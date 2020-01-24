Госдума 23 января в первом чтении обсудила законопроект о поправках в Конституцию. Законопроект был предложен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию. Изменения вносятся в 22 статьи Конституции РФ. Парламентарии подготовили свои предложения ко второму чтению законопроекта. [[[picture2]]] Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

08:32 23.01.2020 Сегодня, 23 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM. Обсуждение начнется в 10:00 мск. Законопроект представит полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, с содокладом выступит глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников («Единая Россия»). Читайте также: Госдума обсудит поправки Путина в Конституцию

08:36 23.01.2020 В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств предложены поправки в статью 75 Конституции РФ. Устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

08:39 23.01.2020 Для обеспечения приоритета действия Конституции РФ на территории Российской Федерации предложена поправка в статью 79, устанавливающая, что не подлежат исполнению в Российской Федерации решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции РФ.

08:41 23.01.2020 Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно: к председателю правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации (сенаторам Российской Федерации), депутатам Государственной думы, судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

08:43 23.01.2020 Усиливаются требования к кандидату на должность президента РФ. Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и ранее. Требования не будут распространяться на граждан, ранее имевших гражданство иностранного государства, которое или часть которого была принята в Российскую Федерацию. Устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

08:45 23.01.2020 В целях развития политической системы предлагается новая процедура формирования правительства РФ. Речь идет прежде всего о расширении полномочий Федерального собрания при сохранении президентом контроля за деятельностью правительства РФ. Так, Госдума утверждает кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом. Назначает утвержденного председателя президент. Если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьер-министра, то сохраняется действующая процедура, согласно которой президент назначает председателя правительства самостоятельно, без утверждения парламентом. В этом случае глава государства распускает Государственную думу и назначает новые выборы. Кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров будут утверждаться Государственной думой по представлению председателя правительства (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и назначение которых будет производиться напрямую президентом РФ после консультаций с Совфедом). Президент РФ будет обязан назначить указанных лиц на должности. Президент вправе освободить от должности председателя правительства без роспуска правительства РФ. В этом случае сохраняется прежняя структура федеральных органов исполнительной власти.

08:47 23.01.2020 Согласно законопроекту усиливается роль Совфеда. Так, для обеспечения прозрачности работы силовых ведомств, независимости органов прокуратуры в субъектах РФ особая процедура назначения предусмотрена для руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также для прокуроров субъектов РФ. Они будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. К полномочиям Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи, в соответствии с соответствующим федеральным конституционным законом.

08:49 23.01.2020 Согласно документу, президент формирует Государственный совет Российской Федерации — для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом, пояснил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

08:51 23.01.2020 Законотворческая процедура в отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов дополняется возможностью президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания. В случае подтверждения конституционности закона, президент его подписывает. Если же КС не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального закона, то глава государства возвращает закон в Государственную думу. В отношении федеральных конституционных законов право обратиться в Конституционный суд появляется у президента сразу после поступления к нему одобренного парламентом закона. А в отношении федеральных законов — в случае, если закон уже был отклонен президентом, и после повторного рассмотрения парламентом одобрен в ранее принятой редакции.

08:53 23.01.2020 Для развития принципа конституционной законности непосредственно в Основном законе устанавливается, что Конституционный суд — высший судебный орган конституционного контроля. Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11 судей. Конституционному суду предоставляется право проверять конституционность региональных законов по запросу президента.

08:55 23.01.2020 Предлагается установить в Конституции принцип единства публичной власти и закрепить, что систему публичной власти составляют органы государственной власти и органы местного самоуправления.

09:08 23.01.2020 Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Фото ИА REGNUM.

09:10 23.01.2020 Рабочая группа после обеда обсудит механизмы и процедуру общероссийского голосования, сообщил глава рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

09:13 23.01.2020 «Я хочу завить, что Госдума не будет распущена. Штабы можете организовывать, но досрочный роспуск Думы — фантазии», — заявил Крашенинников. «Поправки о самороспуске нет и не будет», — опроверг он слухи о роспуске Госдумы.

