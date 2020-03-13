Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании 12 марта оценил ситуацию на мировых топливном и финансовом рынках, которые лихорадит в связи с падением цен на нефть, а также рассказал о положении дел в российской экономике и мерах по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

11:55 12.03.2020 Нефтяные рынки оказались под влиянием эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин: рынки находятся под влиянием негативных событий

11:55 12.03.2020 Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин: Россия не была инициатором выхода из ОПЕК+

11:56 12.03.2020 Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин обвинил Саудовскую Аравию в падении рынков

11:56 12.03.2020 Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства. Читайте также: Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы

11:57 12.03.2020 Экономическая ситуация в экономике РФ находится под контролем, несмотря на внешние факторы. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин: ситуация в экономике России — под контролем

11:58 12.03.2020 По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, отказ от сделки инициировали другие страны ОПЕК, которые приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. Читайте также: Мишустин назвал инициаторов развала сделки ОПЕК+

11:59 12.03.2020 Мировая экономика находится в новой экономической реальности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин заявил о «новой реальности» мировой экономики

12:00 12.03.2020 У экономики России большой запас прочности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Глава правительства отметил, что у страны «сейчас большой запас прочности». Так, золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, и в более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния. «И даже при устойчиво низких ценах на нефть компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин: у России запас прочности на много лет

12:01 12.03.2020 Михаил Мишустин закашлялся, выступая на открытии заседания правительства РФ. Премьер-министр извинился перед подчиненными за секундную паузу в своей речи.

12:09 12.03.2020 У экономики России есть не только риски, но и новые возможности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. «Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — сказал он. Глава правительства пояснил, что перспективы связаны с программами по импортозамещению. Об этом: Мишустин объявил о новых возможностях экономики России

12:12 12.03.2020 В России прорабатываются дополнительные меры для углубления импортозамещения. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. «Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов», — сказал он. Об этом: Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры по замещению импорта

12:22 12.03.2020 Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства. Читайте также: Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ

12:23 12.03.2020 Заседание правительства РФ. government.ru

12:24 12.03.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса. «Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях», — заявил Мишустин 12 марта на заседании правительства России. Читайте также: Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу

12:30 12.03.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 12 марта попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса в России. Читайте также: Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу

12:33 12.03.2020 С 13 марта будет действовать временное ограничение авиаперелётов в несколько государств. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. «Нами принято решение начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию», — сказал он. По словам главы правительства, сохранятся рейсы, «которые позволят российским гражданам вернуться в Россию». Читайте также: Мишустин: с 13 марта будут ограничены авиаперелёты в ряд государств

12:38 12.03.2020 Федеральным органам исполнительной власти нужно отменить заграничные командировки. Об этом заявил 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. «Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — сказал он. Читайте также: Мишустин поручил отменить загранкомандировки федеральных чиновников

12:44 12.03.2020 Органам власти в России рекомендовано сократить до минимума количество массовых мероприятий. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. «Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий», — сказал он. Подробности в материале: В России сократят до минимума число массовых мероприятий

12:50 12.03.2020 В России угроза распространения коронавируса сведена до минимума. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти. «Угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — сказал он. Читайте подробнее: Мишустин: угроза распространения коронавируса в РФ сведена до минимума

12:53 12.03.2020 Михаил Мишустин на заседани правительства РФ 12.03.2020 . Цитата из видео. government.ru

13:29 12.03.2020 Более 7 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие инфраструктуры Крыма. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Он заявил, что поручение о развитии инфраструктуры Крымского полуострова дал президент. «Сегодня из резервного фонда правительства выделим около 7,3 млрд рублей, основная часть из которых — 6,7 млрд рублей — будет использована на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Правительство РФ поможет Крыму обновить парк поездов

14:37 12.03.2020 Заседание правительства РФ 12.03.2020 . Цитата из видео. government.ru