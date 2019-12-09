Москва, , 15:41 — REGNUM Рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря будет полностью посвящён правозащитной тематике. Он проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встретится с региональными омбудсменами, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На заседании СПЧ запланировано обсуждение широкого круга вопросов. Это, в частности, совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом и защита прав несовершеннолетних.

После заседания Путин примет в Кремле региональных уполномоченных по правам человека. Более 70 омбудсменов обсудят с главой государства насущные вопросы своей повседневной работы.

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