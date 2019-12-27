Минск, , 14:44 — REGNUM Александр Лукашенко объявил о повышении зарплат бюджетникам в 2020 году — во время президентской кампании. Внедряется новая схема начисления зарплат в бюджетной сфере, которая тревожит белорусских медиков перспективой значительного сокращения зарплат, пишет ТГ-канал «Компромат Беларусь».

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Среди главных новшеств меняющейся с 2020 года системы оплаты труда работников бюджетных организаций: вместо тарифной ставки первого разряда рассчитывать оклад бюджетникам будут по базовой ставке (185 рублей) путём её умножения на коэффициент разряда по новой тарифной сетке, а порядок и условия начисления премий остаются на усмотрение нанимателя.

Кроме того, низкооплачиваемым работникам будут доплачивать до «минималки» из общего планового фонда оплаты труда, что снижает возможность повышения зарплат для других работников организаций, констатировали в находящейся под контролем правительства Федерации профсоюзов. При этом руководители могут субъективно принимать решения о премировании.

Больше всего новшествами обеспокоены медицинские работники, значительная часть зарплаты которых приходится не на оклад, а на премии. Медсестра одной из районных больниц поведала: «Мы с нашим бухгалтером посчитали, что с введением коэффициентов я буду получать в лучшем случае 400 рублей за то, за что сейчас мне платят 600» ($200 и $300 в эквиваленте).

Ранее власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений, однако сделали оговорку: падения зарплат не должно быть без учета премий.

Белорусские медики сейчас активно обсуждают информацию о том, что с 1 января 2020 года обязательное премирование врачей будет составлять не 25% от заработной платы, а 5% — то есть премии им сократят на 80%. При этом местное начальство премии сверх 5% будет «щедро раздавать своим ставленникам-кумовьям либо «идеологически правильным» работникам».

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