09:17 23.01.2020 Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») опроверг слухи о досрочном роспуске Госдумы. «Я хочу завить, что Госдума не будет распущена. Штабы можете организовывать, но досрочный роспуск Думы — фантазии», — заявил Крашенинников. Подробности в материале: Крашенинников опроверг слухи о роспуске Госдумы

09:19 23.01.2020 Повестка заседания Госдумы на 23 января. Фото ИА REGNUM

09:23 23.01.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Фото ИА REGNUM.

09:24 23.01.2020 «Фракция «Справедливой России» поддержит поправки в Конституцию… Нам импонирует предложение президента о национализации элит», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

09:25 23.01.2020 Миронов обратил внимание на то, что в Конституции появится слово «сенатор».

09:26 23.01.2020 Миронов рассказал о намерении депутатов фракции подготовить поправки в Конституцию и зафиксировать прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

09:37 23.01.2020 Депутаты фракции КПРФ во главе с первым замглавы фракции в Госдуме Николаем Коломейцевым рассказывают журналистам о поправках ко второму чтению президентского законопроекта о поправках Конституции. Фото ИА REGNUM.

09:37 23.01.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о намерении закрепить в Конституции прежний возраст выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. «Мы считаем, что в Конституции РФ должна быть норма, которая говорит о том, что женщина по достижении 55 лет имеет право выхода на пенсию, мужчины такое право должны получать в 60 лет», — заявил Миронов. Подробности в материале: Миронов хочет закрепить в Конституции прежний возраст выхода на пенсию

09:43 23.01.2020 Депутаты фракции КПРФ поддержат принятие президентского законопроекта о поправках Конституции в первом чтении, рассказал журналистам первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

09:43 23.01.2020 Фракция КПРФ уже подготовила порядка 12 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о поправках Конституции, рассказал первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. «Дальнейшее голосование будет зависеть от принятия или непринятия наших поправок», — заявил Коломейцев, отметив, что в первом чтении коммунисты проголосуют за законопроект.

09:46 23.01.2020 Депутаты фракции ЛДПР поддержат принятие президентского законопроекта о поправках Конституции в первом чтении, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото ИА REGNUM.

09:47 23.01.2020 «Мы должны внести положения в Конституцию, что после выборов в Госдуму ни одна партия не может получить более 40% мандатов. Тогда не будет доминирования (одной партии)», — заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

10:07 23.01.2020 С докладом выступает глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

10:09 23.01.2020 Проект предлагает поправки в 22 статьи, направленные на обеспечение суверенитета страны и закрепление социальных гарантий, а также укрепление роли парламента — Крашенинников

10:09 23.01.2020 На конституционный уровень выносится ряд важных положений, которые сейчас работают в качестве закона. Эта мера поможет придать им высшую степень защиты, ограничив от конъюнктурных изменений — Крашенинников

10:10 23.01.2020 Проект поправок подготовлен с учётом предложений рабочей группы. Проект не затрагивает фундаментальной основы 1 и 2 главы Конституции, напомнил он.

10:11 23.01.2020 Социальный блок поправок включает изменения в статью 75 — гарантии исполнения государством обязательств. В том числе устанавливается минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Предусматривается индексация соцпособий и выплат в порядке, установленном федеральным законом.

10:12 23.01.2020 На конституционном уровне закладываются принципы достойного пенсионного обеспечения, принципы солидарности поколений. Государство поддерживает эффективный механизм этой системы и обеспечивает индексацию — всё это фиксируется в одном документе вместо разрозненных законов, как в настоящее время, подчеркнул Крашенинников.

10:12 23.01.2020 Крашенинников напомнил, что международные законы, противоречащие Конституции, не должны иметь приоритета — аналогичный порядок работает в ряде западных стран.

10:13 23.01.2020 Важный блок — развитие политической системы путём совершенствования системы сдержек и противовесов. Вводится новая процедура формирования правительства с повышением роли парламента.

10:13 23.01.2020 Госдума утверждает председателя правительства, кандидатуру предлагает президент. Члены правительства будут утверждаться Госдумой по представлению председателя правительства за исключением министров, подотчётных непосредственно президенту (силовые и МИД).

