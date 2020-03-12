Москва, , 11:29 — REGNUM Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он напомнил, что страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение по сокращению добычи на текущих условиях, как это предлагала Россия.

«А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков», — заявил Мишустин.