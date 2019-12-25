«Теперь догоняют нас»: Путин подводит военные итоги года — трансляция
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
По словам главы государства, роботы и беспилотные летательные аппараты в несколько раз повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.
Глава государства отметил, что учения 2019 года продемонстрировали возросшие возможности российских ядерных сил.
Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин.
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«Некоторые с гордостью докладывают «такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам». Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать», — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что в этом вопросе Россию ничья не устраивает.
«Это не игра в шахматы», — заявил Путин.
Подробности: Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин
Россия на сегодняшний день занимает первое место по уровню развития вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений
Владимир Путин потребовал вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира и заявил, что в 2019 году Соединенные Штаты фактически разрушили договор по ликвидации РСМД.
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Вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи, гарантировать мир и безопасность России, — подчеркнул глава государства.— И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски».
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В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Также, по словам главы государства, по плану продвигаются и работы по другим системам, в частности по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и по крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».
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В течение трёх лет денежное довольствие военнослужащих будет ежегодно индексироваться: в 2020 году на 3%, в 2021-м и 2022-м — на 4% соответственно. Одновременно увеличатся и военные пенсии, заявил Владимир Путин.
Об этом: Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии
Президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.
Первая и самая главная — в конце 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%.
Подробнее обо всех задачах: Путин поставил Минобороны на 2020 год четыре ключевые задачи
Перед заседанием коллегии Минобороны Владимиру Путину показали новый бортовой паёк для лётчиков. Как заверил министр обороны Сергей Шойгу, «очень хорошего качества».
Российские истребители пятого поколения Су-57 в будущем могут стать носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Об этом Верховному главнокомандующему было доложено на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российские военные в Сирии за 2019 год сбили 53 беспилотника и уничтожили 27 ракет, сообщил 24 декабря глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Речь идёт о беспилотниках и реактивных снарядах, при помощи которых террористы пытались атаковать объекты Минобороны РФ в Сирии.
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Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета Минобороны России Антон Цветков: «Все положительные результаты достигаются на фоне оптимизации в Минобороны бюджетных затрат и повышения эффективности в целом».
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Истребители пятого поколения Су-57 будут применяться во взаимодействии с ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил.
Об этом представители ВКС сообщили в ходе визита президента России на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
Речь идёт о трёх авиационных полках, которые до 2028 года будут вооружены истребителями Су-57.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) согласен с характеристикой, которую дал президент РФ Владимир Путин послу Польши в нацистской Германии.
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«Никогда ещё Путин не использовал такие выражения в публичном выступлении, как при оценке слов посла Польши о решении еврейского вопроса», — отмечает телеграм-канал @youlistenedmayak.
«Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ. Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», — сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Владимир Путин: «Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно‑морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране».
Владимир Путин пообещал продолжить выдачу жилищных субсидий, которые, по его словам, хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье.
«С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей. В ближайшие три года будет направлено ещё около 113 миллиардов. Кроме того, продолжится и развитие накопительно‑ипотечной системы», — отметил Путин.
Для Вооружённых сил России разрабатываются два новых робототехнических комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», заявил 24 декабря журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Об этом он сообщил после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве.
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Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 млрд долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз, заявил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать». Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%.
«По нашей оценке, полная реализация концепции «четыре по тридцать» возможна уже к 2022 году», — заявил министр обороны.
Истребители пятого поколения Су-57 будут применяться во взаимодействии с ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал «очень искренним и человечным» заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны РФ касательно посла Польши в Германии. Соответствующее заявление Борода опубликовал 24 декабря.
«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—1940-е гг.», — сказал Борода.
Об этом: Федерация еврейских общин РФ поддержала слова Путина о «сволочи»
В расширенном заседании коллегии Минобороны России 24 декабря принял участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом 25 декабря сообщили в Сибирском окружном информационном центре.