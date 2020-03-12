Решающее обсуждение поправок в Конституцию: что останется — трансляция
Госдума 10 марта во втором, основном чтении обсуждала поправки в Конституцию. В профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок. В рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена.
Больше всего поправок — 47 — предлагается внести в третью главу, где речь идет о регулировании федеративного устройства, 20 поправок вносится в четвертую главу, которая описывает полномочия и обязанности главы государства, 32 поправки предлагается принять в пятую главу о Федеральном собрании, 25 поправок — в шестую главу, где речь идет о правительстве РФ, также 25 поправок предполагается в седьмую главу «Судебная власть и прокуратура», еще 12 поправок — в восьмую главу, посвященную местному самоуправлению.
Найдут ли поправки поддержку всех фракций, какие предложения будут отклонены и почему — в трансляции ИА REGNUM.
Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию.
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«Единая Россия» намерена консолидированно поддержать во втором чтении поправки в Конституцию. Об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.
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Комитет Госдумы по госстроительству предлагает скорректировать поправку в Конституцию о детях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Комитет Госдумы уточняет поправку в Конституцию о детях
Решение о порядке обсуждения поправок в Конституцию еще не принято, идут консультации, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы. Ожидаются выступления руководителей фракций, добавил он.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал жителей региона активно голосовать за внесение поправок в Конституцию России. К подготовке и проведению Общероссийского дня голосования привлечены более 800 волонтёров в Хабаровском крае.
Подробности в материале: Глава Хабаровского края призвал жителей активно голосовать за Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству предлагает не закреплять дату общероссийского голосования 22 апреля поправкой в Конституцию. Планируется указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.
«Справедливая Россия» приняла решение поддержать во втором чтении поправки в Конституцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщил замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.
Об этом: «Справедливая Россия» поддержит поправки в Конституцию во II чтении
«Единая Россия» намерена поддержать во втором чтении поправки в Конституцию, сообщил источник во фракции. Заседание фракции проходит в закрытом режиме.
КПРФ намерена воздержаться при голосовании по поправкам в Конституцию во втором чтении, сообщил источник во фракции.
Начинается пленарное заседание Госдумы.
На заседании присутствуют 433 депутата.
Александр Карелин («Единая Россия») заявил, что раз поправки дают больше полномочий Госдуме, поэтому было бы честно провести новые выборы с учётом новых возможностей.
Володин предложил оформить это предложение в качестве поправки.
Николай Харитонов (КПРФ) отметил, что на фоне мировой экономической войны и эпидемии коронавируса ставить вопросы о новых выборах преждевременно. «Самораспускаться» некогда, лучше помнить 1993 год.
Елена Драпеко («Справедливая Россия»): почему поправки в пожарном порядке обсуждаются, а не по стандартному регламенту в регионах? Поправки должны быть обсуждены по регламенту, как положено, — и продлить время, если потребуется.
«Готовы сидеть ночью», — указала она.
Володин отметил, что если говорят о «принятии в пожарном порядке», то лучше сравнить текущую практику с тем, как это делалось в прошлом. Однако сегодня поправки вносятся с учётом юристов и экспертов. «Коллеги, ну какое ещё необходимо время? И поправки вносятся с учётом мнения населения, ну задумайтесь», — отметил он.
Володин: чьи-то поправки получили поддержку комитета, чьи-то — нет.
«Что касается вопроса, связанного с рассмотрением законодательных инициатив в Конституцию, то нас первое чтение всех объединило. Что изменилось между первым чтением и вторым? У кого-то поправка не прошла… но зачем шантажировать?» — подчеркнул он.
Володин критикует за попытки на ходу изменить порядок рассмотрения вопросов: лучше случая не придумаешь, чтобы отфиксировать свою собственную позицию. Но избирались от фракций, партий, потому нужно понимать — если исходим от фракций, есть лидеры политических фракций, независимых депутатов двое.
Выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Поправки президента РФ в Конституцию наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания фракции «Единая Россия».