10:14 23.01.2020 В настоящее время члены правительства назначаются президентом без участия парламента. Поправки позволят сделать процедуру более открытой и прозрачной.

10:14 23.01.2020 Сохраняется прежняя структура исполнительной власти, правительство продолжает действовать даже после назначения нового премьер-министра в случае отставки, отметил Крашенинников.

10:15 23.01.2020 «Требует дополнительной проработки вопрос участия Госдумы в прекращении полномочий назначенных ею же представителей правительства», — указал Крашенинников.

10:15 23.01.2020 Усиливается роль Совфеда — руководители силовых ведомств и прокуроры, в том числе субъектов, будут назначаетсяв президентом по итогам консультаций с верхней палатой парламента.

10:16 23.01.2020 Конституционное закрепление получает Госсовет, который формируется президентом на основании федерального закона.

10:17 23.01.2020 Лица, деятельность которых непосредственно связана с суверенитетом — речь идёт о возрастном цензе, отсутствии иностранного гражданства. Генпрокуратура, строго говоря, не входит в систему федеральной власти, но тоже попадают под эту норму.

10:18 23.01.2020 Требования не будут распространяться на тех, кто ранее имел гражданство страны, которая была принята в РФ — речь идёт о Крыме и Севастополе.

10:19 23.01.2020 Законотворческая процедура дополняется нормой, допускающей обращение президента в Конституционный суд о конституционности закона.

10:20 23.01.2020 Предлагается также Конституционному суду передать право по запросу президента конституционность актов субъектов РФ

10:20 23.01.2020 Предлагаемые поправки вносятся на общероссийское голосование, порядок которого сейчас разрабатывается. В нём смогут принять участие все избиратели.

10:21 23.01.2020 Требуется принятие нового федерального закона о Госсовете, отметил Крашенинников.

10:21 23.01.2020 Федеральный закон, который был принят в марте 1998 года о вступлении поправок в Конституцию, скорее всего, потребует усовершенствования.

10:22 23.01.2020 Комитет Госдумы о госстроительстве рекомендует Госдуме одобрить проект закона в первом чтении, указал Крашенинников. Выступление завершено.

10:23 23.01.2020 Николай Коломейцев (КПРФ) отмечает, что Конституция позволила присвоить узкой группе природные ресурсы страны, нет достаточных возможностей для организации собраний и митингов. Как будут вноситься поправки в 1 и 2 главы Конституции? Не является ли рабочая группа заменой Конституционного собрания?

10:23 23.01.2020 Крашенинников отвечает, что данный проект имеет чётко очерченные пределы. Ни в 1, ни в 2, ни в 9 главы изменений не вносится.

10:24 23.01.2020 Группа не заменяет никакие конституционные органы. Рассматриваются только те поправки, которые поступают в 3−8 главы.

10:25 23.01.2020 Игорь Лебедев (ЛДПР) попросил уточнить право утверждения членов правительства парламентом. Но почему бы не наделить Госдуму правом отзывать тех министров, которые не справляются со своей работой?

10:27 23.01.2020 Крашенинников: этот вопрос широко обсуждался. Мы совершенствуем систему сдержек и противовесов с учётом всех, кто участвует в процессе. В России должны быть механизмы ответственности назначаемых лиц, но конкретно ответить на этот вопрос пока нельзя. «Назначаем половину министров, снимаем половину министров? Не знаю как здесь быть. Если при представлении говорил одно, а делает совершенно другое, должны быть механизмы постановки такого вопроса… Я с этим согласен, будем продолжать эту работу», — ответил он.

10:28 23.01.2020 Евгений Примаков («Единая Россия»): насколько оправданы опасения критиков, что выпадем из системы международного гуманитарного права и так далее?

10:29 23.01.2020 Крашенинников: проект исходит из 15 статьи и эта поправка в 79 статью фактически уже цементирует то направление, которое Россия избрала. Конституционный суд указывал, что международное право выше федеральных законов, но существует Конституция, которая является главным источником права в нашей стране.

