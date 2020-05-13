В России продолжается последовательная борьба с распространением коронавируса.

Ситуация в разных регионах страны складывается по-разному, но повсеместно для победы над SARS-CoV-2 принимаются беспрецедентные меры.

По данным Роспотребнадзора, число выявленных носителей коронавируса в регионах РФ превысило 180 тысяч.

Всё о ситуации с SARS-CoV-2 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
11:33 08.05.2020

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует тяжелый выход из ограничительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Читайте также: Володин: выход из ограничительных мер будет тяжелее входа

11:39 08.05.2020

Ещё у 39 жителей Белгородской области выявили коронавирус. Статистику на 8 мая предоставили в федеральном оперативном штабе.

Об этом: Федеральный штаб: в Белгородской области выявили 613 носителей SARS-CoV-2

11:41 08.05.2020

58 новых положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в Орловской области за последние сутки, об этом сообщил 8 мая федеральный оперштаб.

Читайте подробнее: В Орловской области выявлено 58 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:42 08.05.2020

На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 36 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.

С начала пандемии на 8 мая в ЯНАО выявлено 1054 положительных проб на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 70% заражённых SARS-CoV-2, или у 740 человек. Выздоровели 158 человек, скончались трое.

Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса

11:42 08.05.2020

За последние сутки коронавирус выявили ещё у 80 жителей Волгоградской области. В больницах находятся 1029 пациентов, сообщили 8 мая в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: В Волгоградской области выявлено ещё 80 носителей коронавируса

11:45 08.05.2020

Лидером по выявлению коронавируса в Самарской области остается Самара. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в столице региона в минувшие сутки зафиксировали 32 факта заражения этой инфекцией. А всего выявлено в этот период 59 фактов.

Читайте подробнее: В Самарской области выявили 59 случаев заражения коронавирусом

11:45 08.05.2020

В Липецкой области 8 мая выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 752 случая.

Читайте также: В Липецкой области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

11:45 08.05.2020

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 мая, референс-центр подтвердил еще 49 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 847 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 пациентов. Скончались от последствий COVID-19 пять человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Об этом: В Оренбуржье за сутки выявили 49 случаев заражения SARS-CoV-2

11:49 08.05.2020

Случаи заражения коронавирусом выявлены среди членов правительства Орловской области.

Читайте подробнее: В правительстве Орловской области выявили носителей коронавируса

11:49 08.05.2020

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку работы властям Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Читайте подробнее: Володин оценил работу Москвы, Петербурга и Краснодарского края в пандемию

11:50 08.05.2020

В России за последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом на 8 мая, заболевшие COVID-19 зафиксированы в 83 регионах страны.

Подробности в материале: Число носителей SARS-CoV-2 в России приблизилось к 187,9 тыс. человек

11:51 08.05.2020

Владельцы 12 гостиниц и баз отдыха в Кировском районе Махачкалы готовы развернуть в своих помещениях госпитали для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. В общей сложности это позволит организовать почти 700 мест для размещения пациентов, сообщил глава администрации района Салих Сагидов.

Подробности в материале: В Махачкале 12 гостиниц и баз отдыха готовы отдать помещения под госпитали

11:54 08.05.2020

В Нижегородской области по состоянию на 8 мая выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 3886 случаев.

Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили ещё 276 случаев заражения коронавирусом

11:54 08.05.2020

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременным подводить итоги реализации противокоронавирусных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Подробности в материале: Володин: жизнь изменится

11:56 08.05.2020

С начала объявления мировой пандемии коронавируса отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» начал собирать сведения о динамике психологических реакций на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Выяснилось, что чем больше длится изоляция, тем сильнее меняются интерпретации происходящего. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель отдела медицинской психологии этого научного центра Сергей Ениколопов, число граждан с конструктивным мышлением уменьшается, всё больше людей верят в то, происходящее является наказанием за грехи человечества:

«Мы улавливаем, что в последнее время уменьшается количество людей с конструктивным мышлением. Это означает, что они не очень реалистично и адаптивно воспринимают действительность. Увеличивается количество граждан с так называемым эзотерическим мышлением. Это те люди, которые готовы верить в любые суеверия, которые верят, что религия нас спасёт, что происходящее является наказанием человечеству за его грехи, не обязательно — за религиозные, вообще за все.

Потенциально такие люди ждут мессию, который всех спасёт, и готовы к двум вещам: вступлению во всевозможные секты (и здесь существует опасность для нормальных ортодоксальных церквей), а с другой стороны, таких людей будут вербовать (в хорошем смысле) на свою сторону «зелёные». При этом, готовность примкнуть к «зелёным» — она такая нерациональная, люди не понимают, что они хотят, а просто, к примеру, заявляют: «мы хотим чистого воздуха». Таким плевать на то, что люди потеряют работу, что придётся жить при свечах, неизвестно как. Вот эта готовность есть и вера во всевозможные чудеса».

Подробности в материале: «Не читайте советских газет»: о росте суеверных коронавирусных страхов

12:04 08.05.2020

56 новых носителей коронавируса выявили в Смоленской области за последние сутки, об этом говорится в сводке федерального оперштаба от 8 мая.

Читайте подробнее: В Смоленской области за сутки выявили 56 носителей коронавируса

12:07 08.05.2020

В Пензенской области на 8 мая выявлены 43 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных тестов среди жителей области достигло 678 человек.

Об этом: В Пензенской области подтвердились 43 новых случая заражения SARS-CoV-2

12:08 08.05.2020

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции. Также он объявил о некотором смягчении ограничений. Но при этом с 9 мая в Томской области вводится масочный режим.