Подробности в материале: Володин: Поправки президента РФ наполнят Конституцию новым содержанием
Ремонт Конституции — самый принципиальный вопрос, отметил Зюганов. Ленинская, сталинская и брежневская конституции создали самую благоприятную социальную систему, науку и образование. Затем идеи были преданы, Ельцин протащил собственную конституцию, и теперь её следует изменить так, чтобы Основной закон укреплял страну, указал он.
«Ремонт Конституции давно назрел», — указал Зюганов.
«Говорили: не время, не нужно принимать. Предыдущая Конституция не уберегла нас ни от одной беды. Конституция — договор народа и государственной власти, который должен соблюдаться», — подчеркнул он.
Зюганов: отношусь к Карелину с большим уважением, но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собираются ввести страну в анархию.
Зюганов: проголосовали с трудом в первом чтении и поддержим таблицу, хотя она нам и не нравится. Но 15 поправок считаем ключевыми, которые позволят решить многие проблемы.
Зюганов призвал «Единую Россию» услышать «весь ропот, который идёт со всех регионов». Предложили прогрессивную шкалу налогов, поддержать закон об обороте нефти, заморозить возраст по пенсионной реформе — по всем этим предложениям последовал отказ.
Зюганов: пока стоят «Ельцин-центры» по всей стране, целостности государства не будет. «Уберите гадюшник, проявите волю в этом плане».
Зюганова беспокоит отсутствие нормальной «выборности» — чтобы попасть в губернаторы нужно «пройти порог», нет механизмов для политической конкуренции. Это касается и судов. «Более жёсткой инквизиции, чем нынешние суды, я не встречал, даже народные предприятия не можем отбить», — сетует Зюганов.
Зюганов раскритиковал проект поправок за то, что идеи национализации и причастность всего общества к богатству недр России никак не зафиксированы.
Зюганов: нужно принимать закон о конституционном собрании, чтобы доверие граждан укреплялось. «Если люди не увидят, что мы им помогаем и о них заботимся, то будет ещё хуже обстановка», — указал он.
Идея Госсовета должна быть детально проработана — чтобы это был «совет мудрецов, а не подхалимов», указал он.
Системы устойчивых партий до сих пор нет. Госдума работает производительно, но Администрация президента создала ещё кучу малых партий, которые нужны, чтобы отвлекать лидирующие фракции от нормальной работы, сетует Зюганов.
Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский: внесение поправок можно обсуждать, но сам день принятия должен быть радостным. Поскольку это главный закон, быть может, на десятилетия.
Жириновский: проголосуем «за» во втором чтении и третьем, и нужно делать это в хорошем настроении.
Сегодня надо поправки принять, а конституционная работа более глубокая пойдёт уже в дальнейшем, отметил лидер ЛДПР.
В прошлом даже воспитывая царей по 30 лет, они всё равно порой оставались слабыми. Теперь же лидерами страны становятся порой совсем неподготовленные люди. Выбирать президента надо на Госсовете, предлагает Жириновский.
Жириновский: ЛДПР пыталась поломать систему доминирования одной партии. Когда-то КПСС так же сопротивлялась и рухнула. «Единая Россия» повторяет прежний опыт.
Жириновский: ни одна партия после выборов в Госдуму не должна иметь более 40% мест.
Жириновский: поправки в Конституцию должны быть хороши тем, что декабристы никогда не вышли на площадь. Все конфликты возникают из-за того, что в Основном законе не прописаны чётко полномочия.
Жириновский: не позволим больше, чтобы в стране был бардак — никаких большевиков и анархистов…
Жириновский отругал работника Госдумы за то, что отключили микрофон на полуслове.
Жириновский предложил арестовывать сотрудников Госдумы за отключение микрофона.
«Для него регламент — закон», — вступился Володин.
Выступает Сергей Неверов («Единая Россия»).
Конституция РФ — молодой документ, но сыграл в становлении России. Страна стала другой в хорошем смысле, обрела суверенитет, государство пытается выполнять социальные гарантии. Но так было не всегда, отмечает Неверов.
Сегодняшние изменения призваны в первую очередь конкретизировать положения Конституции и привести в соответствие с общественным договором общество и государство, указал Неверов, и это невзирая на экономические проблемы и другие внешние шоки типа коронавируса.
