Госдума 10 марта во втором, основном чтении обсуждала поправки в Конституцию. В профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок. В рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена. Больше всего поправок — 47 — предлагается внести в третью главу, где речь идет о регулировании федеративного устройства, 20 поправок вносится в четвертую главу, которая описывает полномочия и обязанности главы государства, 32 поправки предлагается принять в пятую главу о Федеральном собрании, 25 поправок — в шестую главу, где речь идет о правительстве РФ, также 25 поправок предполагается в седьмую главу «Судебная власть и прокуратура», еще 12 поправок — в восьмую главу, посвященную местному самоуправлению. Найдут ли поправки поддержку всех фракций, какие предложения будут отклонены и почему — в трансляции ИА REGNUM.

Константин Чепрасов Красная Весна Конституция РФ

08:18 10.03.2020 Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию. Читайте также: Госдума обсудит новые поправки в Конституцию

08:20 10.03.2020 «Единая Россия» намерена консолидированно поддержать во втором чтении поправки в Конституцию. Об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов. Читайте также: «Единая Россия» будет консолидированно голосовать за поправки в Конституцию

09:06 10.03.2020 Комитет Госдумы по госстроительству предлагает скорректировать поправку в Конституцию о детях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»). Читайте подробнее: Комитет Госдумы уточняет поправку в Конституцию о детях

10:00 10.03.2020 Решение о порядке обсуждения поправок в Конституцию еще не принято, идут консультации, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы. Ожидаются выступления руководителей фракций, добавил он.

10:15 10.03.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал жителей региона активно голосовать за внесение поправок в Конституцию России. К подготовке и проведению Общероссийского дня голосования привлечены более 800 волонтёров в Хабаровском крае. Подробности в материале: Глава Хабаровского края призвал жителей активно голосовать за Конституцию

10:20 10.03.2020 Комитет Госдумы по госстроительству предлагает не закреплять дату общероссийского голосования 22 апреля поправкой в Конституцию. Планируется указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.

10:39 10.03.2020 «Справедливая Россия» приняла решение поддержать во втором чтении поправки в Конституцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщил замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов. Об этом: «Справедливая Россия» поддержит поправки в Конституцию во II чтении

10:43 10.03.2020 «Единая Россия» намерена поддержать во втором чтении поправки в Конституцию, сообщил источник во фракции. Заседание фракции проходит в закрытом режиме.

10:45 10.03.2020 КПРФ намерена воздержаться при голосовании по поправкам в Конституцию во втором чтении, сообщил источник во фракции.

12:02 10.03.2020 Начинается пленарное заседание Госдумы.

12:02 10.03.2020 На заседании присутствуют 433 депутата.

12:05 10.03.2020 Александр Карелин («Единая Россия») заявил, что раз поправки дают больше полномочий Госдуме, поэтому было бы честно провести новые выборы с учётом новых возможностей. Володин предложил оформить это предложение в качестве поправки.

12:07 10.03.2020 Николай Харитонов (КПРФ) отметил, что на фоне мировой экономической войны и эпидемии коронавируса ставить вопросы о новых выборах преждевременно. «Самораспускаться» некогда, лучше помнить 1993 год.

12:08 10.03.2020 Елена Драпеко («Справедливая Россия»): почему поправки в пожарном порядке обсуждаются, а не по стандартному регламенту в регионах? Поправки должны быть обсуждены по регламенту, как положено, — и продлить время, если потребуется. «Готовы сидеть ночью», — указала она.

12:09 10.03.2020 Володин отметил, что если говорят о «принятии в пожарном порядке», то лучше сравнить текущую практику с тем, как это делалось в прошлом. Однако сегодня поправки вносятся с учётом юристов и экспертов. «Коллеги, ну какое ещё необходимо время? И поправки вносятся с учётом мнения населения, ну задумайтесь», — отметил он.