Читайте подробнее: В Томской области продлят режим самоизоляции и введут масочный режим

12:08 08.05.2020

В Курганской области за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом. Это медицинский работник Юргамышской центральной районной больницы, которую пришлось закрыть на дезинфекцию, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе зафиксированы 72 носителя коронавируса. Выписаны по выздоровлению 29 человек.

Об этом: В Курганской области за сутки выявлен единственный носитель коронавируса

12:09 08.05.2020

В Мордовии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом с момента начала наблюдений.

Читайте подробнее: В Мордовии подтверждено 1055 случаев заражения коронавирусом

12:14 08.05.2020

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа рост числа выздоровевших пациентов с коронавирусом пока ниже, чем прирост заболевших. Так, по данным федерального оперативного штаба на 8 мая, за минувшие сутки выписаны 86 человек, а прирост числа вновь выявленных граждан с коронавирусом составил 414.

Подробности в материале: За сутки на Северном Кавказе выздоровели 86 пациентов с COVID-19

12:16 08.05.2020

58 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Ивановской области за последние сутки, говорится в сводке федерального оперштаба от 8 мая.

Подробности в материале: В Ивановской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом

12:18 08.05.2020

Власти Ростовской области примут решение о необходимости обновления ранее выданных спецпропусков после 11 мая.

Об этом: В Ростовской области не исключили новой волны выдачи спецпропусков

12:21 08.05.2020

В Марий Эл по состоянию на 8 мая выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте подробнее: В Марий Эл подтвердили 845 случаев заражения SARS-CoV-2

12:27 08.05.2020

За сутки у восьми севастопольцев подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

Читайте также: В Севастополе выявили восемь новых носителей коронавируса

12:29 08.05.2020

Министерство здравоохранения России готовит очередную версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, куда будут включён опыт применения новых препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Рекомендации по лечению коронавирусной инфекции претерпели уже шесть изданий, сейчас работает шестая, и мы готовим седьмую версию, где опыт будет обобщён, и новые препараты, которые поступают в том числе на рынок Российской Федерации, надеюсь, найдут отражение в этом документе», — заявил Мурашко.

Читайте подробнее: Мурашко анонсировал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

12:29 08.05.2020

В России развернуто 125 тыс. коек для больных COVID-19, при этом по стране 32% коек свободы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Об этом: Глава Минздрава: в России 32% свободных коек

12:31 08.05.2020

В Воронеже, несмотря на пандемию коронавируса и пока ещё действующий режим самоизоляции, решили не отменять традиционные отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. График отключений опубликован на сайте мэрии Воронежа.

Читайте также: В Воронеже приступают к плановым отключениям горячей воды

12:34 08.05.2020

Низкая смертность от COVID-2019 в России обусловлена ранней диагностикой, качественной работой реанимационной службы и тем, что процент тяжелого течения болезни невелик. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщил советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев:

«Низкая смертность потому, что она касается лишь 5−15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счет активного массового тестирования населения, в большем количестве в сравнении с другими странами, и выявления, главным образом, бессимптомных носителей, относительное число умерших меньше, чем в других странах».

Подробности в материале: Эксперт пояснил, с чем связана низкая смертность от COVID-2019 в России

12:34 08.05.2020

Дезинфекцию территорий массового посещения людей начали военнослужащие полка биологической защиты в Самаре и Тольятти. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в своей работе специалисты 2-й общевойсковой армии ЦВО используют авторазливочные станции АРС-14КМ. Они уже продезинфицировали территорию Струковского парка, городского и Рубежного кладбищ в областной столице. А в Тольятти уже обработаны улицы, парки, скверы во всех районах города.

Об этом: В Самаре и Тольятти проводят дезинфекцию улиц

12:35 08.05.2020

В Астраханской области 8 мая подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 673 подтверждённых случая.

Подробности в материале: В Астраханской области подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом

12:36 08.05.2020

Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Об этом: Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России

12:37 08.05.2020

На Дальнем Востоке 8 мая выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заражений в Якутии, Хабаровском и Приморском краях.

Читайте также: На Дальнем Востоке выявили почти 200 новых случаев заражения коронавирусом

12:37 08.05.2020

78 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 8 мая. По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 1641 положительный тест.

Об этом: В Калужской области выявлено 78 новых носителей коронавируса

12:39 08.05.2020

Протоиерей Дмитрий Смирнов был госпитализирован в одну из больниц после того, как у него был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Отмечается, что протоиерей попал в лечебное заведение несколько дней назад. Информацию о госпитализации Смирнова подтвердила психолог Наталья Зубова — жена одного из московских священников.

Читайте также: Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом — СМИ

12:41 08.05.2020

Вспышку коронавируса в общежитии на территории промзоны Старого Оскола Белгородской области активно обсуждают пользователи соцсетей и мессенджеров, сообщает 8 мая корреспондент ИА REGNUM. Ситуацию на своей странице в социальной сети прокомментировал глава города Александр Сергиенко.

Подробности в материале: Под Белгородом полиция взяла под непрерывное наблюдение общежитие

12:42 08.05.2020

На второй месяц пандемии власти Крыма додумались запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом: Глава Крыма хочет запретить работу кондиционеров

12:46 08.05.2020

Всего к 8 мая в Томской области коронавирус выявлен у 176 человек.

Об этом: В Томской области коронавирус за сутки выявлен у 14 человек

12:48 08.05.2020

Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен, скорее всего, состоится в июле — августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Читайте подробнее: Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

12:48 08.05.2020

Первыми всех прилетающих в Новосибирск внутренними рейсами пассажиров встречают студенты-волонтёры Новосибирского медицинского колледжа. Он проводят термометрию, визуальную оценку признаков ОРВИ, консультируют по методам профилактики коронавируса. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 мая, встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой».