Месяцами невыплаченные пенсии и зарплаты — «прелести» 1990-х годов, несмотря на предписания Основного закона.
Неверов: далеко не все вникли в суть поправок, доверившись чьему-то мнению.
Те изменения, что сейчас выносятся в Госдуму, достаточны и не меняют духа Конституции России. Неверов призвал все фракции проголосовать «за».
Выступает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Володин напомнил, что голосовать нужно будет только за себя, согласно нормам регламента.
Миронов: суть поправок в усилении соцзащиты населения и суверенитета. Эти положения фракция поддерживает. Однако пункты о национализации элит, какие бы правильные они ни были, всё равно недостаточны.
«Пока мы не ликвидируем офшорную аристократию, будут те беды, с которыми мы сталкиваемся», — указал Миронов.
Миронов сетует, что поправки о снижении пенсионного возраста не будут внесены в Конституцию.
«Вы думаете это просто так проглотили? Народ этого не простит никогда», — уверил он депутатов.
Миронов: если бы в Конституции были зафиксированы обязательства ЦБ РФ, сейчас бы так спокойно регулятор к панике на рынках не относился.
Миронов: МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, но поправка пошла на отклонение. Отклонены и предложения по уровню доходов чиновников относительно средних по региону. Норму о выдаче дальневосточного гектара тоже не приняли, перечисляет он.
Миронов: к чести рабочей группы, формулировка о детях в Конституции — теперь как о важнейшем приоритете, — улучшена.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обещает не оставлять попыток вернуть прежний пенсионный возраст, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Миронов: ушел председатель правительства Дмитрий Медведев, поэтому мы будем за досрочное голосование.
Миронов: если в сентябре этого года будут выборы, нужно, чтобы ни у кого не поднялась рука залезть в доходы наших граждан.
Миронов: фракция в целом будет голосовать «за». Но категорически против отклонения поправок из пакета №2.
«Считаем правильным и нужным пойти по проверенному методу — выносить те или иные поправки на отдельное голосование, чтобы чётко была видна аргументация», — указал он.
«Засучим рукава и полный вперёд», — заключил Миронов.
Выступает Павел Крашенинников.
Крашенинников напомнил, что действия, направленные на отчуждение территории страны, не допускаются, согласно поправкам. Ко второму чтению была большая дискуссия по поводу защиты соотечественников за рубежом — и эта норма появилась.
Крашенинников: институты власти начнут работать более публично. Если депутаты Госдумы проходят чистилище в виде выборов, то какие-то элементы такой процедуры должны быть и у федеральных министров.
Крашенинников: поправка Карелина «мощная, мужественная, смелая».
«Наше право — принять или отклонять», — добавил он.
Володин: комитет предложил принять таблицу поправок.
Крашенинников: поправку 4 из таблицы №1 предложил убрать.
Идёт голосование.
424 человека — «за», против нет, воздержавшихся нет. Таблица №1 принята единогласно, за исключением четвёртой поправки.
На отдельном голосовании поправка 4, которую комитетом было предложено отклонить. Слышно «не надо голосовать» в зале.
Сергей Миронов решил отметить: давайте ещё раз проголосуем, а то было непонятно.
Депутаты не понимают, голосование за отклонение или принятие?
Проголосовали. «За» ноль, «против» — 24. Поправка не принята.
Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся создания федеральных территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о федеральных территориях
Переходят к голосованию по таблице №2. В ней 169 поправок, которые предлагается тем самым отклонить.
Госдума приняла поправку в Конституцию о границах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправку в Конституцию о запрете отчуждения территорий
За — 323, против — 65. Принято.
Николай Коломейцев (КПРФ) возмущается, почему поправка об имуществе должностных лиц за рубежом отклонена?
Крашенинников: никакой речи о национализации элит нет.
«Мы что, человека национализировать хотим, что ли? Не очень понимаю», — указал он.
Крашенинников: нельзя ограничивать в конституционных правах этих граждан. К тому же в будущем люди могут голосовать за успешных предпринимателей, имеющих собственность за рубежом. Главное — чтобы не скрывали. Ограничивать в этом смысле неправильно, неконституционно.