12:10 10.03.2020 Володин: чьи-то поправки получили поддержку комитета, чьи-то — нет. «Что касается вопроса, связанного с рассмотрением законодательных инициатив в Конституцию, то нас первое чтение всех объединило. Что изменилось между первым чтением и вторым? У кого-то поправка не прошла… но зачем шантажировать?» — подчеркнул он.

12:16 10.03.2020 Володин критикует за попытки на ходу изменить порядок рассмотрения вопросов: лучше случая не придумаешь, чтобы отфиксировать свою собственную позицию. Но избирались от фракций, партий, потому нужно понимать — если исходим от фракций, есть лидеры политических фракций, независимых депутатов двое.

12:18 10.03.2020 Выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

12:18 10.03.2020 Поправки президента РФ в Конституцию наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания фракции «Единая Россия». Подробности в материале: Володин: Поправки президента РФ наполнят Конституцию новым содержанием

12:19 10.03.2020 Ремонт Конституции — самый принципиальный вопрос, отметил Зюганов. Ленинская, сталинская и брежневская конституции создали самую благоприятную социальную систему, науку и образование. Затем идеи были преданы, Ельцин протащил собственную конституцию, и теперь её следует изменить так, чтобы Основной закон укреплял страну, указал он.

12:20 10.03.2020 «Ремонт Конституции давно назрел», — указал Зюганов. «Говорили: не время, не нужно принимать. Предыдущая Конституция не уберегла нас ни от одной беды. Конституция — договор народа и государственной власти, который должен соблюдаться», — подчеркнул он.

12:21 10.03.2020 Зюганов: отношусь к Карелину с большим уважением, но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собираются ввести страну в анархию.

12:23 10.03.2020 Зюганов: проголосовали с трудом в первом чтении и поддержим таблицу, хотя она нам и не нравится. Но 15 поправок считаем ключевыми, которые позволят решить многие проблемы.

12:24 10.03.2020 Зюганов призвал «Единую Россию» услышать «весь ропот, который идёт со всех регионов». Предложили прогрессивную шкалу налогов, поддержать закон об обороте нефти, заморозить возраст по пенсионной реформе — по всем этим предложениям последовал отказ.

12:24 10.03.2020 Зюганов: пока стоят «Ельцин-центры» по всей стране, целостности государства не будет. «Уберите гадюшник, проявите волю в этом плане».

12:27 10.03.2020 Зюганова беспокоит отсутствие нормальной «выборности» — чтобы попасть в губернаторы нужно «пройти порог», нет механизмов для политической конкуренции. Это касается и судов. «Более жёсткой инквизиции, чем нынешние суды, я не встречал, даже народные предприятия не можем отбить», — сетует Зюганов.

12:29 10.03.2020 Зюганов раскритиковал проект поправок за то, что идеи национализации и причастность всего общества к богатству недр России никак не зафиксированы.

12:32 10.03.2020 Зюганов: нужно принимать закон о конституционном собрании, чтобы доверие граждан укреплялось. «Если люди не увидят, что мы им помогаем и о них заботимся, то будет ещё хуже обстановка», — указал он. Идея Госсовета должна быть детально проработана — чтобы это был «совет мудрецов, а не подхалимов», указал он.

12:33 10.03.2020 Системы устойчивых партий до сих пор нет. Госдума работает производительно, но Администрация президента создала ещё кучу малых партий, которые нужны, чтобы отвлекать лидирующие фракции от нормальной работы, сетует Зюганов.

12:34 10.03.2020 Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

12:34 10.03.2020 Жириновский: внесение поправок можно обсуждать, но сам день принятия должен быть радостным. Поскольку это главный закон, быть может, на десятилетия.

12:35 10.03.2020 Жириновский: проголосуем «за» во втором чтении и третьем, и нужно делать это в хорошем настроении.

12:36 10.03.2020 Сегодня надо поправки принять, а конституционная работа более глубокая пойдёт уже в дальнейшем, отметил лидер ЛДПР.