Читайте подробнее: Травникам: благодаря волонтёрам-медикам работают предприятия и стройки

12:49 08.05.2020

Система медицинского страхования в России работает в нормальном режиме, несмотря на эпидемию коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Система ОМС не дала нам такого сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Всё-таки застрахованные граждане Российской Федерации все имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинской помощь и стационарную — это достижение нашего государства, социального государства», — заявил Мурашко.

Читайте подробнее: «Наше достижение» — Мурашко заявил об отсутствии сбоев в системе ОМС

12:51 08.05.2020

Медицинские работники в защитных костюмах в московской больнице. Mos.ru

12:51 08.05.2020

Основная масса тест-систем, используемых в России, произведена на отечественных предприятиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы имеем высокий объём тестирования населения. Фактически он один из ведущих, в тройке лидеров в мире. Основная масса тест-систем, которые сегодня работают на территории Российской Федерации, произведены и разработаны в Российской Федерации», — заявил Мурашко.

Об этом: Россия в тройке лидеров по тестированию граждан на коронавирус — Мурашко

12:52 08.05.2020

В Кировской области изучат возможность профилактики коронавирусной инфекции с помощью вакцины от полиомиелита. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Об этом: Кировская область протестирует вакцину от полиомиелита от COVID-19

12:52 08.05.2020

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе скончалась третья медицинская сестра, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об этом 8 мая сообщают в социальных сетях коллеги медработника.

Подробности в материале: В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

12:53 08.05.2020

Низкие показатели летальности от эпидемии коронавируса в России говорят о высоком уровне отечественного здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы перепрофилировали чуть более 10% от общего коечного фонда Российской Федерации. И Россия всё же имеет достаточно хороший объём для того, чтобы оказывать помощь. Вы видите, что показатели летальности в стране говорят о том, что система отрабатывается и медицинский персонал, врачи, сёстры и фельдшеры чётко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски», — заявил Мурашко.

Читайте подробнее: Низкая летальность говорит об эффективности здравоохранения в РФ — Мурашко

12:57 08.05.2020

Два миллиона защитных масок имеется в наличии в сети аптек ГУП «Брянскфармация» по всей Брянской области. Спрос покупателей удовлетворяется полностью, заявили 8 мая в региональном оперативном штабе.

Об этом: В брянской сети аптек запасли два миллиона защитных масок

12:59 08.05.2020

Главы регионов России обеспечили систему здравоохранения всеми необходимыми ресурсами для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно. Мобилизовав силы и средства, в том числе обеспечили систему всем необходимым ресурсом», — заявил Мурашко.

Читайте также: Мурашко поблагодарил глав регионов за эффективную борьбу с коронавирусом

13:05 08.05.2020

Наибольшие риски с точки зрения возможности возникновения вспышки заболевания сейчас представляют вахтовые посёлки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Помимо общего количества заболевших, проблемой являются и в том числе вспышечные заболевания на определённых территориях и населённых пунктах. Дополнительное опасения такие и привлечение средств вызывают, конечно, вахтовые посёлки», — заявил Мурашко.

«Такие очаги сегодня есть в Мурманской области, Якутии», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: Коронавирус: Мурашко рассказал о наиболее проблемных регионах

13:06 08.05.2020

Режим самоизоляции на территории Орловской области будет продлён до 31 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Принятие решения о постепенном выходе из антикоронавирусного режима либо введение дополнительных ограничительных мероприятий связано с тем, что мы должны продлить режим так называемой самоизоляции до 31 мая», — заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Читайте подробнее: Орловский губернатор анонсирован продление режима самоизоляции

13:09 08.05.2020

Водители станции скорой помощи в Северной Осетии пожаловались на невыплату обещанных надбавок, положенных им за сложные условия работы в связи с распространением коронавируса. Некоторые получили заработную плату даже меньше, чем раньше, и попросили объяснений у руководства.

Подробности в материале: В Северной Осетии водители скорой помощи не получили обещанные надбавки

13:09 08.05.2020

Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК «Иртыш» рассказал о возможных датах проведения Парада Победы в Омске.

По его словам, то, что из-за угрозы распространения коронавируса придётся переносить парад с 9 мая на другую дату, стало понятно ещё в апреле.

Читайте также: Губернатор назвал возможные даты проведения Парада Победы в Омске

13:13 08.05.2020

Режим обязательного ношения масок и перчаток начнет действовать в Адыгее с 12 мая. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: Жителей Адыгеи обязали с 12 мая носить маски и перчатки

13:15 08.05.2020

Помощь неинфекционным пациентам на фоне эпидемии коронавируса оказывается своевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная. Но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить — ортопедические вмешательства, вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата», — заявил Мурашко.

Подробности в материале: «Ситуация стабильна» — Мурашко рассказал о лечении неинфекционных пациентов

13:17 08.05.2020

Минздрав намерен наказывать аптеки, где отказываются продавать гигиенические маски, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Читайте также: Минздрав «пригрозит пальчиком» аптекам, не продающим гигиенические маски

13:26 08.05.2020

В одном из городских округов Московской области количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило тысячу. По данным регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на 8 мая, антилидером стало Одинцово.

Об этом: Одинцово перешагнуло тысячный рубеж по числу пациентов с COVID-19

13:27 08.05.2020

Жителям Северной Осетии рекомендовано не собирать на похоронные церемонии более 50 человек. Такие предписания выданы региональным управлением Роспотребнадзора, чтобы снизить риск заражения.

Читайте также: В РСО-Алании ограничили 50 лицами число участников церемонии похорон

13:27 08.05.2020

В Новгородской области за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 19 и в общей сложности на 8 мая составило 457 случаев.

