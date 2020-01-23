Москва, , 11:23 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция поддержит в первом чтении поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Сейчас мы поддержим все поправки, которые вносятся», — сказал Жириновский.

Он призвал переименовать должность «президент».

"Это унижает всех. Как угодно, но чтобы было русское название: верховный правитель, государь, председатель», — рассуждает он.

А также призвал отменить доминирование одной партии в Госдуме, ограничить число мандатов для одной партии 40%.

«Иначе все будет стоять. Все в руках одной партии», — рассуждает парламентарий.

Парламентарии намерены доработать инициативу главы президента РФ.

«Должность зампредседателя Совета безопасности РФ лучше назвать как во всем мире: вице-президент страны, второй человек в стране. И пусть он также курирует силовой блок», — указал Жириновский.