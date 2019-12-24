Москва, , 15:42 — REGNUM В России ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Об этом сегодня, 24 декабря, на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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Также, по словам главы государства по пану продвигаются и работу по другим системам, в частности, по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и по крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».

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Как сообщало ИА REGNUM, о завершающихся в России работах над гиперзвуковой морской ракетой «Циркон», способной поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука (9 Махов), президент РФ Владимир Путин сообщил 20 февраля 2018 года в послании Федеральному собранию.

В декабре 2019 года российский лидер сообщил о планах поступления в боевой состав Военно-морского флота надводных кораблей и подводных лодок, вооружённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон».