Москва, , 11:23 — REGNUM Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год», — заявил он.

Глава правительства пояснил, что одной из причин стало нежелание осложнять ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Он назвал позицию РФ «выверенной и обоснованной».