Минск, , 14:45 — REGNUM «Александр Лукашенко потребовал «выжигать каленым железом» факты несвоевременной выплаты зарплаты», — сообщает сегодня, 28 февраля, пресс-служба президента Белоруссии.

Руководитель республики выступил на VIII съезде «Федерации профсоюзов Белоруссии» — крупнейшего профсоюзного объединения, которое также называют «государственными профсоюзами». По словам Лукашенко, в ФПБ состоит около 93% белорусских работников.

В своём выступлении он отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты зарплат. Лукашенко заявил: «Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату кровь из носу платить надо».

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В некоторых случаях в январе работники не получили заработанного за октябрь. Лукашенко возмутился: «Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!»

Лукашенко пригрозил погасить задержки с зарплатами за счёт чиновников правительства, Комитета госконтроля и прокуратуры. Он также в очередной раз пообещал повысить зарплаты бюджетникам.

«Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача — 150%», — сообщил Лукашенко.

Он прокомментировал нововведения при начислении зарплат, вызвавшие множество нареканий и жалоб на снижение получаемого на руки. «При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было. Чтобы не было разговоров», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что профсоюзам совместно с Минтруда надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже 500 белорусских рублей (менее $250 в эквиваленте).

«Мне еще итогового доклада нет. Но кому-то мало не получится. Если кто-то не разъяснил. Но дело не в разъяснении. Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную плату? Это что, сложное какое-то торговое, промышленное, сельскохозяйственное предприятие, где надо высчитывать нормы, выработку…» — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

«Это же самая элементарная бухгалтерия — в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему этого не произошло, — сказал он. — Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно — и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать».

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