12:38 10.03.2020 В прошлом даже воспитывая царей по 30 лет, они всё равно порой оставались слабыми. Теперь же лидерами страны становятся порой совсем неподготовленные люди. Выбирать президента надо на Госсовете, предлагает Жириновский.

12:41 10.03.2020 Жириновский: ЛДПР пыталась поломать систему доминирования одной партии. Когда-то КПСС так же сопротивлялась и рухнула. «Единая Россия» повторяет прежний опыт.

12:42 10.03.2020 Жириновский: ни одна партия после выборов в Госдуму не должна иметь более 40% мест.

12:45 10.03.2020 Жириновский: поправки в Конституцию должны быть хороши тем, что декабристы никогда не вышли на площадь. Все конфликты возникают из-за того, что в Основном законе не прописаны чётко полномочия.

12:50 10.03.2020 Жириновский: не позволим больше, чтобы в стране был бардак — никаких большевиков и анархистов… Жириновский отругал работника Госдумы за то, что отключили микрофон на полуслове.

12:52 10.03.2020 Жириновский предложил арестовывать сотрудников Госдумы за отключение микрофона. «Для него регламент — закон», — вступился Володин.

12:52 10.03.2020 Выступает Сергей Неверов («Единая Россия»).

12:53 10.03.2020 Конституция РФ — молодой документ, но сыграл в становлении России. Страна стала другой в хорошем смысле, обрела суверенитет, государство пытается выполнять социальные гарантии. Но так было не всегда, отмечает Неверов.

12:54 10.03.2020 Сегодняшние изменения призваны в первую очередь конкретизировать положения Конституции и привести в соответствие с общественным договором общество и государство, указал Неверов, и это невзирая на экономические проблемы и другие внешние шоки типа коронавируса.

12:54 10.03.2020 Месяцами невыплаченные пенсии и зарплаты — «прелести» 1990-х годов, несмотря на предписания Основного закона.

12:57 10.03.2020 Неверов: далеко не все вникли в суть поправок, доверившись чьему-то мнению.

12:58 10.03.2020 Те изменения, что сейчас выносятся в Госдуму, достаточны и не меняют духа Конституции России. Неверов призвал все фракции проголосовать «за».

12:59 10.03.2020 Выступает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

12:59 10.03.2020 Володин напомнил, что голосовать нужно будет только за себя, согласно нормам регламента.

13:01 10.03.2020 Миронов: суть поправок в усилении соцзащиты населения и суверенитета. Эти положения фракция поддерживает. Однако пункты о национализации элит, какие бы правильные они ни были, всё равно недостаточны. «Пока мы не ликвидируем офшорную аристократию, будут те беды, с которыми мы сталкиваемся», — указал Миронов.

13:04 10.03.2020 Миронов сетует, что поправки о снижении пенсионного возраста не будут внесены в Конституцию. «Вы думаете это просто так проглотили? Народ этого не простит никогда», — уверил он депутатов.

13:05 10.03.2020 Миронов: если бы в Конституции были зафиксированы обязательства ЦБ РФ, сейчас бы так спокойно регулятор к панике на рынках не относился.

13:06 10.03.2020 Миронов: МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, но поправка пошла на отклонение. Отклонены и предложения по уровню доходов чиновников относительно средних по региону. Норму о выдаче дальневосточного гектара тоже не приняли, перечисляет он.

13:08 10.03.2020 Миронов: к чести рабочей группы, формулировка о детях в Конституции — теперь как о важнейшем приоритете, — улучшена.

13:10 10.03.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обещает не оставлять попыток вернуть прежний пенсионный возраст, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Миронов: Люди никогда не простят пенсионную реформу

13:12 10.03.2020 Миронов: ушел председатель правительства Дмитрий Медведев, поэтому мы будем за досрочное голосование.

13:12 10.03.2020 Миронов: если в сентябре этого года будут выборы, нужно, чтобы ни у кого не поднялась рука залезть в доходы наших граждан.

