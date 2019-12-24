Москва, , 17:18 — REGNUM Российские военные в Сирии за 2019 год сбили 53 беспилотника и уничтожили 27 ракет, сообщил 24 декабря глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Речь идёт о беспилотниках и реактивных снарядах, при помощи которых террористы пытались атаковать объекты Минобороны РФ в Сирии.

«Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ. Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что с 2015 года сирийские подразделения ПВО уничтожили 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников, применённых США, Израилем и незаконными вооружёнными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, последний случай атаки беспилотников боевиков на российскую базу «Хмеймим» произошёл в 23:00 22 декабря.

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