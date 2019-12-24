Москва, , 20:11 — REGNUM Для Вооружённых сил России разрабатываются два новых робототехнических комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», заявил 24 декабря журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Об этом он сообщил после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве.

По его словам, на данный момент их разработка находится на стадии опытно-конструкторских работ.

«Внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения, несомненно, способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою», — сказал Олег Салюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной операции на территории Сирии были испытаны несколько российских робототехнических боевых комплексов. По итогам испытаний в их конструкцию были внесены технические изменения.

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