10:29 23.01.2020 В случаях коллизий остаётся возможность вмешательства Конституционного суда и снятия конфликта в ту или иную сторону, уточнил он.

10:30 23.01.2020 Михаил Емельянов («Справедливая Россия»): считает, что ЦБ РФ должен отвечать не только за стабильность рубля, но и за занятость населения. Будет ли отклонена наша поправка по формальным признакам, если предложим в контексте этой концепции?

10:31 23.01.2020 Крашенинников: такое предложение никак не вписывается в концепцию законопроектов. Нужно рассматривать такие вопросы на нашем комитете. Первое впечатление — что такая норма здесь не нужна. Но можно поставить вопрос в рабочей группе.

10:32 23.01.2020 Алексей Куринный (КПРФ): граждане не доверяют судебной системе, которая зависима от исполнительной власти. КПРФ хочет вернуть практику частичной выборности судей. Второй вопрос — иногда гражданам ничего не остаётся, кроме как обращаться в международные суды. Как им быть?

10:33 23.01.2020 Крашенинников: недавно проведена судебная реформа, которая обеспечит прозрачность системы. С 1 октября аппеляционные суды и другие только начинают работать. Число решений, которые не поддержали эти суды, уже создают иную статистику. Пока следует оставить систему такой, какая она есть. Что же касается избрания судей, то это в эту концепцию не входит — лично Крашенинников эту идею не поддерживает.

10:34 23.01.2020 Володин добавил, что российский суд может не согласиться с решением ЕСПЧ и решение российской стороны будет приоритетно. Такой же порядок действует, например, в Великобритании. Это решение есть и в рамках международного соглашения.

10:36 23.01.2020 Рабочая группа по поправкам Конституции не берет на себя роль Конституционного собрания и не занимается рассмотрением поправок в первую и вторую части основного закона, заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции на пленарном заседании. Наша рабочая группа, которую создал президент, не заменяет какие-то конституционные органы. Мы, в данном случае, рассматриваем те поправки, которые могут поступать в главы с третьей по восьмую», — отметил Крашенинников. Читайте также: Крашенинников: рабочая группа — не конституционное собрание

10:36 23.01.2020 Володин раскритиковал предложение о выборности судей: защитить права граждан будет не так уж и просто, наверняка будет проявляться сильный лоббизм, особенно в богатых регионах.

10:39 23.01.2020 Крашенинников уточнил, что в Конституции есть глава о пересмотре Конституции. Рабочая группа действует в рамках зафиксированного в документе порядка.

10:40 23.01.2020 По роспуску Госдумы — Крашенинников указывает, что никто её распускать не собирается. «Как мне представляется, она вполне эффективно работает», — отметил он.

10:40 23.01.2020 Никакого обнуления числа сроков президента на своём посту не предусматривается — слово «подряд» убирается и гражданин может быть президентом РФ только два раза, добавил Крашенинников.

10:41 23.01.2020 Михаил Тарасенко («Единая Россия»): положение о регулярной индексации пенсий означает, что индексация будет идти и работающим пенсионерам?

10:42 23.01.2020 Тарасенко пояснили, что система пенсионная формируется на принципе всеобщности. Не только повышается юридическая защита, а и повышается стабильность социального стандарта. Возможна в будущем только конкретизация порядка в будущем. Потому ответ — индексируется.

10:45 23.01.2020 Ольга Алимова (КПРФ): индексацию уже проходили — когда индексировали на 3%, а инфляция была 12%. Гарантии однородности доходов нет. Что, если внести индексацию по реальной индексации, а также снизить пенсионный возраст, если нет преференций по пенсии?

10:45 23.01.2020 Крашенинников: это не тема рассматриваемых законов. И это уровень федерального закона. Здесь мы устанавливаем лишь универсальные конституционные правила.

10:46 23.01.2020 Алексей Диденко (ЛДПР): что если в нижнюю палату парламента избирать только по пропорциональной системе и так, что ни одна фракция не может набирать более 40% мандатов депутатов? Если в парламенте будет коалиция партий, она всегда договорится о составе правительства.

10:47 23.01.2020 Крашенинников: это дело федерального закона, а не Конституции.