Госдума приняла поправки в Конституцию о русском языке государствообразующего народа, родных языках республик и культуре, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправку в Конституцию о языках и народе
Терешкова о предложении Карелина о перевыборах, если поправки в Конституцию вступят: поддерживаю предложение. Видим, как меняется жизнь, меняемся и мы. Нужно соответствовать высочайшей динамике этих кардинальных перемен.
Госдума приняла поправки в Конституцию о правах коренных малочисленных народов и поддержек соотечественников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о народах и соотечественниках
Терешкова: за рубежом нашлось много тех, кому не нравится Конституция, хотя это наши внутренние дела. Значит, коснулись чего-то сокровенного, недружественного в отношении России — а значит защитили себя и укрепили суверенитет.
Госдума приняла поправку в Конституцию о пребывании органов государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о расположении органов госвласти
Госдума приняла поправку в Конституцию о функции государства по защите института семьи и брака как союза мужчины и женщины, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о защите союза мужчины и женщины
Терешкова: людей тревожит, что будет после 2024 года. Вопрос не просто в должности главы государства, но о человеке, которому доверяют, который в сложнейших условиях принимает решения. Практически везде избиратели в эти полтора месяца говорили о будущем, кто возьмёт ответственность за страну. Многие говорили, чтобы Путин обязательно остался, кто-то за обновление — но и эти говорили, что нужно, чтобы Путин «был рядом».
Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию о денежной политике и принципах налогообложения, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о рубле, ЦБ и налогах
Госдума во втором чтении приняла поправку в Конституцию о создании в РФ условий для экономического роста, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума поддержала поправку в Конституцию об экономическом росте
Терешкова допустила идею отмены числа сроков в Конституцию — заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на должность в соответствии с обновлённой Конституцией.
«Мы ничего не предопределяем заранее. Никто не знает, что будет в 2024 году, какова будет ситуация. Потребуется ли в принципе воспользоваться этой возможностью? Не знаю, захочет ли сам Владимир Владимирович… но такая возможность для президента, учитывая его (авторитет) в обществе — мощный стабилизирующий фактор», — указала Терешкова.
Такая мера охладит пыл тех, кто пытается «раскачивать ситуацию», указала Терешкова.
Альтернатива отмене лимита на число переизбраний — чтобы после вступления в силу обновлённой Конституции президент мог бы избраться на пост главы государства, предложила Терешкова.
«Поддержите и помогите сформулировать юридически необходимые поправки», — предложила она.
Володин предложил объявить перерыв на полчаса, чтобы провести соответствующие консультации, после чего собраться в Ореховом зале для обсуждения. Пленарное заседание должно продолжиться через полтора часа.
Володин: такое предложение требует консультации с действующим президентом и лидерами фракций.
Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») выступает за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Фракция «Единая Россия», несомненно, поддержит предлагаемую Терешковой поправку, заявил глава фракции Сергей Неверов.
Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о членах правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума приняла поправку в Конституцию о требованиях к министрам и их имуще
Изменение формулировки поправки о детях в обновленном тексте Конституции — необходимая, но не достаточная мера, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова.
Читайте подробнее: Дети и Конституция: мало изменить поправку — надо вычистить «ювенальщиков»
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о защите от посягательств во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о защите суверенитета
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ, а также о требованиях к главе государства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о требованиях к президенту
Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о полномочиях президента РФ
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки о гарантиях президента РФ при истечении его полномочий, а также об отрешении от должности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о недоверии и гарантиях президенту
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о членах Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума приняла поправки в Конституцию о сенаторах
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправки в Конституцию о формировании Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию о пожизненных сенаторах
Госдума при обсуждении поправок в Конституцию во втором чтении закрепила требования к депутатам нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума приняла поправку в Конституцию о депутатах
Госдума при обсуждении поправок в Конституцию поддержала требования к Уполномоченному по правам человека в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума поддержала поправку в Конституцию об омбудсмене
Госдума при обсуждении поправок в Конституцию поддержала закрепление на уровне Основного закона функций парламентского контроля Федерального Собрания, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума поддержала поправку в Конституцию о парламентском контроле
Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию об ответственности правительства
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о полномочиях Конституционного суда (КС) в рамках выполнения решений международных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о решениях международных судов
Госдума при обсуждении во втором чтении приняла поправку в Конституцию о местном самоуправлении и границах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о местном самоуправлении и налогах
Госдума отклонила поправку в Конституцию о бесплатном гектаре для граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте также: Госдума против закрепления в Конституции права на бесплатный гектар
Госдума отклонила поправку в Конституцию, возвращающую дореформенный срок выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума против закрепления в Конституции старого срока выхода на пенсию
Госдума отклонила поправку в Конституцию, закрепляющую минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Судя по тому, что о досрочных парламентских выборах заговорили знаковые представители парламента, решение об этом уже принято, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
«Роспуск Госдумы укладывается в логику перезагрузки основных государственных институтов, которая началась с января текущего года. И явно будет активизирована после принятия масштабных поправок в Конституцию».
