерватор на 14-дневный карантин прямо от трапа самолёта. Жителей Челябинской и Тюменской областей отправили в свои регионы спецтранспортом. «Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности», — уточняют в штабе. Подробности в материале: Российских туристов из Израиля доставили в Екатеринбург

17:51 08.05.2020 Несмотря на жалобы крымчан по поводу дефицита защитных масок и высоких цен на них, местные чиновники утверждают спрос крымчан на эти медизделия значительно снизился. Об этом: Крымские чиновники уверены, что спрос на медицинские маски упал

17:55 08.05.2020 В аптеках Крыма имеется в наличии 300 тысяч масок, многоразовые защитные маски продаются и в торговых сетях республики. Об этом 8 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская. Об этом: Власти Крыма отрицают дефицит масок в аптеках

18:08 08.05.2020 Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения. Читайте подробнее: Попова: до создания вакцины от COVID-19 некоторые ограничения сохранятся

18:13 08.05.2020 Около 15 тысяч российских граждан, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа из-за пандемии коронавируса, получают материальную помощь от правительства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте также: МИД: финансовую помощь получают 15 тысяч граждан России за рубежом

18:32 08.05.2020 Известная актриса Анна Банщикова попала в центр скандала в Геленджике — её во время прогулки с дочерью пытались задержать казаки мобильных отрядов, контролирующих исполнение карантина в регионе. Читайте подробнее: На Кубани казаки пытали задержать актрису Банщикову за нарушение карантина

18:44 08.05.2020 Жителями Москвы не обжалован ни один из выписанных штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Подробности в материале: В Москве не обжаловано ни одного из 35000 штрафов за нарушение самизоляции

18:48 08.05.2020 Ситуация с COVID-19 на Среднем Урале идёт по негативному сценарию. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге. По словам руководителя, наличествует большой рост заражаемости. Он происходит из-за несоблюдения режима «самоизоляции». »К сожалению, ситуация развивается пока по негативному сценарию, особенно для крупных городов», — сказал Козловских. Об этом: В Свердловской области разворачивается «плохой сценарий» по COVID-19

18:48 08.05.2020 В Москве ужесточают правила выхода на улицу! «Если жена живёт у мужа или наоборот, то необходимо иметь при себе паспорт, а также копию или фотографию свидетельства о браке и паспорта супруга или супруги с адресом регистрации в Москве, — заявила ИА REGNUM член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко. — Также данные о фактическом месте проживании нужно указать на портале mos.ru». Подробности в материале: В магазин или вынести мусор в Москве без документа больше нельзя?

18:50 08.05.2020 Городской, районные и мировые судьи Санкт-Петербурга с 12 мая возвращаются к привычному режиму работы, но из-за коронавирусной инфекции — с новыми правилами для посетителей. Подробности в материале: Суды Петербурга начнут принимать посетителей с 12 мая, но с оговорками

18:50 08.05.2020 В Ульяновской области представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции. Читайте также: В Ульяновской области повысят капитал фонда развития предпринимательства

18:55 08.05.2020 Песню «Мы этот мир» в рамках акции «Мы работаем для Вас» спели известные российские артисты. Видео опубликовано на сайте YouTube. Подробности в материале: Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

19:07 08.05.2020 Нарушения были зафиксированы во время рейдов сотрудниками правоохранительных органов и с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». Читайте подробнее: Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции выявлено в Подмосковье

19:16 08.05.2020 Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Читайте также: Роспотребнадзор: в жаркую погоду коронавирус теряет активность

19:26 08.05.2020 Электронные пропуска для въезда и выезда граждан на территорию и с территории Тульской области могут действовать до 30 июня — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» Читайте подробнее: Тульская область ввела пропуска до июля?