10:48 23.01.2020 Анатолий Выборный («Единая Россия»): в отношении высших должностных лиц Генпрокуратуры новеллы не содержатся, хотя эти люди наделены важнейшими полномочиями по поддержанию общественных и государственных интересов. Может, нужны ограничения и им?

10:48 23.01.2020 Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева в ходе пленарного заседания Госдумы. Читайте подробнее: Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

10:49 23.01.2020 Крашенинников: мы часто путаем федеральные органы власти и федеральные госорганы. В законе о прокуратуре прямо написано о её статусе. За счёт универсальности формулировок, которые будут ещё оттачиваться, в указанную категорию с ограничениями в связи с важным статусом в государственной системе подпадает больший круг лиц, чем может показаться изначально.

10:51 23.01.2020 Крашенинников в очередной раз указал, что все более детальные решения о начислении пенсий — вопрос решений в рамках федеральных законов. Хотя такие вопросы вновь и вновь поступают. «Мы можем всё законодательство в Конституцию предложить! Только бы ухудшили текст, согласитесь», — отметил Крашенинников.

10:52 23.01.2020 Крашенинников: разделение властей реформировать не пытаемся. Лишь повышаем эффективность уже действующей структуры власти.

10:53 23.01.2020 Ирина Марьяш («Единая Россия»): нужны ли изменения в законодательство РФ в целях усиления парламентского контроля за правительством РФ? В частности, по части федеральной инвестиционной программы, например.

10:54 23.01.2020 Крашенинников: нужно ли поднимать это на конституционный уровень, нужно обсудить. Возможно, и придём к такому решению. Доложим результат — заниматься этим надо, но нужно ли фиксировать в Конституции, пока неясно.

10:54 23.01.2020 Информация о том, что после изменения Конституции в вопросе правил замещения одним и тем же гражданином должности президента РФ, нормы основного закона «обнуляются» — инсинуации лиц, которым выгодно так думать, заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Это инсинуации — люди просто видят то, что хотят видеть или им так выгодно», — отметил Крашенинников. Об этом: Крашенинников назвал инсинуациями «обнуление» президентского срока

10:54 23.01.2020 Антон Гетта («Единая Россия») спросил о статусе Госсовета.

10:55 23.01.2020 Крашенинников: прошла ранее информация, будто Госсовет будет в структуре правительства. Эта информация не подтверждается. Госсовет будет заниматься внутренней и внешней политикой, стратегическими вопросами. Более подробно функции Госсовета будут расписаны в федеральном законе.

10:56 23.01.2020 Светлана Бессараб («Единая Россия»): Конституция закон прямого действия, но федеральные законы конкретизируют нормы. Что нужно делать далее в плане обеспечения индексации пенсий?

10:57 23.01.2020 Крашенинников: Конституция — руководство к действию, может только развивать соответствующие положения. Основная часть норм вступает сразу, но те, что реализуются через законы, будут вступать попозже. «Надо будет готовить, пока по предварительным нашим подсчётам, более 30 законопроектов, поэтому это та работа, которую мы будем в том числе выполнять», — указал он.

10:58 23.01.2020 Володин констатирует, что время на вопросы вышло.

10:58 23.01.2020 Выступает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

10:59 23.01.2020 Нужно унять эйфорию штатных пропагандистов — то, что принял президент в экстренном порядке, это реакция на то, что требуют уже шестой год нищающие трудящиеся массы, отметил Зюганов.

11:00 23.01.2020 КПРФ предлагала сохранить Гордеева — увы, ни президент, ни Мишустин не прислушались к этому. Гордеева нужно назначить первым заместителем вместе с Белоусовым и чтобы они вместе с Борисовым подготовили промышленную программу.

11:00 23.01.2020 Росстат нужно вывести из-под подчинения Минэкономики — задерживает по полгода данные.

11:02 23.01.2020 Однако возникает целый ряд конкретных вопросов: как гарантировать выполнение 55 статьи о том, что нельзя выполнять ухудшение положения граждан, когда ухудшение продолжается? Нужно преодолеть либеральный подход к этой проблеме.

