Москва, , 17:36 — REGNUM Истребители пятого поколения Су-57 будут применяться во взаимодействии с ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил.

Об этом представители ВКС сообщили в ходе визита президента России на выставку современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.

Речь идёт о трёх авиационных полках, которые до 2028 года будут вооружены истребителями Су-57.

«До 2028 года принято решение о перевооружении трех авиационных полков на перспективный авиационный комплекс — самолет Су-57, который в дальнейшем мы планируем рассматривать совместно с беспилотным летательным аппаратом «Охотник», — сообщили представители ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году были проведены тестовые совместные полёты ударных БПЛА «Охотник» и истребителей пятого поколения Су-57.

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