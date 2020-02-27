Массовые сообщения о «минировании» начали поступать утром 26 февраля в образовательные учреждения в городах Сибири и Дальнего Востока. Эвакуации проходят в школах Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Школа. Иван Шилов ИА REGNUM

06:32 26.02.2020 В Новосибирской области сегодня, 26 февраля, прокатилась волна массовых сообщений о минировании ряда объектов образования, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона. Сообщения поступают по электронной почте. «В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — прокомментировали в аппарате антитеррористической комиссии. Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Читайте также: В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

06:33 26.02.2020 Ситуация с «минированием» школ взята на контроль губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщили в правительстве региона. Отметим, что сообщения о минировании сегодня утром, 26 февраля, поступили в несколько школ Новосибирска. По данным очевидцев, эвакуированы школы №74, №92, №48 и №211. Читайте также: В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

06:33 26.02.2020 Депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков («Единая Россия») прокомментировал сообщения о минировании городских школ, которые массово прокатились сегодня, 26 февраля. «Сегодня детей в школу 74 не запускают. В чате пишут, что злоумышленники сообщили о каком-то предполагаемом теракте. Наказание для таких шутников надо ужесточать», — написал Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Депутат Новосибирска: наказание для лжетеррористов надо ужесточать

06:34 26.02.2020 Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании. Известно, что злоумышленники «заминировали» несколько гимназий и школ. Читайте также: В Красноярске массово «минируют» школы

06:44 26.02.2020 Список школ Новосибирска, которые эвакуируют из-за сообщений о минировании, растёт. «В школе №211 эвакуация, по словам наших подписчиков, произошел звонок о «заминировании». На месте работают пожарные, сотрудники полиции, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — Также очевидцы сообщают о подобных случаях и в других школах: №96, №63А, №45, №155, №207, №137, №215, №45, №74, №48, №54, №153, №196, №142». Читайте также: В Новосибирске растёт число «заминированных» школ

06:46 26.02.2020 Скриншот со страницы паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

06:51 26.02.2020 Напомним, что ранее волна «минирования» прокатилась по Кузбассу. Так, 10 февраля из-за сообщения о минировании были оцеплены гипермаркеты «Леруа Мерлен» на Ленинградском и Кузнецком проспектах, а также рынок «Сотка» в городе Кемерово. В понедельник, 3 февраля, в Кемеровской области в очередной раз «заминировали» здания судов. Читайте также: Кузбасс продолжают «минировать»

06:53 26.02.2020 По данным СМИ, из-за сообщений о минировании массово эвакуируют школы не только в Новосибирске и Красноярске, но и Чите, Хабаровске и Улан-Удэ.

07:01 26.02.2020 В числе «заминированных» образовательных учреждений Новосибирска оказалась и школа № 48. Как рассказал порталу «Сиб.фм» один из учеников этой школы, эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники. «Ничего особенного не сказали. Просто сообщили, что тревога не учебная. Началась сигнализация, приехали пожарные и МЧС, нас отпустили домой», — уточнил школьник. Об этом: «Тревога не учебная»: как проходит эвакуация в школах Новосибирска

07:03 26.02.2020 В Красноярске 26 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали гимназию «Универс» и несколько других школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в системе образования. Подробности в материале: Красноярские школы эвакуируют после сообщения о минировании

07:09 26.02.2020 С утра 26 февраля практически во все школы Владивостока поступили сообщения о закладке взрывных устройств, а также о неком ядовитом веществе. На официальном сайте мэрии Владивостока никакой информации по этому поводу нет. Подробности в материале: Во Владивостоке массово проверяют школы после сообщений о минировании

07:17 26.02.2020 В красноярских пабликах в социальных сетях появились скриншоты сообщения от неизвестных о «минировании», которые разослали по городским школам. Уточняется, что именно эти письма вызвали волну эвакуации утром 26 февраля. «Наш отряд разместил заряд с таймером, который содержит трёххлористый фосфор, в двух школах города», — говорится в анонимном послании от лжеминёров. Также сообщается, что собственники одной из федеральных сетей супермаркетов должны «исполнить свои обязательства», иначе «все детки будут ликвидированы». При этом паблик «Я живу в Красноярске», разместивший скриншот письма от лжеминёров, уточняет, что указанной сети супермаркетов в Красноярске нет. И о каких обязательствах идёт речь, непонятно. Тем не менее, детей из красноярских школ эвакуируют именно из-за этих писем. Об этом: Стало известно содержание писем о «минировании» школ Красноярска

07:17 26.02.2020 В Хабаровске сорваны занятия во всех школах из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Мнимые террористы требуют денег. Об этом: В Хабаровске «минирующие» школы террористы требуют денег