11:02 23.01.2020 Мы производим очень робкий ремонт Конституции — то, что плохо ремонтируется. Нужно продумать весь порядок самым ответственным образом.

11:02 23.01.2020 КПРФ поддержит поправки, которые вносит президент.

11:03 23.01.2020 Монетизация на 40% экономики — слишком слабо, не даёт ресурсов для развития. Продолжается отток капитала. Почему все эти важные вопросы не обсуждаются, удивляется Зюганов?

11:04 23.01.2020 Зюганов: предлагаю ознакомиться вам с докладом Трампа. Посмотрите, что делает: снимает налоги со среднего класса — и теперь передовики по темпам, в четыре раза нарастили продажи газа!

11:04 23.01.2020 Зюганов сетует, что о прогрессивной шкале налогов даже не ставят вопрос.

11:05 23.01.2020 «Когда надо, все налоги соберут», отмечает Зюганов, ссылаясь на возможности силовых органов, в упреждение аргументу о том, что прогрессивная шкала понизит собираемость налогов.

11:08 23.01.2020 В России должен быть бюджетный федерализм. 2,5 трлн рублей должны регионы — они зависимы, и формирование всех органов, включая Госсовет, будет идти по принципу «есть деньги — решат, нет денег — не решат».

11:09 23.01.2020 Зюганов опять напоминает о рейдерском захвате «Совхоза имени Ленина».

11:10 23.01.2020 Конституции живут при одном условии — если власть опирается на Основной закон, служит народу и государству. Если служит своему стулу, то ничего не сработает. Советскую Конституцию признавали лучшей в мире, но предали Советский Союз, и всё развалилось, предупреждает Зюганов.

11:10 23.01.2020 Выступает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

11:11 23.01.2020 В Конституции много изъянов, но без неё было бы ещё хуже — можно же пойти на компромисс?

11:12 23.01.2020 Сейчас понижаем авторитаризм, больше полномочий Госдуме. Но только в маленьких упакованных странах Европы возможна парламентская республика. Потому ЛДПР стоит на принципах президентского режима.

11:15 23.01.2020 Жириновский напомнил, что лучше было бы переименовать должность президента — государь, верховный правитель… Словом «президент» пытаются кому-то понравиться в Вашингтоне.

11:18 23.01.2020 Поправки, которые предложил к Конституции президент РФ Владимир Путин, превращают документ в закон прямого действия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции. «Говоря о Конституции — поправки, которые вносит президент, [обеспечивают, что] мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия. Особенно в области социальной политики и социального государства», — заявил Володин. Подробности в материале: Володин: Россия переходит к Конституции прямого действия

11:19 23.01.2020 Можно шлифовать Конституцию сколько угодно, но никогда не должно быть доминирующей партии (не более 40%), считает Жириновский.

11:19 23.01.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. «Мы ремонтируем сейчас, производим очень робкий ремонт Конституции, которая была принята под расстрел парламента, за которую в лучшем случае проголосовала треть. Мы пытаемся принимать, ремонтировать то, что плохо ремонтируется. Нам надо продумать и отнестись к этому самым ответственным образом», — заявил Зюганов. Об этом: Зюганов: Производим робкий ремонт Конституции

11:20 23.01.2020 Володин: добавьте минутку. Жириновский: добавьте три, что случится?

11:21 23.01.2020 Жириновский рассуждает об идеологии — нигде в мире нет, чтобы идеология была заложена в Конституции.

11:23 23.01.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция поддержит в первом чтении поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. «Сейчас мы поддержим все поправки, которые вносятся», — сказал Жириновский. Читайте также: Жириновский предложил свои поправки в Конституцию

11:23 23.01.2020 Сергей Неверов («Единая Россия») выходит к трибуне для выступления.

11:24 23.01.2020 Конституция — фундамент государства, напомнил Неверов. Впервые со дня принятия Конституции президентом предлагаются столь значимые изменения, и, принимая решения о поправках, депутаты должны помнить, что обязаны разъяснять поправки гражданам страны.