13:13 10.03.2020 Миронов: фракция в целом будет голосовать «за». Но категорически против отклонения поправок из пакета №2. «Считаем правильным и нужным пойти по проверенному методу — выносить те или иные поправки на отдельное голосование, чтобы чётко была видна аргументация», — указал он.

13:14 10.03.2020 «Засучим рукава и полный вперёд», — заключил Миронов.

13:15 10.03.2020 Выступает Павел Крашенинников.

13:18 10.03.2020 Крашенинников напомнил, что действия, направленные на отчуждение территории страны, не допускаются, согласно поправкам. Ко второму чтению была большая дискуссия по поводу защиты соотечественников за рубежом — и эта норма появилась.

13:21 10.03.2020 Крашенинников: институты власти начнут работать более публично. Если депутаты Госдумы проходят чистилище в виде выборов, то какие-то элементы такой процедуры должны быть и у федеральных министров.

13:22 10.03.2020 Крашенинников: поправка Карелина «мощная, мужественная, смелая». «Наше право — принять или отклонять», — добавил он.

13:22 10.03.2020 Володин: комитет предложил принять таблицу поправок.

13:23 10.03.2020 Крашенинников: поправку 4 из таблицы №1 предложил убрать.

13:23 10.03.2020 Идёт голосование.

13:24 10.03.2020 424 человека — «за», против нет, воздержавшихся нет. Таблица №1 принята единогласно, за исключением четвёртой поправки.

13:25 10.03.2020 На отдельном голосовании поправка 4, которую комитетом было предложено отклонить. Слышно «не надо голосовать» в зале.

13:25 10.03.2020 Сергей Миронов решил отметить: давайте ещё раз проголосуем, а то было непонятно.

13:25 10.03.2020 Депутаты не понимают, голосование за отклонение или принятие?

13:26 10.03.2020 Проголосовали. «За» ноль, «против» — 24. Поправка не принята.

13:28 10.03.2020 Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся создания федеральных территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о федеральных территориях

13:29 10.03.2020 Переходят к голосованию по таблице №2. В ней 169 поправок, которые предлагается тем самым отклонить.

13:30 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию о границах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправку в Конституцию о запрете отчуждения территорий

13:30 10.03.2020 За — 323, против — 65. Принято.

13:30 10.03.2020 Николай Коломейцев (КПРФ) возмущается, почему поправка об имуществе должностных лиц за рубежом отклонена?

13:31 10.03.2020 Крашенинников: никакой речи о национализации элит нет. «Мы что, человека национализировать хотим, что ли? Не очень понимаю», — указал он.

13:33 10.03.2020 Крашенинников: нельзя ограничивать в конституционных правах этих граждан. К тому же в будущем люди могут голосовать за успешных предпринимателей, имеющих собственность за рубежом. Главное — чтобы не скрывали. Ограничивать в этом смысле неправильно, неконституционно.

13:34 10.03.2020 Госдума приняла поправки в Конституцию о русском языке государствообразующего народа, родных языках республик и культуре, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправку в Конституцию о языках и народе

13:35 10.03.2020 Терешкова о предложении Карелина о перевыборах, если поправки в Конституцию вступят: поддерживаю предложение. Видим, как меняется жизнь, меняемся и мы. Нужно соответствовать высочайшей динамике этих кардинальных перемен.

13:36 10.03.2020 Госдума приняла поправки в Конституцию о правах коренных малочисленных народов и поддержек соотечественников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о народах и соотечественниках

13:37 10.03.2020 Терешкова: за рубежом нашлось много тех, кому не нравится Конституция, хотя это наши внутренние дела. Значит, коснулись чего-то сокровенного, недружественного в отношении России — а значит защитили себя и укрепили суверенитет.