Читайте также: Зачем России нужны досрочные парламентские выборы?
Президент РФ Владимир Путин выступит в Госдуме в связи с поправками в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Владимир Путин выступит в Госдуме по поправкам в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») объяснила необходимость обнуления президентских сроков, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Терешкова объяснила обнуление президентских сроков
Предложение обнулить президентские сроки после внесения поправок в Конституцию России отражает искреннее желание российских граждан сохранить стабильность. И это стремление связано с личностью Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев.
Подробности в материале: Путин — гарант стабильности в эпоху турбулентности: об идее Терешковой
Президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму и уже находится в зале заседания.
В России не следует разрушать основы Конституции, обнуляя президентские сроки и уподобляясь бывшим советским республикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил петербургский политолог и писатель Юрий Светов.
Об этом: России не стоит уподобляться Азии: об обнулении сроков президента
428 депутатов присутствуют в зале.
Президент России выходит к трибуне для выступления.
Путин: председатель парламента рассказал президенту о дискуссии, которая возникла по поводу поправок. Поэтому глава государства решил высказать собственную точку зрения.
Путин: поправки давно назрели и будут полезны для страны. Они направлены на укрепление суверенитета, наших традиций и ценностей. Чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии и задать возможности для эволюционного развития страны на десятилетия.
Путин: ситуация складывается сложная, «ещё и коронавирус к нам прилетел».
«Но мы этот период пройдём. Пройдём достойно. И экономика будет укрепляться, и отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать», — заявил президент.
Путин: в мире есть те, кто хотел бы сдержать Россию и готов использовать любую возможность.
«Политика сдерживания давно применяется — мы это давно знаем. И те, кто делают это, говорят открыто, не стесняются. Ждут, когда мы ошибку допустим… или ещё хуже — запутаемся во внутренних распрях, которые порой даже финансируются извне. Можно посчитать даже», — заявил Путин.
Путин: пока что очень много уязвимого, в том числе это касается внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия. Поэтому логично, что обсуждается всё острее вопрос, как будет формироваться высшая госвласть в РФ.
Встреча с лидерами фракций в Госдуме показала, что в России есть консолидированное мнение по поводу укрепления политической устойчивости от внешних угроз.
Путин: президент является гарантом безопасности государства и её эволюционного — именно эволюционного, — развития. План по революциям Россия выполнила.
Путин: в ходе поездок было видно, что эти вопросы не в меньшей степени беспокоят и рядовых граждан России.
Путин: «Осознаю свою ответственность перед гражданами. Вижу, что ждут и моих оценок».
Путин заверил, что сформулирует свою позицию предельно откровенно.
Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму.
Относительно позиции Карелина о необходимости досрочных выборов в Госдуму: «Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу ряда полномочий Госдуме, то полномочия должны вступить в силу сразу после (публикации) и Госдума получит полномочия немедленно».
Все основания для принятия полномочий Госдума имеет, но если консенсуса нет, — а его нет, — то необходимости в досрочных выборах нет.
Путин: расширение полномочий обеспечит более тесную работу между ветвями власти.
Подробности тут: Путин в Госдуме: что сказал президент депутатам — все новости
Крашенинников продолжает выступление на заседании.
