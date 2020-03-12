Москва, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.

«Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях», — заявил Мишустин 12 марта на заседании правительства России.

Он напомнил, что Россия одним из первых государств мира фактически закрыла границы со странами, где активно распространяется коронавирус.

Мишустин призвал бережно относиться к своему здоровью и здоровью родных и близких.