Москва, , 16:46 — REGNUM Российские истребители пятого поколения Су-57 в будущем могут стать носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», доложили 24 декабря президенту России Владимиру Путину представители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Об этом Верховному главнокомандующему было доложено на выставке современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.

По словам военных, такой проект может быть реализован после 2030 года.

Напомним, до 2028 года новейшие истребители Су-57 должны поступить на вооружение трёх авиационных полков.

«После 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя … для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — сообщил представитель ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент гиперзвуковые ракеты «Кинжал» размещаются на борту самолётов МиГ-31К.

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