11:26 23.01.2020 Регулярная индексация пенсий закреплена для того, чтобы больше не поддаваться давлению финансового блока правительства, отметил Неверов. Теперь такого соблазна отменить индексацию не будет ни у кого, тем более, что выгод бюджету такие меры не приносят.

11:31 23.01.2020 Всенародным голосованием народу предстоит вынести окончательный вердикт. Сейчас же следует всем депутатам проголосовать за инициированные поправки, призвал Неверов.

11:32 23.01.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выходит к трибуне. «Мы прекрасно себе отдаём отчёт, что поправки будут определять жизнь страны и социальное самочувствие, социальную защищённость граждан на десятилетия вперёд», — указал он.

11:33 23.01.2020 Миронов особо подчеркнул позитивную роль социальных положений, закрепляемых в Конституции.

11:34 23.01.2020 «Уверен, что в результате принятых поправок — а я не сомневаюсь, что мы единогласно примем, это будет правильно, — в результате этих поправок и работы обновлённого правительства уже в 2020 году увидим конкретные результаты, которые приведут к снижению неравенства социального, снижению уровня бедности», — заявил Миронов.

11:38 23.01.2020 Миронов: прокурор, «государево око», находится в подчинённом положении у губернаторов. Хорошо, что теперь станет иначе.

11:38 23.01.2020 Возрастает персональная ответственность председателя правительства благодаря тому, что можно будет его отстранять без роспуска правительства, отметил Миронов.

11:39 23.01.2020 «Справедливая Россия» будет настаивать на закреплении в Конституции права на социальную пенсию у женщин по достижении 55 лет и мужчин — по достижении 60 лет.

11:39 23.01.2020 Индексацию нужно устанавливать относительно прогнозируемого уровня инфляции, считает Миронов.

11:40 23.01.2020 ЦБ РФ должен плотно взаимодействовать с правительством либо с Госдумой, указывает Миронов.

11:41 23.01.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о поддержке поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Миронов увидел в поправках реализацию положений партии, в частности, закрепляется их требование о «национализации элит» — вводятся нормы о требованиях к президенту, правительству, министрам, депутатам Госдумы, членам Совфеда. Они не могут иметь второго гражданства или вида на жительства. Подробности в материале: Миронов рад увидеть программу партии в Конституции

11:43 23.01.2020 Крашенинников вышел к трибуне и напомнил о том, что Конституции действующей более 26 лет. «Есть коллеги, которые участвовали в подготовке текста. В тот момент, в 1993 году, мы не могли дать такие гарантии социальные, у нас не было ни политических, ни экономических возможностей. То, что сейчас мы можем сделать это, — мы доросли до этого», — указал Крашенинников.

11:44 23.01.2020 Появляются новые нормы, которые раньше были в подзаконных актах либо федеральных законах, которые были опробованы. Новый механизм, который предлагается по поводу парламента, — тоже до этого доросли, указывает Крашенинников.

11:47 23.01.2020 Олег Смолин (КПРФ) отмечает, что на представление поправок сначала было заявлено 30 дней, теперь 15. Большие дискуссии вызывает вопрос о скорости принятия поправок. Почему так? Крашенинников: сначала говорили именно про две недели, и этот срок на комитете поддержали. Это достаточный срок для подачи поправок с учётом того, что рабочая группа работает «не то что каждый день, а круглосуточно».

11:49 23.01.2020 Володин добавил, что это решение консенсуса. Фактически одна поправка объединяет множество вопросов, которые сейчас обсуждаются. «Хотелось бы, чтобы отдавали себе отчёт в этом. Это очень ответственно. Когда мы говорим о социальном государстве — в 1993 году была просто декларация. Идеология наша. Но что такое социальное государство? Вот сейчас впервые президент Путин вносит норму, которая нас к многому обязывает», — указал он.

11:51 23.01.2020 Часть иностранных изданий начали волну атаки на принимаемые решения, потому что благодаря им страна станет сильнее, а органы власти — более эффективными, отметил спикер Госдумы.

11:51 23.01.2020 Закрепить на общероссийском голосовании предлагается эти вопросы для того, чтобы не было «отката» по указанным решениям, отметил Володин.

