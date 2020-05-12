Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Следом за коронавирусом над миром может нависнуть другая, более серьёзная угроза, которая, по оценкам, унесёт жизни 1,4 млн человек. Такие неутешительные прогнозы сделали учёные, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Stop TB Partnership, которое проводилось в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Avenir Health, Университетом Джона Хопкинса и USAID.

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Так, в докладе отмечается, что введённые в мире ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции могут привести к распространению другого не менее опасного и заразного заболевания — туберкулёза. Согласно прогнозам, с 2020 по 2025 год из-за пренебрежительного отношения к диагностике и лечению этой болезни на фоне борьбы с коронавирусом, туберкулёзом заболеют 6,3 млн человек, при этом 1,4 млн человек умрут.

Исполнительный секретарь партнерства «Остановить туберкулёз» Лусика Дитиу подчеркнула, что этой ситуации можно избежать.

«Мы просто должны иметь в виду, что туберкулёз, как и другие болезни, продолжает поражать и убивать людей каждый божий день, а не только COVID-19», — добавила она.

Дитиу напомнила, что туберкулёз — это заразная болезнь, которая переносится по воздуху.

«Поэтому каждый человек, у которого его не смогли выявить и вылечить, будет заражать других: получится эффект снежного кома», — пояснила представитель Stop TB Partnership.

Напомним, Всемирная Организация Здравоохранения признала туберкулёз «главным инфекционным убийцей» в мире, учитывая, что ежегодно 10 млн человек заболевают туберкулёзом и 1,5 млн человек ежегодно умирают от этой болезни.

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Он вызывается бактериями и чаще всего поражает лёгкие, но как туберкулезную инфекцию, так и саму болезнь можно вылечить с помощью антибиотиков. Поскольку для лечения туберкулеза существуют эффективные лекарства, глобальные ответные меры зависят от тестирования и лечения как можно большего числа людей, отмечено в докладе.