В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
Читайте также: Путин: в России принимается не новая Конституция
Четвёртая поправка из таблицы №1 была отклонена, напомнил он.
Крашенинников: будет отдельное голосование о поправке по части 4 статьи 67, где вместо «дети достояние» стало «дети являются важнейшим приоритетом госполитики». По этой корректировке сейчас будет голосование.
Депутаты запутались, требуют раздать распечатку. Но вскоре выяснилось, что она у всех есть.
К этой поправке решили добавить поправку и о семье, но депутаты запутались в порядке принятия поправок.
Госдума приняла поправку в Конституцию о детях и об обязанностях государства перед молодым поколением, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о детях
Поправка о фразе про детей в Конституции — на голосовании. За — 421 человек, против — один. Принято.
Выставляется на голосование поправка о включении слов об информационных технологиях, связи и космической деятельности.
Иванов: это получается новая редакция поправок, нужно отклонить и 14 поправку из таблицы. Текущие поправки меняют те формулировки, которые уже приняты.
Возникли разногласия по поводу статуса дополнительных поправок, предложенных к голосованию.
Крашенинников: эти поправки рассматривались на комитете. Указывалось, что появились информационные технологии (в первом чтении) и это было решено вставить. «Деятельность в космосе» было предложено заменить на «космическую деятельность». Потому предлагается поправку поддержать и к третьему чтению всё будет лингвистически выверенно. Противоречий нет.
Поправка Крашенинникова, наконец, ставится на голосование: за — 420, против — 1.
Президент России Владимир Путин видит опасность в том, чтобы наделить Госсовет президентскими полномочиями. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на YouTube.
Ранее Путин отметил, что считает «абсолютно неприемлемым» наделение Госсовета дополнительными функциями.
Читайте подробнее: Наделять Госсовет полномочия президентского характера опасно — Путин
Две поправки Терешковой в статью 1 и в статью 3 Крашенинников также предлагает рассмотреть.
Первая поправка касается тела Конституции.
Решение принято. И снова один человек против.
По второй поправке Терешковой 43 были против и 1 воздержался.
Крашенинников: рассмотрели все поправки к статье первой потому снова надо проголосовать за всё целиком.
Проголосовали — воздержались 43. Поправки к Конституции пройдены, теперь поправки в федеральный конституционный закон. Вновь разданы депутатам две таблицы. В первой предлагается проголосовать за исключением 5 и 7 поправки.
Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Валентины Терешковой («Единая Россия») о сроках полномочий президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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За — 383, один против.
Голосование по поправке 5 из таблицы №1 — не принимается. Поправка 7 также не принимается, как и было рекомендовано.
Крашенинников: поправки о том, что определяется день голосования указом президента и в соответствии с трудовым кодексом оплачивается этот выходной день — по ним есть положительное решение, но всё равно предлагается рассмотреть отдельно.
Обе поправки приняты.
Крашенинников: теперь пора голосовать по поправкам в статью 81 Конституции и в статью 3. За — 380, против — 44.
Поправка Карелина поступила официально.
Иванов: эта поправка входит в противоречие с конституционной нормой о том, что Госдума избирается на определённый срок. Она некорректна.
Решили голосовать, принимают ли поправку на рассмотрение или нет.
Но затем Карелин выступил, что можно поправку снять, раз президент уже высказался. Однако Жириновский против: «Назвался груздем, полезай в кузов».
Возмущаются, что за полтора часа так и не выяснили, соответствует ли поправка нормам права.
Крашенниников: «Нам просто надо определиться, мы принимаем её или нет?.. к рассмотрению, к рассмотрению принимаем?»
Сергей Миронов: то, что сейчас происходит, называется шараханьем. В поправке говорится, что Госдума вправе принять решение, потом президент.
Володин: Карелин прислушался к мнению президента, поправка снята.
Крашенинников: проголосовать за текст во втором чтении нужно. Просьба проголосовать.
Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения поправку о досрочных выборах нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума сняла с рассмотрения поправку о досрочных выборах
Начинается голосование во втором чтении. Однако вмешались: с таблицей 1 разобрались, а по таблице 2 по статьям 2 и 3 не проголосовали.
Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки в Конституцию во втором чтении
Голосуют за таблицу №2 отклонённых поправок по 2 и 3 статьям закона. Наконец, со всем разобрались — приняли. 63 было против.
Законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении принят — 382 «за», воздержались 44.
Володин предложил рассмотреть законопроект в третьем чтении завтра и начать работу в 10 утра.
Госдума приняла поправку в Конституцию, где закрепляется обеспечение защиты исторической правды, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Руководители фракций смогут выступить по мотивам — до пяти минут.
Пленарное заседание объявляется закрытым.
Госдума приняла поправку в Конституцию о том, что Россия является правопреемником СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Читайте подробнее: Госдума приняла поправку в Конституцию о правопреемственности СССР
Поправку в Конституцию о всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны Госдума приняла при обсуждении во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Госдума приняла поправки о нерабочем дне для голосования по Конституции
Госдума приняла поправки в Конституцию об определении итогов всероссийского голосования по изменению Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Госдума приняла поправки об итогах всероссийского голосования
Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся вступления в силу норм, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Об этом: Госдума приняла поправки в Конституцию о вступлении в силу изменений
История с поправками в Конституцию должна была закончиться тем, чтобы у президента появилась возможность выбирать из нескольких вариантов, и теперь такая возможность у него есть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя заявления Владимира Путина
Подробности в материале: Эксперт об обнулении президентских сроков: плюсов и минусов поровну
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на то, что новые полномочия Федерального собрания передадут импульс власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Оппозиционные политики подали уведомление властям Москвы о проведении митинга на 50 тыс. человек на проспекте Сахарова.
Они намерены выступить против поправок, принятых сегодня Государственной думой, которые обнуляют президентские сроки и позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.
Подробности в материале: Оппозиция будет митинговать в Москве против обнуления президентских сроков
Поправки в Конституцию, ставящие акцент на статусе государственного языка России и русского народа, имеют принципиальное значение и помогут повысить популярность русской культуры за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.
«Для меня как гражданина важно, что в Конституции зафиксирован статус русского языка как языка государствообразующего народа. Гарантируется поддержка русских и русскоязычных соотечественников за рубежом. Я полагаю, что это должно способствовать росту популярности русского языка за пределами нашей страны, повышения его статуса и роли нашего великого культурного наследия в мире. В конечном итоге — улучшения образа России не только в глаза россиян, но и за рубежом», — заявила Великанова.
Именно русский язык и русская культура являются залогом идентичности нации, уровня самосознания, подчеркнула она.
И в этой связи отдельное значение представляет поправка, касающаяся поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности.
«Об этом, о поддержке русских и русскоязычных соотечественников за рубежом в нынешней Конституции сейчас ничего не говорится», — отметила она.
Об этом: Поправки в Конституцию повысят роль русской культуры за рубежом — эксперт
Предложенные президентом поправки в Конституцию отражают запрос общества. Об этом заявил лидер архангельских единороссов Иван Новиков.
Об этом: Поправки в Конституцию отражают запрос общества — мнение
Поправки в Конституцию России серьёзно повышают ответственность государства перед гражданами по части социальных обязательств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Будут ли средства у государства или нет, деньги надо занять на рынке и заплатить заработную плату бюджетникам, а пенсию проиндексировать, проиндексировать социальные пособия. Это принципы, заложенные в Конституцию. И федерального закона для этого здесь уже маловато. Есть ли в бюджете деньги или нет — это уже не обсуждается. Обязаны проиндексировать, обязаны выплатить работникам бюджетной сферы средства», — заявил Рязанский.
«Ранее могли себе позволить не проиндексировать пенсии, заменить их разовыми выплатами и так далее. Так что в этой части по социальным гарантиям — это правильное отражение современных реалий, которые сейчас сложились в области социальной политике», — подчеркнул он.
Важно, что в обновлённой Конституции предполагается прописать преемственность поколений: «чётко и ясно, что мои взносы идут на пенсии моим родителям. В этом смысл преемственности поколений», отметил Рязанский.