13:38 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию о пребывании органов государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о расположении органов госвласти

13:40 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию о функции государства по защите института семьи и брака как союза мужчины и женщины, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о защите союза мужчины и женщины

13:41 10.03.2020 Терешкова: людей тревожит, что будет после 2024 года. Вопрос не просто в должности главы государства, но о человеке, которому доверяют, который в сложнейших условиях принимает решения. Практически везде избиратели в эти полтора месяца говорили о будущем, кто возьмёт ответственность за страну. Многие говорили, чтобы Путин обязательно остался, кто-то за обновление — но и эти говорили, что нужно, чтобы Путин «был рядом».

13:41 10.03.2020 Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию о денежной политике и принципах налогообложения, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о рубле, ЦБ и налогах

13:43 10.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправку в Конституцию о создании в РФ условий для экономического роста, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума поддержала поправку в Конституцию об экономическом росте

13:43 10.03.2020 Терешкова допустила идею отмены числа сроков в Конституцию — заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на должность в соответствии с обновлённой Конституцией. «Мы ничего не предопределяем заранее. Никто не знает, что будет в 2024 году, какова будет ситуация. Потребуется ли в принципе воспользоваться этой возможностью? Не знаю, захочет ли сам Владимир Владимирович… но такая возможность для президента, учитывая его (авторитет) в обществе — мощный стабилизирующий фактор», — указала Терешкова.

13:44 10.03.2020 Такая мера охладит пыл тех, кто пытается «раскачивать ситуацию», указала Терешкова.

13:45 10.03.2020 Альтернатива отмене лимита на число переизбраний — чтобы после вступления в силу обновлённой Конституции президент мог бы избраться на пост главы государства, предложила Терешкова. «Поддержите и помогите сформулировать юридически необходимые поправки», — предложила она.

13:46 10.03.2020 Володин предложил объявить перерыв на полчаса, чтобы провести соответствующие консультации, после чего собраться в Ореховом зале для обсуждения. Пленарное заседание должно продолжиться через полтора часа.

13:46 10.03.2020 Володин: такое предложение требует консультации с действующим президентом и лидерами фракций.

13:50 10.03.2020 Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») выступает за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

13:55 10.03.2020 Фракция «Единая Россия», несомненно, поддержит предлагаемую Терешковой поправку, заявил глава фракции Сергей Неверов.

13:59 10.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о членах правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправку в Конституцию о требованиях к министрам и их имуще

14:01 10.03.2020 Изменение формулировки поправки о детях в обновленном тексте Конституции — необходимая, но не достаточная мера, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова. Читайте подробнее: Дети и Конституция: мало изменить поправку — надо вычистить «ювенальщиков»

14:02 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о защите от посягательств во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о защите суверенитета

14:04 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ, а также о требованиях к главе государства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о требованиях к президенту

14:06 10.03.2020 Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ

14:07 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки о гарантиях президента РФ при истечении его полномочий, а также об отрешении от должности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о недоверии и гарантиях президенту

14:08 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о членах Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о сенаторах

14:09 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о формировании Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о пожизненных сенаторах

14:11 10.03.2020 Госдума при обсуждении поправок в Конституцию во втором чтении закрепила требования к депутатам нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправку в Конституцию о депутатах

14:12 10.03.2020 Госдума при обсуждении поправок в Конституцию поддержала требования к Уполномоченному по правам человека в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума поддержала поправку в Конституцию об омбудсмене

14:13 10.03.2020 Госдума при обсуждении поправок в Конституцию поддержала закрепление на уровне Основного закона функций парламентского контроля Федерального Собрания, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума поддержала поправку в Конституцию о парламентском контроле

14:15 10.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию об ответственности правительства

14:17 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о полномочиях Конституционного суда (КС) в рамках выполнения решений международных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о решениях международных судов

14:18 10.03.2020 Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о местном самоуправлении и границах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о местном самоуправлении и налогах

14:20 10.03.2020 Госдума отклонила поправку в Конституцию о бесплатном гектаре для граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума против закрепления в Конституции права на бесплатный гектар

