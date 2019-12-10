10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин проведёт в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В центре внимания — совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних. Затем глава государства встретится с региональными уполномоченными по правам человека. День прав человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН, спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека — важнейшего международного документа, в котором сформулированы фундаментальные ценности прав и свобод человека.

ИА REGNUM Кремль. Иван Шилов

10:25 На встрече в Кремле более 70 омбудсменов из регионов России обсудят с главой государства насущные вопросы своей работы. В этот же день президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин 10 декабря встретится с 70 омбудсменами по правам человека

10:28 На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека планируется обсуждение широкого круга вопросов. Среди них, в частности, совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом и защита прав несовершеннолетних. Читайте также: Путин 10 декабря намерен посвятить день правозащитной тематике

10:55 В Москве сегодня открылся Дом прав человека. Новое здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации расположилось по адресу: Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2. Как отмечается на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ, это «одно из самых важных событий за всю историю существования института государственной правозащиты, приуроченное к Международному дню прав человека». Читайте также: Дом прав человека открылся в Москве

10:57 В виду того, что сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин встретится с региональными уполномоченными по правам человека, корреспондент ИА REGNUM узнал, каким был год для уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Читайте также: На что чаще всего жалуются детскому омбудсмену на Алтае?

11:00 Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. altairegion22.ru

11:03 В церемонии открытия Дома прав человека приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, региональные уполномоченные по правам человека, представители органов власти, правозащитного и научного сообщества.

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11:11 За 2018 год к уполномоченному по правам человека в Татарии Сарии Сабурской поступило 3721 обращение против 3985 обращений годом ранее. При этом увеличилось число коллективных обращений граждан — с 82 до 106. Должники по ошибке, 3 млрд рублей алиментов: омбудсмен Татарии подвёл итоги

11:12 Уполномоченный по правам человека в Татарии Сария Сабурская. tatarstan.ru

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11:14 Стенд в Доме прав человека.

11:24 К уполномоченному по правам ребёнка в Забайкальском крае Ивану Катанаеву за 2018 г. поступило чуть более 1000 обращений. Значительная их часть касается третьих лиц (родственники, соседи, общественные организации), что свидетельствует о растущем неравнодушии людей к нарушениям прав детей, свидетелями которых они становятся. Читайте подробнее: «Руководствуясь совестью и законом»: о работе забайкальского омбудсмена

11:25 Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае Иван Катанаев. © пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

11:26 В преддверии Дня прав человека в аппарате омбудсмена в Татарии провели «горячую линию» по правовым вопросам, на которую за консультациями обратилось более 130 человек. Больше всего звонков (57) поступило по вопросам ЖКХ.

11:29 В заседании принимает участие уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева. В 2018 году в республике адрес омбудсмена поступило 680 обращений в отношении более 3050 лиц, в том числе шесть коллективных обращений граждан. Число обращений выросло на 37%. Проблемные вопросы в 52,6% (357) случаях касались деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, в том числе учреждений, подведомственных УФСИН, МВД, УФССП, в 27,3% (186) — органов местного самоуправления, в 14,4% (98) — органов власти Чувашии.

11:31 В структуре обращений к чувашскому омбудсмену 18,9% жалоб касались жилищных прав, 16,9% — обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц правоохранительных органов, 13,6% — прав лиц, находящихся в местах лишения свободы; 11,91% — вопросы, связанные с брачно-семейными отношениями, кредитованием, займами, наследованием, защитой прав потребителей, прохождением военной службы, оказанием содействия по делам частного обвинения, 11,76% — прав на социальное обеспечение.

11:34 «Разрыв между конституционными гарантиями прав и свобод человека и возможностями их реализации, ограниченными нынешним законодательством и правоприменительной практикой, не уменьшается, а зачастую даже нарастает», — заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В связи с этим, считает омбудсмен Петербурга, сегодня «особое значение имеет деятельность правозащитников, отстаивающих фундаментальные гражданские права, способствующих развитию диалога и понимания между людьми, между обществом и властью, защищающих права и свободы человека таким образом, чтобы создавать атмосферу сотрудничества, а не взаимного раздражения и непонимания».

11:51 Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. ombudsmanspb.ru

11:52 К неутешительному выводу пришла уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова: «К сожалению, не всегда проводимая профилактическая работа приносит свои результаты, и дети из «вчерашних» семей, находящихся в социально опасном положении, пополняют ряды оставшихся без попечения родителей, детей-сирот». Об этом: Сироты плодят сирот: о работе детского омбудсмена в Приангарье

12:11 Уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева принимает граждан. Фото: cap.ru

12:51 Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова. irdeti.ru

13:16 Выборы и публичные демонстрации станут для Москвы и Петербурга важнейшей темой заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при участии Владимира Путина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала экс-депутат петербургского ЗакСа, член СПЧ Наталия Евдокимова. Читайте также: Выборы и митинги: член СПЧ ждет «смягчение акцентов» на встрече с Путиным

14:53 Член СПЧ Наталия Евдокимова. president-sovet.ru

16:07 Перед мероприятием глава СПЧ Валерий Фадеев одобрительно высказался об идее провести амнистию в 2020 году, которая была бы приурочена ко Дню Победы. «Коллеги подготовили доклад, будет ли обсуждаться [тема], не знаю», — сказал Фадеев. При этом он отметил, что вопрос лиц, которых необходимо амнистировать, является дискуссионным.

