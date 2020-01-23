Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 23 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект о поправке в Конституцию внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

Обсуждение начнется в 10:00 мск. Законопроект представит полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, с содокладом выступит глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Затем официальным представителям президента будут заданы вопросы. Напомним, что своими представителями при рассмотрении конституционных изменений президент назначил Павла Крашенинникова, главу конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса и заслуженного юриста России Талию Хабриеву.

Предполагается, что от представителей четырех фракций в целом будет задано 12 вопросов. При этом Совет Думы дал возможность представителям «Единой России» задать дополнительные вопросы.

Также процедура обсуждения предполагает оценку всеми четырьмя думскими фракциями поправок в Конституции: представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР выскажут свою позицию по поправкам и, возможно, расскажут о своем видении изменения Конституции.

Ранее, 21 января, профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ.

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