Минск, 25 марта, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Изменение Россией своего налогового законодательства негативно повиляло на перспективы белорусских местных бюджетов. Об этом говорится в опубликованной на сайте Минфина Белоруссии статье главы министерства Максима Ермоловича.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский зайчики

В начале статьи министр финансов Белоруссии констатировал профицит исполнения консолидированного бюджета за 2019 год в размере 2,4% ВВП исходя из консервативного сценария. В конце статьи, в разделе о выборе приоритетов он сообщил: «При формировании бюджета на 2020 год в Минфине исходили из очень сдержанных (консервативных) прогнозов. Учтено и влияние реализуемого Россией «налогового маневра».

Глава белорусского Минфина считает, что «республиканский бюджет находится в значительно более сложном положении, чем раньше», поэтому не в состоянии оказывать «поддержку» местным бюджетам в прежнем размере.

«К тому же в начале 2020 года работать приходится в крайне сложных обстоятельствах, связанных с неопределенностью условий поставки нефти и снижением объемов экспорта калийных удобрений. Фиксируется существенный «недобор» доходов от внешнеэкономической деятельности. Без оптимизации затрат не обойтись, — сообщил глава Минфина Белоруссии. — В этой связи от регионов ожидается определение первоочередных расходов, которые необходимо финансировать».

По мнению министра, необходимо исключить любые необоснованные траты, прежде всего — на закупки. Ермолович уточнил: «Вместе с областями нужно критически переосмыслить все пожелания организаций и оставить только то, без чего действительно нельзя обойтись. Вызывает обеспокоенность и состояние дел с предоставленными банкам гарантиями по кредитам субъектов хозяйствований. Здесь финансовая дисциплина еще хуже».

Глава белорусского Минфина предупредил об ответственности «за нерадивое использование бюджетной поддержки».

Напомним, власти Белоруссии под «оптимизацией» понимают сокращение — именно с такой формулировкой осуществлялось недавнее сокращение госслужащих. Упущенную выгоду от изменения Россией российского налогового законодательства в Белоруссии трактуют как «потери», «ущерб» и «убытки».

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Александр Лукашенко неоднократно ставил перед Москвой вопрос о «компенсации» ему «потерь» от так называемого «большого налогового манёвра» в российской нефтяной отрасли — то есть того, что Белоруссии никогда не принадлежало. В нынешней ситуации власти Белоруссии не желают брать на себя ответственность за ошибки госуправления и уже определились с виноватыми извне.

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