16:12 Член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что президенту РФ Владимиру Путину будет представлен доклад «о развитии законодательства в области массовых мероприятий, проведения митингов». В нём будут учтены московские митинги образца лета 2019 года.

16:13 Владимир Путин призвал СПЧ поддержать государство в ситуации с последними спортивными событиями. «Хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта, тоже хотел бы попросить о вашей поддержке», — сказал Путин.

16:21 Президент РФ Владимир Путин решил приравнять статус государственных премий за достижение в области правозащитной и благотворительной деятельности. «Мной принято решение приравнять статус госпремий в этих сферах к государственным премиям за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Это касается и размера премии, и самой процедуры награждения», — сказал Путин.

16:26 Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников

16:31 Президент РФ Владимир Путин усомнился в квалификации правозащитника Льва Пономарёва. «Его позиции порой далеки от правозащитных», — сказал Путин. Он напомнил, что Пономарёв солидаризировался с позицией властей США по «крымскому вопросу». «Он что, международник?», — задался риторическим вопросом Путин?

16:33 Владимир Путин заявил о недопустимости влияния на суд и судей, в том числе через СМИ и социальные сети.

16:37 Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета СПЧ при президенте РФ заявил, что Украина может повторить «резню в Сребренице» на территории ДНР и ЛНР. «Я из Елисейского дворца вышел в три ночи. Одно из направлений — возможные преследования людей, проживают в ЛНР и ДНР. До сих пор не принят закон об амнистии — точнее, он принят, но ничего не действует. Вчера я тоже говорил: украинская сторона ставит вопрос о возможности закрыть границу войсками. Дальше понятно что будет — Сребреница. Непонятно, кто националистами будет руководить, когда они войдут на территорию», — сказал Путин.

16:54 Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по правам человека и развития гражданского общества высказался о ситуации вокруг Льва Пономарева, чье движение «За права человека» было признано иностранным агентом, а затем ликвидировано. Читайте также: Пономареву в РФ никто не мешает работать, но он не правозащитник — Путин

17:00 Выведение из ведения судов присяжных дел, связанных с преступлениями на сексуальной почве, а также дел о должностных преступлениях, — необоснованный шаг, заявил 10 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент спросил, почему эти вопросы выведены из ведения суда присяжных: «Только для экономии денег, или есть другие соображения? Непонятно». Подробности в материале: Путин: дела против педофилов нужно вернуть судам присяжных

17:01 Владимир Путин усомнился в отсутствии презумпции невиновности в России. «Я это часто слышу от своих друзей-адвокатов. Это позиция такого адвокатского сообщества. Согласен с тем, что такое, наверное, бывает. Но так вот сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности — сложно», — отметил Путин.

17:18 Заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. 10.12.2019 г. Фото: kremlin.ru

17:22 Владимир Путин опроверг слухи о том, что Россия намерена полностью перекрыть импорт лекарственных средств. «Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет», — сказал Путин. По его словам, ситуация в фармацевтической сфере «сложнее, чем она кажется на самом деле при первом рассмотрении», поскольку есть элемент небескорыстного лоббирования заграничных лекарств.

17:23 Путин назвал трагедию в Беслане личной болью на всю оставшуюся жизнь. «Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин.

17:31 Вопрос более свободного доступа к архивам дел репрессированных в 1930-е годы лиц необходимо решить, но делать это нужно с осторожностью, уверен Владимир Путин. «Беспрепятственный доступ — он, знаете, здесь и риски большие, мы знаем, как работало НКВД, и не всегда родственникам может быть будет приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация. Надо к этому относиться очень бережно», — сказал Путин.

17:40 Украинская сторона вряд ли передаст России дела тех российских граждан, которые вернулись на родину по обмену удерживаемых лиц, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам Путина, тем не менее, вопрос о передаче в Россию дел, заведённых на Украине против российских граждан, которые вернулись на родину по обмену, обсуждать можно. Подробности в материале: Путин: Киев вряд ли передаст Москве дела тех, кто вернулся в РФ по обмену

17:46 Владимир Путин призвал искать положительные стороны в появлении «гламурных людей» на Парадах Победы. «Что касается парада — и участников, и гостей парада, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее. Вот знаете, что сейчас в голову пришло? Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное», — сказал Путин, комментируя реплику Екатерины Винокуровой о том, что не все желающие ветераны могут попасть на Парад Победы, в отличие от инстаграм-звёзд.

17:56 Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что средства массовой информации, зачастую, влияют на общественное мнение в вопросе громких судебных дел. Об этом: СМИ влияют на резонансные судебные процессы в России — Путин

17:57 Боль от трагической гибели людей во время теракта в Беслане (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года никогда не пройдёт, заявил 10 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. [[[quote-0]]]

По словам президента, он отдельно займётся вопросом дополнительной помощи пострадавшим в ходе теракта.

Читайте подробнее: Путин: трагедия в Беслане — боль на всю жизнь