Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ в Москве 24 декабря подводит итоги деятельности Вооружённых сил РФ за 2019 год. Основные задачи по военному строительству и главные направления деятельности военного ведомства на предстоящий год определил Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Все новости, комментарии и реакции — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы России. Иван Шилов ИА REGNUM

15:40 24.12.2019 Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин. Об этом: Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

15:41 24.12.2019 По словам главы государства, роботы и беспилотные летательные аппараты в несколько раз повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.

15:42 24.12.2019 Глава государства отметил, что учения 2019 года продемонстрировали возросшие возможности российских ядерных сил.

15:44 24.12.2019 Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин. Об этом: «Теперь догоняют нас!» — Путин о современном российском оружии

15:44 24.12.2019 «Некоторые с гордостью докладывают «такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам». Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать», — подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что в этом вопросе Россию ничья не устраивает. «Это не игра в шахматы», — заявил Путин. Подробности: Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин

15:47 24.12.2019 Россия на сегодняшний день занимает первое место по уровню развития вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений

15:50 24.12.2019 Владимир Путин потребовал вести мониторинг возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира и заявил, что в 2019 году Соединенные Штаты фактически разрушили договор по ликвидации РСМД. Читайте об этом: Путин потребовал следить за возможным развертыванием американских РСМД

15:59 24.12.2019 Вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи, гарантировать мир и безопасность России, — подчеркнул глава государства.— И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски». Читайте также: Путин заявил о высокой боеготовности российской армии

16:01 24.12.2019 В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Также, по словам главы государства, по плану продвигаются и работы по другим системам, в частности по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и по крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник». Читайте также: Путин сообщил о разработках наземной версии ракеты «Циркон»

16:29 24.12.2019 Перед началом заседания коллегии Министерства обороны президент осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и техники. kremlin.ru

16:44 24.12.2019 В течение трёх лет денежное довольствие военнослужащих будет ежегодно индексироваться: в 2020 году на 3%, в 2021-м и 2022-м — на 4% соответственно. Одновременно увеличатся и военные пенсии, заявил Владимир Путин. Об этом: Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии

16:46 24.12.2019 Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

16:49 24.12.2019 Президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.

16:50 24.12.2019 Первая и самая главная — в конце 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Подробнее обо всех задачах: Путин поставил Минобороны на 2020 год четыре ключевые задачи

16:51 24.12.2019 На заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

16:58 24.12.2019 Перед заседанием коллегии Минобороны Владимиру Путину показали новый бортовой паёк для лётчиков. Как заверил министр обороны Сергей Шойгу, «очень хорошего качества».

16:59 24.12.2019 Перед началом заседания коллегии Министерства обороны президент осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и техники. kremlin.ru

17:05 24.12.2019 Российские истребители пятого поколения Су-57 в будущем могут стать носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом Верховному главнокомандующему было доложено на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ. Читайте также: Истребитель Су-57 может стать носителем комплексов «Кинжал»

17:20 24.12.2019 Российские военные в Сирии за 2019 год сбили 53 беспилотника и уничтожили 27 ракет, сообщил 24 декабря глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Речь идёт о беспилотниках и реактивных снарядах, при помощи которых террористы пытались атаковать объекты Минобороны РФ в Сирии. Читайте также: Шойгу рассказал, сколько дронов и ракет боевиков сбито за 2019 год в Сирии

17:23 24.12.2019 Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета Минобороны России Антон Цветков: «Все положительные результаты достигаются на фоне оптимизации в Минобороны бюджетных затрат и повышения эффективности в целом». Читайте также: Результаты впечатляют — эксперт о военных итогах года

17:31 24.12.2019 Испытания новейшей межконтинентальной ракеты Сармат. mil.ru

17:37 24.12.2019 На заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

17:38 24.12.2019 Истребители пятого поколения Су-57 будут применяться во взаимодействии с ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил. Об этом представители ВКС сообщили в ходе визита президента России на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ. Речь идёт о трёх авиационных полках, которые до 2028 года будут вооружены истребителями Су-57. Читайте также: Истребители Су-57 будут применять в комплексе с ударными дронами «Охотник»

17:39 24.12.2019 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) согласен с характеристикой, которую дал президент РФ Владимир Путин послу Польши в нацистской Германии. Читайте также: Слуцкий: потомки «сволочей и антисемитских свиней» фальсифицируют историю

17:53 24.12.2019 Twitter Леонида Слуцкого

18:16 24.12.2019 Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

18:46 24.12.2019 «Никогда ещё Путин не использовал такие выражения в публичном выступлении, как при оценке слов посла Польши о решении еврейского вопроса», — отмечает телеграм-канал @youlistenedmayak.

19:01 24.12.2019 Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. duma.gov.ru

19:05 24.12.2019 «Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ. Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», — сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

19:06 24.12.2019 Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

19:30 24.12.2019 Владимир Путин: «Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Так, авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно‑морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране».

19:33 24.12.2019 Заседание коллегии Министерства обороны. duma.gov.ru

19:48 24.12.2019 Владимир Путин пообещал продолжить выдачу жилищных субсидий, которые, по его словам, хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. «С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей. В ближайшие три года будет направлено ещё около 113 миллиардов. Кроме того, продолжится и развитие накопительно‑ипотечной системы», — отметил Путин.

19:49 24.12.2019 Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

19:51 24.12.2019 Заседание коллегии Министерства обороны. kremlin.ru

20:13 24.12.2019 Для Вооружённых сил России разрабатываются два новых робототехнических комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», заявил 24 декабря журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Об этом он сообщил после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве. Читайте также: «Штурм» и «Соратник». Главком Сухопутных войск заявил о двух боевых роботах

20:24 24.12.2019 Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. mil.ru

21:05 24.12.2019 По окончании заседания коллегии Министерства обороны Владимир Путин наградил государственными наградами Северный флот, Командование дальней авиации и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. kremlin.ru

21:10 24.12.2019 По окончании заседания коллегии Министерства обороны Владимир Путин наградил государственными наградами Северный флот, Командование дальней авиации и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. kremlin.ru

21:16 24.12.2019 Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 млрд долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз, заявил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать». Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%. «По нашей оценке, полная реализация концепции «четыре по тридцать» возможна уже к 2022 году», — заявил министр обороны.

21:18 24.12.2019 Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны. duma.gov.ru

21:45 24.12.2019 Выставка перспективных образцов вооружения и техники. kremlin.ru

21:48 24.12.2019 Истребители пятого поколения Су-57 будут применяться во взаимодействии с ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.

21:49 24.12.2019 Су-57. mil.ru

21:50 24.12.2019 Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал «очень искренним и человечным» заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны РФ касательно посла Польши в Германии. Соответствующее заявление Борода опубликовал 24 декабря. «От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—1940-е гг.», — сказал Борода. Об этом: Федерация еврейских общин РФ поддержала слова Путина о «сволочи»

22:24 24.12.2019 Президент Федерации еврейских общин Александр Борода. kremlin.ru

08:04 В расширенном заседании коллегии Минобороны России 24 декабря принял участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом 25 декабря сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

09:31 Заседание коллегии Министерства обороны. duma.gov.ru