Читайте подробнее: На Новгородчине за сутки число выздоровевших обогнало число заразившихся

13:27 08.05.2020

Роспотребнадзор очень правильно и своевременно организовал массовое тестирование на SARS-CoV-2 и это обстоятельство коренным образом повлияло на статистику смертности от COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев:

«Роспотребнадзор — служба, которая существует в России со времён СССР и которой нет на Западе — вот она нам и помогла в этой ситуации. Была проделана быстро диагностика, подготовлены рекомендации по выявлению и остановке пандемии коронавируса. Словом, Роспотребнадзор сделал всё, что мог. Теперь самое главное, чтобы другие наши органы здравоохранения не испортили то, чего мы добились».

Подробности в материале: Микробиолог Виталий Зверев: «Роспотребнадзор сделал всё, что мог»

13:28 08.05.2020

Понятие «плато» при анализе статистики по эпидемии коронавируса использоваться не должно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Баланс поступлений и выписки уже уравнивается. Я не говорю сейчас слово «плато», потому что кажется, будто это что-то успокаивающее… не нужно так на него ориентироваться, но поступления и выписки на сегодня сбалансировались», — заявил Мурашко.

Читайте также: Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса

13:37 08.05.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил жителей республики не выходить из дома 9 мая.

[[[quote-0]]]

Читайте также: Аксёнов умоляет крымчан оставаться дома в День Победы

13:45 08.05.2020

В Москве на сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 98 522 человек, большинство из них не имеют никаких симптомов. Об этом 8 мая сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Читайте подробнее: Большинство носителей SARS-CoV-2 в Москве не имеют симптомов

13:50 08.05.2020

Возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок логична с учётом издержек дистанционного обучения в школах, которое проводится в последние месяцы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования Наталья Бакшаева.

«Перенести ЕГЭ было бы хорошо потому, что уже два месяца идёт удалённое обучение, а это — глупость. Это очень плохое качество образования, и об этом очень многие родители говорят. Невозможно обеспечить нормальное качество образования на» удалёнке». Поэтому очень хорошо было бы перенести ЕГЭ, защиты дипломов в университетах и институтах, чтобы дать возможность обеспечить нормальные встречи с преподавателями и педагогами. Нужно восполнить дефицит качества образования, который сейчас есть при удалённой системе. Это туфта, а не образование!», — сказала Бакшаева.

Читайте подробнее: Эксперт: ЕГЭ в 2020 году нужно переносить из-за сложностей «дистанционки»

13:51 08.05.2020

Прокуратора Ставропольского края заинтересовалась размещенной в интернете информацией об отказе в выплатах медицинскому сотруднику надбавки за работу с пациентами с СOVID-19. По данному факту инициирована проверка.

Об этом: На Ставрополье проверят информацию об отказе медику в надбавке

13:51 08.05.2020

Калининский завод резиновых изделий в Саратовской области освоил производство латексных перчаток. Начало серийного производства запланировано на конец мая 2020 года.

Читайте также: В Саратовской области начнут производить медицинские латексные перчатки

13:54 08.05.2020

В Липецкой области 8 мая скончался 61-летний житель Хлевенского района с подтверждённым COVID-19. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная COVID-19, и тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

Читайте также: В Липецкой области скончался третий пациент с COVID-19

14:00 08.05.2020

В Ингушетии находятся в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 415 человек. Состояние 66 пациентов отделения реанимации оценивается врачами как тяжелое, 18 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Подробности в материале: В Ингушетии находятся в тяжелом состоянии 66 пациентов в коронавирусом

14:01 08.05.2020

Мэрия Воронежа отменила плановые отключения горячей воды, о которых было объявлено ранее, об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Горячая вода останется с горожанами как минимум до 31 мая.

Подробности в материале: Мэрия Воронежа отменила отключения горячей воды

14:04 08.05.2020

У главного врача Архангельской городской поликлиники №1 подтвердили коронавирус SARS-CoV-2.

Читайте подробнее: Главврач архангельской поликлиники заразилась коронавирусом

14:07 08.05.2020

Ульяновский губернатор Сергей Морозов 8 мая побывал на автомобильном заводе, который в условиях пандемии коронавируса выполняет государственные заказы — производит автопатрульные машины и кареты скорой помощи. Глава региона поздравил трудовой коллектив с предстоящим 75-летием Победы и поблагодарил за «производственные успехи».

Об этом: Ульяновский автозавод выполняет заказы Минобороны и Минздрава

14:07 08.05.2020

20 жителей Краснодарского края, которые накануне прилетели вывозным рейсом в Ростов-на-Дону из Тель-Авива, размещены в обсерваторах, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации края.

Читайте также: Жителей Кубани, прилетевших из Израиля, отправили в обсерваторы

14:12 08.05.2020

За минувшие сутки тестированием в Калининградской области выявлено 38 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом: В Калининграде тестирование выявило 38 новых случаев коронавируса

14:14 08.05.2020

За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у 28 человек. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 400 человек.

14:16 08.05.2020

В Республике Карелия выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все в Петрозаводске, а двое из них — сотрудники фельдъегерской службы, которые контактировали с ранее зараженными коллегами.

Об этом: Еще два фельдъегеря в Карелии заразились коронавирусной инфекцией

14:16 08.05.2020

В Марий Эл режим всеобщей самоизоляции продлевается до 31 мая.

Читайте также: В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 31 мая

14:18 08.05.2020

Власти Калининградской области рекомендуют воздержаться от посещения мемориалов во время празднования Дня Победы 9 мая.

Читайте также: В Калининграде просят воздержаться от посещения мемориалов на День Победы

14:19 08.05.2020

Коронавирус может попасть в организм человека через сигарету, если взять её «грязными» руками. Такой комментарий специалистов Роспотребнадзора опубликован 8 мая на портале стопкоронавирус.рф.