14:21 10.03.2020 Госдума отклонила поправку в Конституцию, возвращающую дореформенный срок выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума против закрепления в Конституции старого срока выхода на пенсию

14:23 10.03.2020 Госдума отклонила поправку в Конституцию, закрепляющую минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума не поддержала закрепление в Конституции размера МРОТ

14:23 10.03.2020 Судя по тому, что о досрочных парламентских выборах заговорили знаковые представители парламента, решение об этом уже принято, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил: «Роспуск Госдумы укладывается в логику перезагрузки основных государственных институтов, которая началась с января текущего года. И явно будет активизирована после принятия масштабных поправок в Конституцию». Читайте также: Зачем России нужны досрочные парламентские выборы?

14:35 10.03.2020 Президент РФ Владимир Путин выступит в Госдуме в связи с поправками в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Владимир Путин выступит в Госдуме по поправкам в Конституцию

14:47 10.03.2020 Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») объяснила необходимость обнуления президентских сроков, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Терешкова объяснила обнуление президентских сроков

15:03 10.03.2020 Предложение обнулить президентские сроки после внесения поправок в Конституцию России отражает искреннее желание российских граждан сохранить стабильность. И это стремление связано с личностью Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев. Подробности в материале: Путин — гарант стабильности в эпоху турбулентности: об идее Терешковой

15:03 10.03.2020 Заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на заседании Госдумы. duma.gov.ru

15:19 10.03.2020 Президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму и уже находится в зале заседания.

15:19 10.03.2020 В России не следует разрушать основы Конституции, обнуляя президентские сроки и уподобляясь бывшим советским республикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил петербургский политолог и писатель Юрий Светов. Об этом: России не стоит уподобляться Азии: об обнулении сроков президента

15:21 10.03.2020 428 депутатов присутствуют в зале.

15:21 10.03.2020 Президент России выходит к трибуне для выступления.

15:22 10.03.2020 Путин: председатель парламента рассказал президенту о дискуссии, которая возникла по поводу поправок. Поэтому глава государства решил высказать собственную точку зрения.

15:22 10.03.2020 Путин: поправки давно назрели и будут полезны для страны. Они направлены на укрепление суверенитета, наших традиций и ценностей. Чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии и задать возможности для эволюционного развития страны на десятилетия.

15:23 10.03.2020 Путин: ситуация складывается сложная, «ещё и коронавирус к нам прилетел». «Но мы этот период пройдём. Пройдём достойно. И экономика будет укрепляться, и отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать», — заявил президент.

15:24 10.03.2020 Путин: в мире есть те, кто хотел бы сдержать Россию и готов использовать любую возможность. «Политика сдерживания давно применяется — мы это давно знаем. И те, кто делают это, говорят открыто, не стесняются. Ждут, когда мы ошибку допустим… или ещё хуже — запутаемся во внутренних распрях, которые порой даже финансируются извне. Можно посчитать даже», — заявил Путин.

15:25 10.03.2020 Путин: пока что очень много уязвимого, в том числе это касается внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия. Поэтому логично, что обсуждается всё острее вопрос, как будет формироваться высшая госвласть в РФ.

15:25 10.03.2020 Встреча с лидерами фракций в Госдуме показала, что в России есть консолидированное мнение по поводу укрепления политической устойчивости от внешних угроз.

15:26 10.03.2020 Путин: президент является гарантом безопасности государства и её эволюционного — именно эволюционного, — развития. План по революциям Россия выполнила.

15:26 10.03.2020 Путин: в ходе поездок было видно, что эти вопросы не в меньшей степени беспокоят и рядовых граждан России.

15:26 10.03.2020 Путин: «Осознаю свою ответственность перед гражданами. Вижу, что ждут и моих оценок».

15:27 10.03.2020 Путин заверил, что сформулирует свою позицию предельно откровенно.

15:27 10.03.2020 Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму.

