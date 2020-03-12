Москва, , 12:10 — REGNUM Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.

Он подчеркнул, что принимаемые правительством меры направлены на профилактику и упреждение коронавируса, это главный мотив. В других странах мира ситуация с инфекцией острая, однако в России эта угроза сведена к минимуму.

Мишустин призвал граждан с пониманием отнестись к профилактическим мерам, внимательно следить за своим здоровьем и самочувствием родных, особенно людей пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства заявил о контроле над ситуацией в экономике в условиях внешних негативных факторов.

Читайте также: Мишустин: ситуация в экономике России — под контролем