Подробности в материале: Роспотребнадзор: заражение коронавирусом может произойти через сигареты

14:20 08.05.2020

В свердловском госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге обнаружили коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Дмитрий Козловских на брифинге.

Заразу нашли у семи медицинских работников. Госпиталь закрыт на карантин, там прошли противоэпидемические мероприятия.

«Сейчас все работники изолированы», — уточнил врач.

Читайте подробнее: В свердловском госпитале обнаружили коронавирус у семи медиков

14:28 08.05.2020

Коронавирус не может передаваться через систему вентиляции. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на вопрос портала «стопкоронавирус.рф».

"Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — говорится в сообщении.

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг слухи о передаче коронавируса через вентиляцию

14:39 08.05.2020

Учителя трех школ в дагестанском селе Маджалис (райцентр Кайтагского района), а также мастерицы местного этноцентра «Кайтаги» начали шить медицинские маски в благотворительных целях. Средства защиты будут бесплатно раздавать всем желающим, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Читайте подробнее: В Дагестане учителя шьют маски, которые бесплатно раздаются желающим

14:41 08.05.2020

Госдума временно на фоне пандемии коронавируса разрешит заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, соответствующие поправки комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять при обсуждении законопроекта об индивидуализации тарифов страхования во втором чтении.

Читайте также: Госдума разрешит временно заключать ОСАГО без диагностической карты

14:45 08.05.2020

В Ростовской области уточнили информацию о пассажирах вывозного международного рейса из Тель-Авива, сделавшего остановку в «Платове» по пути в Екатеринбург.

Читайте также: В Ростове-на-Дону уточнили данные о пассажирах рейса из Тель-Авив

14:48 08.05.2020

В Краснокутском районе вводится карантин. saratov.gov.ru

14:48 08.05.2020

Петербурженка пожаловалась на «кромешный ад» в выставочном комплексе «Ленэкспо», в одном из павильонов которого размещены около тысячи коек для больных COVID-19 в лёгкой форме. Она безуспешно пыталась достучаться до губернатора. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».

Читайте также: Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

14:52 08.05.2020

В Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 76 человек.

Читайте также: В Ульяновской области подтвержден 681 случай заражения коронавирусом

14:52 08.05.2020

Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён из-за пандемии коронавируса на два месяца и теперь запланирован на конец августа.

Читайте подробнее: Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесён на август

14:53 08.05.2020

В Тюменской области за сутки тесты выявили 24 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

Согласно федеральным данным, общее число заражённых в регионе с начала пандемии составило 707 человек, из них 271 выздоровел, пятеро скончались.

Читайте также: В Тюменской области число заражённых коронавирусом превысило семьсот

14:57 08.05.2020

«При благоприятной эпидемиологической обстановке в Крыму в этом году возможен только внутренний туризм. Другого пути нет. Вероятность проведения нормального курортного сезона сегодня очень низка», — заявил 8 мая глава региона Сергей Аксёнов.

Читайте подробнее: Крымские власти уповают на внутренний туризм

15:00 08.05.2020

В Югре в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова 8 мая.

[[[quote-1]]]

Подробности в материале: В Югре режим самоизоляции граждан продлён до лета

15:05 08.05.2020

Комиссия по анализу летальных исходов в эпидемический сезон 2020−2021 официально подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Читайте также: В Петербурге рассказали о четырех умерших от COVID-19

15:10 08.05.2020

Жители Москвы в соответствии с указом мэра российской столицы Сергея Собянина с 12 мая должны будут носить в транспорте, магазинах и общественных местах маски и перчатки. Наличие только одного средства индивидуальной защиты будет наказываться штрафом. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Об этом: Жителям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие перчаток или масок

15:20 08.05.2020

Краснодарский край направил в Ростуризм письмо с предложением мер поддержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли, об этом 8 мая сообщили в пресс-службе администрации края. В регионе фиксируют падение продаж в туристической отрасли на уровне 95−100%, при этом часть предприятий, в том числе малых и средних, не могут воспользоваться действующими мерами господдержки.

Об этом: Кубань просит у Ростуризма поддержать курортную отрасль

15:20 08.05.2020

В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей.

Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты

15:20 08.05.2020

В Югре в связи с продлением режима самоизоляции граждан до 31 мая нуждающиеся жители автономного округа получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Выплаты назначаются неработающим пенсионерам в размере трёх тысяч рублей, а также семьям с детьми и беременным женщинам в размере пяти тысяч рублей.

Читайте подробнее: В Югре в связи с продлением самоизоляции малоимущие получат выплаты

15:22 08.05.2020

В Пензенской области несколько предприятий из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции перепрофилировали и освоили производство новой продукции.

Читайте подробнее: Пензенские предприятия в условиях коронавируса освоили новое производство

15:28 08.05.2020

В Югре для учеников начальных классов каникулы начнутся досрочно. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 8 мая.

Учащиеся 5−11 классов завершают учебный год в ХМАО в соответствии с утверждённым графиком в дистанционном формате.

Подробности в материале: Часть школьников Югры уходит на досрочные каникулы

15:30 08.05.2020

Свердловские врачи вылечили уже 292 жителей, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За последние сутки удалось выписать сразу 49 человек. Перед выпиской их перепроверили, граждане абсолютно здоровы.

Остальные люди с выявленным вирусом лежат в больницах. У 34-х фиксируют состояние средней тяжести, у 14 — тяжелое состояние, у остальной массы человек — удовлетворительное состояние.

Читайте также: В Свердловской области выздоровели уже 292 человека с выявленным COVID-19

15:31 08.05.2020

Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в Карабановской городской больнице. Госпиталь был не полностью укомплектован средствами индивидуальной защиты сотрудников. Из-за этого маски и защитные костюмы использовали повторно после санитарной обработки самодельными растворами.

Подробности в материале: В Карабановской больнице после скандала с масками нашли нарушения

15:36 08.05.2020

Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая.

Читайте также: В Липецкой области режим самоизоляции продлили до 31 мая

15:39 08.05.2020

В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19. Об этом на брифинге объявил губернатор Алексей Текслер.

Подробности в материале: На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID

15:55 08.05.2020

Институт дополнительного профессионального образования Ставропольского госмедуниверситета (СтГМУ) разработал программы по обучению ранней диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. За апрель обучение прошли порядка 2,5 тыс. специалистов, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Подробности в материале: На Ставрополье 2,5 тыс. специалистов обучились ранней диагностике COVID-19

15:55 08.05.2020

В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая. Единственная уступка жителям региона — им разрешили выходить на индивидуальные занятия спортом.

Читайте подробнее: В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности

16:00 08.05.2020

Ещё 65 жителей Челябинской области будут вывезены из Якутии домой. Об этом сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Читайте подробнее: Из Якутии вывезут ещё 65 жителей Челябинской области

16:01 08.05.2020

Медперсоналу больницы № 14 (Екатеринбург), которые спасает пациентов с COVID-19, передали праздничные обеды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Депутаты доставили еду из кафе врачам хирургического корпуса больницы. Сейчас медучреждение принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Знакомые врачи и медсестры рассказывали, что психологически им очень тяжело», — сказала депутат Любовь Боркова.

Также была организована доставка продуктов, включая конфеты к чаю. Кроме того, с одной из ресторанных сетей удалось договориться о доставке пиццы для работников скорой помощи. Депутаты продолжат организовывать обеды для медиков, обещают в думе.

Читайте также: В Екатеринбурге организовали праздничные обеды врачам, борющимся с COVID-19

16:35 08.05.2020

В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Гулять жители могут по одному, либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Такие же условия распространяются на занятия спортом.

Об этом: В Прикамье жителям разрешили прогулки

16:40 08.05.2020

В Екатеринбурге 90-летняя женщина с подтверждённым коронавирусом оказалась брошена на улице. Об этом пишут СМИ. Прокуратура начала проверку.

Читайте подробнее: СМИ: 90-летнюю свердловчанку с коронавирусом бросили на улице

16:41 08.05.2020

В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом. Ранее в Сакской районной больнице умерла женщина с SARS-CoV-2.

Об этом: В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом

16:44 08.05.2020

Торговые центры, зоопарки и летние площадки заведений общественного питания начнут работать с 12 мая в Белгородской области. Послабление режима разрешено при обязательном условии соблюдения санитарных норм, сообщили 8 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: В Белгородской области снимут ограничения работы с некоторых предприятий

16:49 08.05.2020

Всем жителям Москвы придётся привыкать к жизни с коронавирусом, поскольку он никуда не исчезнет. Об этом сообщила 8 мая вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Подробности в материале: Вице-мэр Москвы: «Нам всем придётся привыкать жить с вирусом»

16:55 08.05.2020

ОАО «Российские железные дороги» продлевает действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» до 28 мая в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: РЖД продлевают сокращенный график движения «Сапсанов» до конца мая

16:58 08.05.2020

Свердловская прокуратура проверяет информацию о 90-летней вдове Великой Отечественной войны, которую якобы бросили у дома, хотя у женщины диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выяснят, достоверной была ли информация журналистов, сообщивших об инциденте. Кроме того, будет оценено, как оказывалась медицинская помощь женщине.

Наконец, надзорное ведомство проверит, как тщательно исполняются санитарно-эпидемиологические меры по профилактике коронавируса в медучреждениях.

Читайте также: На Урале прокуратура проверит случай с пенсионеркой, брошенной с COVID-19

17:00 08.05.2020

В Оренбурге в общежитии по ул. Братьев Коростылевых ухудшается эпидобстановка по коронавирусу, несмотря на продление карантина. Оперштаб по борьбе COVID-19 вечером 8 мая намерен встретиться с жителями и предложить им всем переселиться в обсерватор на период карантина, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

За сутки, по состоянию на 8 мая, в общежитии выявлено еще девять носителей коронавируса, в том числе у одного жильца есть пневмония. Савинова подчеркнула, что здание общежития нуждается в полной заключительной дезинфекционной обработке.

Всем жителям общежития предлагают переселиться в один из санаториев в черте города. Обсерватор будет содержаться за счет средств муниципального бюджета.

Читайте подробнее: В Оренбурге жильцам общежития предлагают переселиться в обсерватор

17:02 08.05.2020

В Москве для перемещения по городу пешком рекомендуется носить паспорт с регистрацией. Об этом заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передаёт 8 мая «Интерфакс».

"Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон», — сказал Данчиков.

Об этом: Власти Москвы рекомендуют пешеходам носить паспорт с регистрацией

17:03 08.05.2020

Пенсионер в защитной повязке на лавочке. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

17:04 08.05.2020

В Тюменской области 99 сотрудников медучреждений являются носителями нового коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила замглавы региона Ольга Кузнечевских.

По её словам, в регионе очагами коронавирусной инфекции стали 17-я поликлиника Тюмени, областные больницы №1 и №2, туберкулёзный диспансер, медсанчасть «Нефтяник», отделение областной психиатрической больницы в Тюмени и другие медучреждения.

Ольга Кузнечевских отметила, что заносы коронавируса в больницы и поликлинику произошли извне.

Читайте также: Около 100 сотрудников тюменских больниц заражены коронавирусом

17:06 08.05.2020

Часть ограничений, введённых в связи с угрозой коронавируса, сохранится и после третьего этапа выхода из режима самоизоляции.