Подробности в материале: Реформа Конституции: «Есть ли в бюджете деньги или нет, уже не обсуждается»
В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны. Об этом 10 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал законопроект об изменении Конституции:
«Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти».
Об этом: Медведев назвал «важными и своевременными» поправки в Конституцию России
Третье чтение закона об изменениях к Конституции РФ в Государственной думе РФ состоится 11 марта, после Госдумы поправки должны одобрить Совет Федерации и минимум две трети региональных заксобраний.
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев отметил необходимость социальных поправок в Конституцию для сохранения экономической стабильности социально незащищенных слоев населения. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.
«Россия, как часть мирового сообщества, к сожалению, также подвержена колебаниям в мировой экономике. Безусловно, снижение курса рубля может иметь последствия для ситуации на потребительском рынке. И тем важнее скорейшее законодательное закрепление социальных гарантий населения, которое предусматривается в проекте поправок в Конституцию России».
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Своё мнение о новых поправках в конституцию РФ высказал в телеграм-канале главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:
«Вот думайте про меня что хотите: я искренне не понимал, почему нужно ограничивать сроки пребывания Президента на посту. Настолько, что хотел об этом сделать публикацию. Почему за меня должны решать? Запрещать? Дайте мне возможность выбора. Не хотите — голосуйте против. А я буду «за»!
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Доктор политических наук Илдус Ярулин предлагает не торопиться с выводами относительно решений президента России по поводу внесения поправок в Конституцию. Эксперт подчеркнул: главное, что нужно Путину — политическая стабильность в России.
Читайте подробнее: Путину нужна политическая стабильность в России: эксперт
Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUMпоправки, вносимые в Конситуцию РФ и рассказала, что лично она считает самым важным в грядущих изменениях:
«Сегодня, конечно, главная тема — это получившая название поправка «обнуления» президентского срока. Здесь я как раз хочу высказать своё мнение, потому, что мы не обсуждали это палатой. Конечно, власть должна быть сильной, способной защищать государство. И конечно, выбор должен быть и его должны делать мы с вами — жители большой, великой страны. У нас есть ожидания, что действующая власть будет бороться с бедностью».
Подробности в материале: «Хочется, чтобы власть была сильной»: о поправках в Конституцию РФ
В Тюмени активисты региональных левых социалистических народно-патриотических организаций создали коалицию. Совместное соглашение направлено против тех поправок в Конституцию России, «которые консервируют власть».
Читайте подробнее: Левые силы Тюмени создали коалицию против поправок в Конституцию
Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов считает, что, высказавшись против досрочного роспуска Госдумы РФ и, следовательно, против досрочных выборов нового парламента, президент России Владимир Путин спас депутатов от грандиозного провала. По мнению эксперта, страна не готова к досрочным выборам.
Об этом: Путин спас депутатов Госдумы от грандиозного провала на досрочных выборах?
После Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин открыл ящик Пандоры, после которого встал вопрос о преемнике. Это вызвало волнение и внутреннюю борьбу среди элитных групп в Кремле, считает алтайский политолог Константин Лукин, комментируя ИА «ПолитСибРу» предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») обнулить сроки полномочий президента:
«Я полагаю, что Путин, допустив новые сроки для себя, дал сигнал элитам немного «притормозить» в поиске своего преемника. Он оставил возможность для себя, но вот будет ли он снова баллотироваться, этот вопрос еще не решён».
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В РФ идет активная кампания по дезинформации населения о сути поправок вносимых в Конституцию России, заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM лидер «Сильной России» Антон Цветков.
Подробности в материале: «Сильная Россия»: гражданам РФ надо объяснить, зачем меняют Конституцию
Законодательное Собрание Иркутской области большинством депутатов проголосовало за принятие поправок в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, из 38 присутствовавших депутатов «за» проголосовало 27. Как и в Забайкальском крае, представители фракции КПРФ воздержались от голосования, трое высказались против.
Сегодня, 12 марта, в Чите состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Забайкальского края, посвящённое голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM за внесение поправок проголосовали 32 народных избранника, воздержались от голосования 13 (это представители КПРФ), и только один парламентарий (бывший главный коммунист края Николай Мерзликин) высказался против.