15:28 10.03.2020 Относительно позиции Карелина о необходимости досрочных выборов в Госдуму: «Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу ряда полномочий Госдуме, то полномочия должны вступить в силу сразу после (публикации) и Госдума получит полномочия немедленно». Все основания для принятия полномочий Госдума имеет, но если консенсуса нет, — а его нет, — то необходимости в досрочных выборах нет.

15:28 10.03.2020 Путин: расширение полномочий обеспечит более тесную работу между ветвями власти.

15:45 10.03.2020 Крашенинников продолжает выступление на заседании.

15:45 10.03.2020 В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы. Читайте также: Путин: в России принимается не новая Конституция

15:46 10.03.2020 Четвёртая поправка из таблицы №1 была отклонена, напомнил он.

15:47 10.03.2020 Крашенинников: будет отдельное голосование о поправке по части 4 статьи 67, где вместо «дети достояние» стало «дети являются важнейшим приоритетом госполитики». По этой корректировке сейчас будет голосование.

15:48 10.03.2020 Депутаты запутались, требуют раздать распечатку. Но вскоре выяснилось, что она у всех есть.

15:48 10.03.2020 К этой поправке решили добавить поправку и о семье, но депутаты запутались в порядке принятия поправок.

15:49 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию о детях и об обязанностях государства перед молодым поколением, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о детях

15:49 10.03.2020 Поправка о фразе про детей в Конституции — на голосовании. За — 421 человек, против — один. Принято.

15:51 10.03.2020 Выставляется на голосование поправка о включении слов об информационных технологиях, связи и космической деятельности.

15:53 10.03.2020 Иванов: это получается новая редакция поправок, нужно отклонить и 14 поправку из таблицы. Текущие поправки меняют те формулировки, которые уже приняты. Возникли разногласия по поводу статуса дополнительных поправок, предложенных к голосованию.

15:54 10.03.2020 Крашенинников: эти поправки рассматривались на комитете. Указывалось, что появились информационные технологии (в первом чтении) и это было решено вставить. «Деятельность в космосе» было предложено заменить на «космическую деятельность». Потому предлагается поправку поддержать и к третьему чтению всё будет лингвистически выверенно. Противоречий нет.

15:54 10.03.2020 Поправка Крашенинникова, наконец, ставится на голосование: за — 420, против — 1.

15:55 10.03.2020 Президент России Владимир Путин видит опасность в том, чтобы наделить Госсовет президентскими полномочиями. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Путин отметил, что считает «абсолютно неприемлемым» наделение Госсовета дополнительными функциями. Читайте подробнее: Наделять Госсовет полномочия президентского характера опасно — Путин

15:56 10.03.2020 Две поправки Терешковой в статью 1 и в статью 3 Крашенинников также предлагает рассмотреть. Первая поправка касается тела Конституции.

15:57 10.03.2020 Решение принято. И снова один человек против.

15:57 10.03.2020 По второй поправке Терешковой 43 были против и 1 воздержался.

15:58 10.03.2020 Крашенинников: рассмотрели все поправки к статье первой потому снова надо проголосовать за всё целиком.

15:59 10.03.2020 Проголосовали — воздержались 43. Поправки к Конституции пройдены, теперь поправки в федеральный конституционный закон. Вновь разданы депутатам две таблицы. В первой предлагается проголосовать за исключением 5 и 7 поправки.

15:59 10.03.2020 Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Валентины Терешковой («Единая Россия») о сроках полномочий президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума поддержала поправки в Конституцию о сроках полномочий президента

16:01 10.03.2020 За — 383, один против.

16:02 10.03.2020 Голосование по поправке 5 из таблицы №1 — не принимается. Поправка 7 также не принимается, как и было рекомендовано.

16:04 10.03.2020 Крашенинников: поправки о том, что определяется день голосования указом президента и в соответствии с трудовым кодексом оплачивается этот выходной день — по ним есть положительное решение, но всё равно предлагается рассмотреть отдельно.