Читайте подробнее: Попова: часть ограничений сохранится до появления вакцины от SARS-CoV-2

17:12 08.05.2020

Тест на COVID-19. rosminzdrav.ru

17:13 08.05.2020

В Москве аннулируются цифровые пропуска, не прошедшие проверки. Об этом рассказал столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва 24».

«Те, у кого аннулируются пропуска — это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД», — сказал он.

Читайте также: Власти Москвы назвали причины отзыва цифровых пропусков

17:15 08.05.2020

Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент 8 мая, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Читайте подробнее: Глава Роспотребназора рассказала о вакцинах и лекарстве от COVID-19

17:18 08.05.2020

В Татарии по просьбе жителей увеличили количество смс-пропусков для поездок на кладбище до двух раз в день. На дорогу до погоста и обратно дается по одному часу, при этом на кладбище нахождение по времени неограниченно.

Подробности в материале: В Татарии для поездок на кладбище увеличили количество смс-пропусков

17:20 08.05.2020

Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с детьми будут бесплатно раздавать маски и перчатки в метро Москвы. Об этом 8 мая сообщили в департаменте транспорта столицы.

Читайте подробнее: В метро Москвы организуют бесплатную раздачу масок для части пассажиров

17:26 08.05.2020

В Удмуртии с 12 мая расширяется перечень организаций, которые могут возобновить работу. Смогут открыться рынки, которые торгуют продовольственными товарами, а также продукцией для садоводов и огородников.

Читайте подробнее: В Удмуртии с 12 мая возобновят работу рынки, автосалоны и МФЦ по записи

17:28 08.05.2020

Перед введением масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют по поводу нехватки масок в аптеках и высокие цены на них.

Читайте также: Крымчане негодуют из-за дефицита масок и высоких цен на них

17:42 08.05.2020

Стало известно о смерти четвертого медицинского работника в петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Ушла из жизни врач-гинеколог профильного отделения института. Об этом 8 мая сообщается в группе в одной из социальных сетей «Профсоюз и совет сестер НИИ СП имени И. И. Джанелидзе».

Читайте подробнее: В петербургском НИИ скорой помощи умерла врач-гинеколог

17:47 08.05.2020

В Удмуртию спецбортом доставлены 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии — одного из очагов заражения коронавирусом. Сейчас в Якутии остаются еще 69 жителей Удмуртии. Все они будут доставлены в республику другим бортом.

Читайте также: В Удмуртию вернулись 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

17:49 08.05.2020

49 граждан РФ доставили из Израиля в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Среди пассажиров — 23 жителя Свердловской области, а также их сограждане из Челябинской, Тюменской, Курганской и Иркутской областей, а также из Башкирии и Алтайского края.

33 человек (включая одного ребёнка) отправили в обсерватор на 14-дневный карантин прямо от трапа самолёта. Жителей Челябинской и Тюменской областей отправили в свои регионы спецтранспортом.

«Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности», — уточняют в штабе.

Подробности в материале: Российских туристов из Израиля доставили в Екатеринбург

17:51 08.05.2020

Несмотря на жалобы крымчан по поводу дефицита защитных масок и высоких цен на них, местные чиновники утверждают спрос крымчан на эти медизделия значительно снизился.

Об этом: Крымские чиновники уверены, что спрос на медицинские маски упал

17:55 08.05.2020

В аптеках Крыма имеется в наличии 300 тысяч масок, многоразовые защитные маски продаются и в торговых сетях республики. Об этом 8 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

Об этом: Власти Крыма отрицают дефицит масок в аптеках

18:08 08.05.2020

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения.

Читайте подробнее: Попова: до создания вакцины от COVID-19 некоторые ограничения сохранятся

18:13 08.05.2020

Около 15 тысяч российских граждан, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа из-за пандемии коронавируса, получают материальную помощь от правительства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте также: МИД: финансовую помощь получают 15 тысяч граждан России за рубежом

18:32 08.05.2020

Известная актриса Анна Банщикова попала в центр скандала в Геленджике — её во время прогулки с дочерью пытались задержать казаки мобильных отрядов, контролирующих исполнение карантина в регионе.

Читайте подробнее: На Кубани казаки пытали задержать актрису Банщикову за нарушение карантина

18:44 08.05.2020

Жителями Москвы не обжалован ни один из выписанных штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Подробности в материале: В Москве не обжаловано ни одного из 35000 штрафов за нарушение самизоляции

18:48 08.05.2020

Ситуация с COVID-19 на Среднем Урале идёт по негативному сценарию. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге.

По словам руководителя, наличествует большой рост заражаемости. Он происходит из-за несоблюдения режима «самоизоляции».

»К сожалению, ситуация развивается пока по негативному сценарию, особенно для крупных городов», — сказал Козловских.

Об этом: В Свердловской области разворачивается «плохой сценарий» по COVID-19

18:48 08.05.2020

В Москве ужесточают правила выхода на улицу! «Если жена живёт у мужа или наоборот, то необходимо иметь при себе паспорт, а также копию или фотографию свидетельства о браке и паспорта супруга или супруги с адресом регистрации в Москве, — заявила ИА REGNUM член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко. — Также данные о фактическом месте проживании нужно указать на портале mos.ru».

Подробности в материале: В магазин или вынести мусор в Москве без документа больше нельзя?

18:50 08.05.2020

Городской, районные и мировые судьи Санкт-Петербурга с 12 мая возвращаются к привычному режиму работы, но из-за коронавирусной инфекции — с новыми правилами для посетителей.

Подробности в материале: Суды Петербурга начнут принимать посетителей с 12 мая, но с оговорками

18:50 08.05.2020

В Ульяновской области представлен план преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Ульяновской области повысят капитал фонда развития предпринимательства

18:55 08.05.2020

Песню «Мы этот мир» в рамках акции «Мы работаем для Вас» спели известные российские артисты. Видео опубликовано на сайте YouTube.

