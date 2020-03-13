Мишустин оценил ситуацию на рынках — все новости с заседания правительства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании 12 марта оценил ситуацию на мировых топливном и финансовом рынках, которые лихорадит в связи с падением цен на нефть, а также рассказал о положении дел в российской экономике и мерах по борьбе с коронавирусом.
Нефтяные рынки оказались под влиянием эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
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Экономическая ситуация в экономике РФ находится под контролем, несмотря на внешние факторы. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, отказ от сделки инициировали другие страны ОПЕК, которые приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях.
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Мировая экономика находится в новой экономической реальности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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У экономики России большой запас прочности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Глава правительства отметил, что у страны «сейчас большой запас прочности». Так, золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, и в более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.
«И даже при устойчиво низких ценах на нефть компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — сказал Мишустин.
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Михаил Мишустин закашлялся, выступая на открытии заседания правительства РФ. Премьер-министр извинился перед подчиненными за секундную паузу в своей речи.
У экономики России есть не только риски, но и новые возможности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — сказал он.
Глава правительства пояснил, что перспективы связаны с программами по импортозамещению.
Об этом: Мишустин объявил о новых возможностях экономики России
В России прорабатываются дополнительные меры для углубления импортозамещения. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов», — сказал он.
Об этом: Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры по замещению импорта
Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.
«Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях», — заявил Мишустин 12 марта на заседании правительства России.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 12 марта попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса в России.
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С 13 марта будет действовать временное ограничение авиаперелётов в несколько государств. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Нами принято решение начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию», — сказал он.
По словам главы правительства, сохранятся рейсы, «которые позволят российским гражданам вернуться в Россию».
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Федеральным органам исполнительной власти нужно отменить заграничные командировки. Об этом заявил 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — сказал он.
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Органам власти в России рекомендовано сократить до минимума количество массовых мероприятий. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий», — сказал он.
Подробности в материале: В России сократят до минимума число массовых мероприятий
В России угроза распространения коронавируса сведена до минимума. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.
«Угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — сказал он.
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Более 7 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие инфраструктуры Крыма. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он заявил, что поручение о развитии инфраструктуры Крымского полуострова дал президент.
«Сегодня из резервного фонда правительства выделим около 7,3 млрд рублей, основная часть из которых — 6,7 млрд рублей — будет использована на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: Правительство РФ поможет Крыму обновить парк поездов
https://twitter.com/Pravitelstvo_RF/status/1238064189756919808
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым достичь результатов в цифровой трансформации, для чего в структурах власти необходим «цифровой спецназ». Соответствующее заявление он сделал на встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.