07:24 26.02.2020 Продолжают поступать подробности сегодняшней массовой эвакуации школ Новосибирска из-за сообщений о минировании. Так, учащихся школы № 211 эвакуировали с первого урока, здание оцепили сотрудники Росгвардии. «Судя по тому, как спешно всех выводили на улицу и как быстро приехали пожарные, всё было не в шутку», — сообщила «Сиб.фм» мать одной из первоклашек, — Дети они и есть дети, не все собранные. Некоторые вышли, оставив в классе рюкзаки, вещи. Некоторые, которые переобулись на физкультуру в лыжные ботинки, так и оказались на улице. В них же и домой пришли». Читайте также: Во время эвакуации школ Новосибирска «спешно всех выводили на улицу»

07:35 26.02.2020 В Биробиджане эвакуированы учащиеся и педагоги из двух школ и гимназии из-за ложных сообщений о бомбах. Подробности в материале: В Биробиджане эвакуировали школы из-за ложных сообщений о бомбах

07:43 26.02.2020 Сообщения о ложном минировании образовательных учреждений в Красноярском крае прокомментировала антитеррористическая комиссия региона. По данным антитеррористической комиссии, 26 февраля на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Учащихся и персонал школ эвакуировали. Источник ложной информации устанавливается. Подробности в материале: Названо число «заминированных» в Красноярске школ

08:15 26.02.2020 В Красноярске 26 февраля из-за сообщений об угрозе теракта были эвакуированы ученики и сотрудники более 50 школ. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Красноярского края. Читайте также: В Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуировали более 50 школ

08:58 26.02.2020 Обучающая акция по безопасности. Школа №108 Кировского района г. Новосибирска. 22.02.2020

09:04 26.02.2020 Целый ряд иркутских школ получили сегодня одинаковый текст сообщения о «минировании». В социальных сетях появился его текст. Судя по фотографии, опубликованной каналом «Иркутский буревестник», текст электронного письма весьма примитивен. Темой обозначен тэг «Зачистка #64». Сам текст якобы переслан 26 февраля 2020 года Ярославом Столбовым от некоего Леонарда Мохова. Подробности в материале: «Зачистка #64»: опубликовано письмо о «минировании» иркутских школ

09:14 26.02.2020 «Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность», — призывает антитеррористическая комиссия Красноярского края в связи с ложными минированиями.

09:16 26.02.2020 В Приморье лжетеррористу суд вынес приговор. За ложное сообщение о минировании кафе молодой человек получил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Читайте также: В Приморье суд вынес приговор «заминировавшему» кафе парню

11:10 26.02.2020 Волну «минирования» красноярцы обсуждают в городских пабликах в соцсетях. «34-я школа. Нас эвакуировали, мы успели взять только куртки, стояли на футбольной площадке, чтобы в случае взрыва мы были в безопасности. Потом приехали пожарные, нам сказали идти греться в девятиэтажку. У кого-то оставались ключи, деньги и телефоны в рюкзаках. Кто-то в одних балетках и в куртке стоял в снегу. В итоге нас отпустили, рюкзаки нам сказали забирать завтра, сапоги и верхнюю одежду оставшуюся тоже…» — рассказывает подписчица паблика «Я живу в Красноярске».

12:10 26.02.2020 Сообщения о минировании школ в Новосибирске не подтвердились в ходе проверки, сообщает антитеррористическая комиссия Новосибирской области. «Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу», — пояснили в комиссии, уточнив, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна. Читайте подробнее: Стали известны результаты проверок в «заминированных» школах Новосибирска

13:32 26.02.2020 Сообщение антитеррористической комиссии Красноярского края. krskstate.ru

13:41 26.02.2020 Аппарат антитеррористической комиссии в Иркутской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 2020 года о минировании ряда объектов образования: «Сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Аппарат антитеррористической комиссии региона призывает граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона».

14:49 26.02.2020 Тем временем в Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют суды. Читайте также: В Москве пять судов эвакуировали из-за угрозы взрыва

14:51 26.02.2020 Ежедневные минирования судов продолжаются и в Петербурге.

14:51 26.02.2020 Злоумышленники, которые с конца ноября 2019 года практически ежедневно сообщают о «минированиях» городских учреждений Петербурга, называют свою преступную деятельность «избиением младенцев». Об этом: Лжеминёры в Петербурге назвали тактику вымогательства «избиением младенцев»

04:32 27.02.2020 Во Владивостоке спецслужбы обследовали 19 школ после поступивших 26 февраля анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах и ядовитых веществах. Ни одно из сообщений подтверждения не нашло. Читайте также: Во Владивостоке сообщения о «минировании» школ оказались ложными

12:09 27.02.2020 Красноярцы в городских пабликах в соцсетях обсуждают волну лжеминирований, накрывшую город 26 февраля. Подписчики паблика «Я живу в Красноярске» предполагают, что эвакуационные мероприятия обходятся бюджету в кругленькую сумму. «Полиция, Росгвардия, МЧС, ФСБ, много служб участвует в таких мероприятиях», — рассуждает один из подписчиков.

12:29 27.02.2020 Эвакуация школы в Красноярске. Скриншот из паблика Нетипичный Красноярск. vk. comkrasnetip