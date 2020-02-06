Минск, , 19:11 — REGNUM В процессе повышения зарплаты уменьшились

Работники бюджетных организаций Белоруссии стали получать свои первые зарплаты по новым формам начисления, сообщает ТГ-канал «Компромат Беларусь». Подтвердились опасения работников по поводу снижения зарплат, однако власти утверждают, что январские получки бюджетников не должны быть меньше, чем их зарплаты в прошлом году — просто нужно сравнивать начисления по правильным критериям.

По информации журналистов, уменьшилась зарплата учителей: согласно расчётным ведомостям, разница между осенними получками и новой у некоторых педагогов составляет более 100 белорусских рублей ($50), а если сравнить с декабрьской — 240 бел. руб. ($120). Аналогичная ситуация и у медиков: одна из медсестёр гродненской городской поликлиники сообщила, что её прежняя ставка была 360 бел. руб., новая, согласно договору, — уже 240 бел. руб. В ведомости напротив большинства видов начислений стоят прочерки, и, по словам медсестры, большинство её коллег «уже сидят на чемоданах»: те, кто сможет, уедут трудиться за границу, а другим будет выгоднее пойти работать уборщиками.

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Накануне руководители бюджетных организаций проводили внеплановые собрания и разъясняли своим сотрудникам новые правила начисления зарплат. По словам начальства, граф в «расчётниках» станет меньше, но на зарплате это не отразится.

В конце января министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич объясняла белорусам, как правильно сравнивать зарплаты бюджетников за декабрь и январь, чтобы убедиться, что они выросли, а не упали. В регионах руководителям бюджетных организаций пригрозили «персональной ответственностью» за некачественную организацию широкой и разъяснительной работы по формированию зарплат, обращает внимание ТГ-канал.

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