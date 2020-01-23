Москва, , 11:18 — REGNUM Поправки, которые предложил к Конституции президент РФ Владимир Путин, превращают документ в закон прямого действия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения президентского законопроекта о поправках к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Говоря о Конституции — поправки, которые вносит президент, (обеспечивают, что) мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия. Особенно в области социальной политики и социального государства», — заявил Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы на пленарном заседании рассматривают президентский законопроект о поправках к Конституции. Ранее все фракции Госдумы уже заявили о том, что будут голосовать за принятие законопроекта в первом чтении и уже подготовили поправки ко второму чтению.