19:28 08.05.2020 В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным. Читайте также: В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

19:44 08.05.2020 Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, которая в соцсети рассказала о «кромешном аде» во временном госпитале в выставочном павильоне «Ленэкспо», отпустили домой на самоизоляцию. Об этом 8 мая женщина сообщила на своей личной странице в одной из социальных сетей. По словам Оксаны, только благодаря помощи и поддержке людей она смогла вернуться домой и сесть в самоизоляцию. Подробности в материале: Рассказавшую об «аде в Ленэкспо» петербурженку отправили домой

19:56 08.05.2020 Рекомендация мэрии Москвы для жителей столицы относительно наличия документа, подтверждающего их место проживания, дана для того, чтобы сотрудники полиции могли проверить целесообразность нахождения гражданина на улице в период введённого режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист Александр Стёпкин. «Если сотрудник полиции остановит вас где-нибудь в городе, а у вас не будет цифрового пропуска и вы скажете ему, что идёте в ближайший магазин, то для того, чтобы проверить это, он захочет узнать адрес вашего места проживания либо пребывания», — сказал Стёпкин. Подробности в материале: Юрист дал совет москвичам, проживающим не по месту прописки

20:08 08.05.2020 Меры поддержки граждан на фоне падения экономики из-за пандемии коронавируса максимальные, но Общественная палата фиксирует трудности с их реализацией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. Об этом: Общественная палата РФ фиксирует проблемы с поддержкой граждан

20:25 08.05.2020 Выход из самоизоляции России будет осуществляться постепенно, заявил депутат Государственной думы РФ (КПРФ) Олег Смолин. Читайте подробнее: Деньги есть! В России призывают задуматься о поддержке граждан

20:31 08.05.2020 В Новгородской области власти продлили режим повышенной готовности. В то же время указом губернатора с 12 мая предусматривается смягчение целого ряда ограничений. Однако оно не коснется Маловишерского и Чудовского районов, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Читайте также: В Новгородской области смягчили запреты везде, кроме двух районов

20:54 08.05.2020 Жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом и гулять с детьми, однако обязали надевать маски и перчатки при общении с другими людьми. Читайте подробнее: Ивановцам разрешили прогулки, но ужесточили масочный режим

21:04 08.05.2020 Дистанционное обучение в вузах после 12 мая продлевается до дальнейшего распоряжения от Минобрнауки. Читайте также: Дистанционное обучение в российских вузах продлено после 12 мая

21:18 08.05.2020 В Москве за день скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 1010 человек, сообщили в оперативном штабе столицы. Подробности в материале: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу человек

21:21 08.05.2020 Правила профилактики эпидемии коронавируса. vk.com shtabkrskstate

21:24 08.05.2020 В регионе с 12 мая рекомендовано ношение защитных масок в общественных местах и в транспорте. Читайте также: Режим самоизоляции в Ингушетии продлён до конца мая

21:39 08.05.2020 В Москве с 12 мая будет прекращено оформление цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений, сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. Читайте подробнее: В Москве прекратят оформление пропусков через SMS

21:46 08.05.2020 Цифровой пропуск. mos.ru

21:49 08.05.2020 Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая. Читайте подробнее: В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи

21:55 08.05.2020 Учебный год в московских школах будет завершён 15 мая. Ученики 9−11 классов будут в обязательном порядке готовиться к выпускным экзаменам. Читайте также: Занятия в школах Москвы в этом учебном году не возобновятся

21:59 08.05.2020 В Московской области медицинские маски будут распространяться по специальной программе для лиц старше 65 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Читайте также: Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по 11 рублей за штуку

22:19 08.05.2020 Забор крови для тестов на коронавирус у работников предприятий в Москве будет осуществляться за счёт работодателей, а последующее тестирование — за счёт городского бюджета. Об этом сообщила заместитель мэра о вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом: Работники предприятий в Москве будут сдавать кровь за счёт работодателей

22:36 08.05.2020 Гражданам без масок будут делать замечания и пояснять важность ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Читайте также: В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок

22:53 08.05.2020 Продажа масок в продовольственном магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:59 08.05.2020 Минпромторг России рассчитывает к концу июля обеспечить потребность здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на их экспорт, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом: Мантуров: в регионы России поставлено более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ

00:16 09.05.2020 Ряд СМИ сообщил информацию о детях, которые при переходе на дистанционную форму обучения из-за плохого качества интернета залезали на телевышку, чтобы передать домашнее задание учителям. Об этом: В Пермском крае обеспечат связью деревню, где дети залезали на телевышку

01:04 09.05.2020 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. Подробности в материале: Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

01:43 09.05.2020 Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства. Читайте также: Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

01:49 09.05.2020 Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа зараженных коронавирусом в России. Читайте также: В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

04:52 09.05.2020 А Красноярске инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 открыли в межрайонной клинической больнице №4. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края. Читайте также: В Красноярске ещё одна больница начала принимать пациентов с коронавирусом