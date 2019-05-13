Минск намерен продолжать диалог с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

Минск, , 09:12 — REGNUM Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в России. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

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Он отметил, что при расчёте прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год возможная компенсация со стороны России по налоговому манёвру не учитывалась. По словам Крутого, такой же политики в Минске планируют придерживаться и на 2020 год.

«Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», — заявил министр в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Крутого, возможная компенсация, если о ней всё же удастся договориться, «станет дополнительным плюсом». В любом случае, отметил глава минэкономики Белоруссии, в соотношении с ВВП, бюджетом, объёмом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами компенсация потерь белорусской экономики незначительна.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России стартует финальная стадия налогового манёвра в нефтяной отрасли. К 2024 году в рамках указанного механизма будут обнулены экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличен налог на добычу полезных ископаемых.

Минск рассчитывал на получение от Москвы компенсаций, сумма которых в 2019 году составила бы более $300 млн. При этом компенсировать Белоруссии какие-либо потери от налогового манёвра Россия не обещала.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли не приведёт к экономической катастрофе в Белоруссии: даже если не удастся договориться с Россией по компенсациям, потери экономики республики в 2019 году составят $400−500 млн, «но это не катастрофа для страны».

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