11:54 23.01.2020 Суть изменений изложена в законодательных инициативах. Но есть вопросы, которые нам, возможно, предстоит дать как дополнение. Например, это касается вопросов образования — право именно на бесплатное среднее образование конституционно не зафиксировано, потому, вероятно, будет сделана корректива по этому вопросу.

11:54 23.01.2020 Ставится на голосование поправка Конституции РФ. Она считается одобренной, если проголосуют «за» не менее двух третей Госдумы.

11:55 23.01.2020 В зале шум. Какая-то накладка — кто-то не может проголосовать.

11:56 23.01.2020 Кого-то не зарегистрировали, жалуются Володину.

11:57 23.01.2020 Депутаты КПРФ жалуются на проблемы с регистрацией. Ранее предлагали перейти на биометрическую регистрацию, которая позволила бы автоматизировать процесс, но именно КПРФ выступили против этих поправок, ругается Володин. Он отметил, что депутаты приходят с опозданием на полчаса и на час — из-за этого сейчас возникшая проблема.

11:59 23.01.2020 Проголосовали. «За» 432 человек, «против» нет, воздержавшихся нет. Историческое решение принято, констатирует Володин.

12:00 23.01.2020 Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Депутаты всех фракций единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроект вызвал дискуссию в зале заседания и вопросы к представителям рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Подробности в материале: Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию

12:00 23.01.2020 Володин поблагодарил лидеров фракции за то, что они обеспечили консолидированное решение депутатов.

12:01 23.01.2020 Теперь ставится на голосование вопрос о норме для всероссийского голосования по поправкам. «За» вновь проголосовали 432 человека, выступивших против или воздержавшихся нет.

12:02 23.01.2020 «Каждый аплодирует тому, что он хочет видеть в Конституции. Социальные стандарты, приоритет национального законодательства над международным. Ну и большой блок вопросов — передача полномочий нашим гражданам в управлении нашей страной», — Володин.

12:17 23.01.2020 Госдума может в феврале рассмотреть поправки в Конституцию во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Вместе с тем глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о дальнейшем ходе обсуждения изменений в Основной закон. Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о дальнейшем обсуждении поправок в Конституцию

12:23 23.01.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывает журналистам о консенсусе, который сложился у депутатов в вопросе голосования за президентский законопроект о поправке к Конституции в первом чтении. Фото ИА REGNUM.

12:49 23.01.2020 Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции во всех трех чтениях до конца февраля, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении закона во втором чтении. Если поправок будет немного и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть (в третьем чтении до конца февраля)», — заявил Володин.

13:02 23.01.2020 Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции во всех трех чтениях до конца февраля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Подробности в материале: Госдума может принять поправки к Конституции до конца февраля

13:20 23.01.2020 Изменения в Конституцию — огромный шаг на пути к новому, сильному, независимому и социально ориентированному государству, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Об этом: Толстой назвал историческим день обсуждения поправок в Конституцию

15:32 23.01.2020 Российская делегация в ПАСЕ намерена проинформировать коллег по вопросу имплементации решений ЕСПЧ в связи с обсуждаемыми поправками в Конституцию РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте также: Толстой: Конституция не изменит защищенность прав граждан РФ по линии ЕСПЧ

16:03 23.01.2020 Госдума рассмотрит президентский законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 11 февраля, заявил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракции, с тем чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении», — заявил Володин.

16:13 23.01.2020 Вячеслав Володин на пленарном заседании 23 января. duma.gov.ru

09:00 Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru

09:33 Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru

11:30 Выступление Геннадия Зюганова на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru

12:13 Выступление Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы 23 января. duma.gov.ru

12:15 Напомним, Жириновский призвал переименовать должность «президент». Владимир Жириновский "Это унижает всех. Как угодно, но чтобы было русское название: верховный правитель, государь, председатель». Об этом: Жириновский предложил свои поправки в Конституцию

12:32 Пленарное заседание Госдумы 23 января. duma.gov.ru

12:52 Напомним, 23 января Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ единогласно — депутаты всех фракций поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Государственная дума приняла в первом чтении предложенные президентом изменения в Конституцию. duma.gov.ru