Подробности в материале: Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

19:07 08.05.2020

Нарушения были зафиксированы во время рейдов сотрудниками правоохранительных органов и с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

Читайте подробнее: Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции выявлено в Подмосковье

19:16 08.05.2020

Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Читайте также: Роспотребнадзор: в жаркую погоду коронавирус теряет активность

19:26 08.05.2020

Электронные пропуска для въезда и выезда граждан на территорию и с территории Тульской области могут действовать до 30 июня — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты»

Читайте подробнее: Тульская область ввела пропуска до июля?

19:28 08.05.2020

В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.

Читайте также: В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

19:44 08.05.2020

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, которая в соцсети рассказала о «кромешном аде» во временном госпитале в выставочном павильоне «Ленэкспо», отпустили домой на самоизоляцию. Об этом 8 мая женщина сообщила на своей личной странице в одной из социальных сетей. По словам Оксаны, только благодаря помощи и поддержке людей она смогла вернуться домой и сесть в самоизоляцию.

Подробности в материале: Рассказавшую об «аде в Ленэкспо» петербурженку отправили домой

19:56 08.05.2020

Рекомендация мэрии Москвы для жителей столицы относительно наличия документа, подтверждающего их место проживания, дана для того, чтобы сотрудники полиции могли проверить целесообразность нахождения гражданина на улице в период введённого режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист Александр Стёпкин.

«Если сотрудник полиции остановит вас где-нибудь в городе, а у вас не будет цифрового пропуска и вы скажете ему, что идёте в ближайший магазин, то для того, чтобы проверить это, он захочет узнать адрес вашего места проживания либо пребывания», — сказал Стёпкин.

Подробности в материале: Юрист дал совет москвичам, проживающим не по месту прописки

20:08 08.05.2020

Меры поддержки граждан на фоне падения экономики из-за пандемии коронавируса максимальные, но Общественная палата фиксирует трудности с их реализацией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Об этом: Общественная палата РФ фиксирует проблемы с поддержкой граждан

20:25 08.05.2020

Выход из самоизоляции России будет осуществляться постепенно, заявил депутат Государственной думы РФ (КПРФ) Олег Смолин.

Читайте подробнее: Деньги есть! В России призывают задуматься о поддержке граждан

20:31 08.05.2020

В Новгородской области власти продлили режим повышенной готовности. В то же время указом губернатора с 12 мая предусматривается смягчение целого ряда ограничений. Однако оно не коснется Маловишерского и Чудовского районов, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Новгородской области смягчили запреты везде, кроме двух районов

20:54 08.05.2020

Жителям Ивановской области разрешили заниматься спортом и гулять с детьми, однако обязали надевать маски и перчатки при общении с другими людьми.

Читайте подробнее: Ивановцам разрешили прогулки, но ужесточили масочный режим

21:04 08.05.2020

Дистанционное обучение в вузах после 12 мая продлевается до дальнейшего распоряжения от Минобрнауки.

Читайте также: Дистанционное обучение в российских вузах продлено после 12 мая

21:18 08.05.2020

В Москве за день скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 1010 человек, сообщили в оперативном штабе столицы.

Подробности в материале: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу человек

21:21 08.05.2020

Правила профилактики эпидемии коронавируса. vk.com shtabkrskstate

21:24 08.05.2020

В регионе с 12 мая рекомендовано ношение защитных масок в общественных местах и в транспорте.

Читайте также: Режим самоизоляции в Ингушетии продлён до конца мая

21:39 08.05.2020

В Москве с 12 мая будет прекращено оформление цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений, сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Читайте подробнее: В Москве прекратят оформление пропусков через SMS

21:46 08.05.2020

Цифровой пропуск. mos.ru

21:49 08.05.2020

Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.

Читайте подробнее: В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи

21:55 08.05.2020

Учебный год в московских школах будет завершён 15 мая. Ученики 9−11 классов будут в обязательном порядке готовиться к выпускным экзаменам.

Читайте также: Занятия в школах Москвы в этом учебном году не возобновятся

21:59 08.05.2020

В Московской области медицинские маски будут распространяться по специальной программе для лиц старше 65 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Читайте также: Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по 11 рублей за штуку

22:19 08.05.2020

Забор крови для тестов на коронавирус у работников предприятий в Москве будет осуществляться за счёт работодателей, а последующее тестирование — за счёт городского бюджета. Об этом сообщила заместитель мэра о вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом: Работники предприятий в Москве будут сдавать кровь за счёт работодателей

22:36 08.05.2020

Гражданам без масок будут делать замечания и пояснять важность ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Читайте также: В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок

22:53 08.05.2020

Продажа масок в продовольственном магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:59 08.05.2020

Минпромторг России рассчитывает к концу июля обеспечить потребность здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на их экспорт, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Об этом: Мантуров: в регионы России поставлено более 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ

00:16 09.05.2020

Ряд СМИ сообщил информацию о детях, которые при переходе на дистанционную форму обучения из-за плохого качества интернета залезали на телевышку, чтобы передать домашнее задание учителям.

Об этом: В Пермском крае обеспечат связью деревню, где дети залезали на телевышку

01:04 09.05.2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

Подробности в материале: Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

01:43 09.05.2020

Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.

Читайте также: Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

01:49 09.05.2020

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа зараженных коронавирусом в России.

Читайте также: В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

04:52 09.05.2020

А Красноярске инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 открыли в межрайонной клинической больнице №4. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Читайте также: В Красноярске ещё одна больница начала принимать пациентов с коронавирусом

04:52 09.05.2020

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер была госпитализирована с кор