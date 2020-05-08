Архангельск, , 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 400 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди вновь заболевших: 11 пациентов Архангельской областной клинической больницы, один сотрудник психиатрической больницы, один сотрудник алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс» В списке новых пациентов также фигурируют четверо архангелогородцев, десять северодвинцев и один пациент медицинского центра имени Семашко в Архангельске.

Отметим, с начала пандемиии в Архангельской области от новой коронавирусной инфекции излечились 137 человек. Двое пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, скончались. Под наблюдением архангельских медиков остаются 730 человек.