Минск, 25 марта, 2020, 20:55 — ИА Регнум. С начала года зарплаты в Белоруссии сократились, и это уже не отрицают даже в правительстве постсоветской республики. В опубликованной 24 марта на сайте минфина Белоруссии статье главы министерства Максима Ермоловича говорится о путях решения социальных проблем, в том числе связанных с произошедшим с начала года сокращением зарплат.

Пустой кошелек

Напомним, в ходе нынешней президентской кампанииАлександр Лукашенко неоднократно обещал работникам бюджетной сферы повысить их зарплаты, в частности — удвоить зарплаты врачей и учителей (к 2025 году). Однако вместо роста бюджетники констатировали снижение, что чиновники сначала отрицали, а затем стали списывать на недоработки на местах с внедрением новой системы оплаты труда.

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«Впрочем, по итогам января 2020 года номинальное значение заработной платы бюджетников оказалось ниже, чем в ноябре 2019 года, — признал в своей статье глава белорусского Минфина. — В решении обозначившейся проблемы должны принять активное участие и финорганы. Нужно понять, что происходит в профильных учреждениях, особенно в сфере образования».

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Ермолович констатировал рост трудовых пенсий в мае и августе 2019 года, отметив: «Источником состоявшегося увеличения стало повышение зарплат в реальном секторе, что позволило сформировать дополнительные доходы ФСЗН. При этом в целях обеспечения стабильности выплаты пенсий начиная со второго полугодия 2019 года потребовалось выделение дополнительных ресурсов из республиканского бюджета. В целом поддержка ФСЗН оказана на 250 млн BYN. Без этих денег фонд не справился бы со своими обязательствами».

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«Отметим, что соотношение среднего размера трудовых пенсий и заработной платы в экономике с августа 2019-го также достигло планового значения в 40%. В декабре средний размер пенсии по возрасту сложился в размере почти 446 BYN, что на 8,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», — сообщил министр финансов Белоруссии.

По нынешнему курсу НБРБ 446 белорусских рублей эквивалентны $171,54. При этом курс деноминированного «зайчика» к доллару за январь-март рухнул почти на треть, а цены на потребительском рынке устремились вверх.

Напомним, инспектируя 16 февраля 2018 года дрожжевой завод в Слуцке (Минская область Белоруссии), Александр Лукашенко заявил: «По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм». В начале 2020 года многие учителя пожаловались на существенные сокращения их зарплат.

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