16:06 10.03.2020 Пленарное заседание в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru

16:07 10.03.2020 Обе поправки приняты.

16:09 10.03.2020 Крашенинников: теперь пора голосовать по поправкам в статью 81 Конституции и в статью 3. За — 380, против — 44.

16:09 10.03.2020 Поправка Карелина поступила официально.

16:10 10.03.2020 Иванов: эта поправка входит в противоречие с конституционной нормой о том, что Госдума избирается на определённый срок. Она некорректна.

16:11 10.03.2020 Решили голосовать, принимают ли поправку на рассмотрение или нет. Но затем Карелин выступил, что можно поправку снять, раз президент уже высказался. Однако Жириновский против: «Назвался груздем, полезай в кузов».

16:11 10.03.2020 Возмущаются, что за полтора часа так и не выяснили, соответствует ли поправка нормам права. Крашенниников: «Нам просто надо определиться, мы принимаем её или нет?.. к рассмотрению, к рассмотрению принимаем?»

16:12 10.03.2020 Сергей Миронов: то, что сейчас происходит, называется шараханьем. В поправке говорится, что Госдума вправе принять решение, потом президент.

16:13 10.03.2020 Володин: Карелин прислушался к мнению президента, поправка снята.

16:13 10.03.2020 Крашенинников: проголосовать за текст во втором чтении нужно. Просьба проголосовать.

16:13 10.03.2020 Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения поправку о досрочных выборах нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума сняла с рассмотрения поправку о досрочных выборах

16:14 10.03.2020 Начинается голосование во втором чтении. Однако вмешались: с таблицей 1 разобрались, а по таблице 2 по статьям 2 и 3 не проголосовали.

16:14 10.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию во втором чтении

16:14 10.03.2020 Голосуют за таблицу №2 отклонённых поправок по 2 и 3 статьям закона. Наконец, со всем разобрались — приняли. 63 было против.

16:15 10.03.2020 Законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении принят — 382 «за», воздержались 44.

16:16 10.03.2020 Володин предложил рассмотреть законопроект в третьем чтении завтра и начать работу в 10 утра.

16:16 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию, где закрепляется обеспечение защиты исторической правды, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума приняла поправку в Конституцию о защите исторической правды

16:16 10.03.2020 Руководители фракций смогут выступить по мотивам — до пяти минут.

16:17 10.03.2020 Пленарное заседание объявляется закрытым.

16:17 10.03.2020 Госдума приняла поправку в Конституцию о том, что Россия является правопреемником СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о правопреемственности СССР

16:20 10.03.2020 Поправку в Конституцию о всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны Госдума приняла при обсуждении во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Госдума приняла поправки о нерабочем дне для голосования по Конституции

16:21 10.03.2020 Госдума приняла поправки в Конституцию об определении итогов всероссийского голосования по изменению Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума приняла поправки об итогах всероссийского голосования

16:23 10.03.2020 Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся вступления в силу норм, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о вступлении в силу изменений

16:23 10.03.2020 История с поправками в Конституцию должна была закончиться тем, чтобы у президента появилась возможность выбирать из нескольких вариантов, и теперь такая возможность у него есть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя заявления Владимира Путина Подробности в материале: Эксперт об обнулении президентских сроков: плюсов и минусов поровну

16:46 10.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на то , что новые полномочия Федерального собрания передадут импульс власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Володин: поправки в Конституцию придадут импульс

16:58 10.03.2020 Оппозиционные политики подали уведомление властям Москвы о проведении митинга на 50 тыс. человек на проспекте Сахарова. Они намерены выступить против поправок, принятых сегодня Государственной думой, которые обнуляют президентские сроки и позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Подробности в материале: Оппозиция будет митинговать в Москве против обнуления президентских сроков

17:17 10.03.2020 Геннадий Зюганов на пленарном заседании в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru

18:27 10.03.2020 Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru