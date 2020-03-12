Москва, , 11:47 — REGNUM Экономическая ситуация в экономике РФ находится под контролем, несмотря на внешние факторы. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства», — сказал он.

Глава правительства заверил, что у власти имеются все инструменты для контроля и «достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность».

Он отметил, что Банк России приостановил покупки валюты, а Минфин начал её продажу, «чтобы компенсировать потери бюджета».