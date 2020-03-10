Москва, , 15:45 — REGNUM В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны. Об этом 10 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.

Путин считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков. При этом президент оставляет вариант для отказа от предельного количества сроков.

«Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку», — отметил он.

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