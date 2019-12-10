Москва, 10 декабря 2019, 08:19 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, президент России Владимир Путин встретится с региональными уполномоченными по правам человека, сообщается на сайте Кремля.
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На встрече в Кремле более 70 омбудсменов обсудят с главой государства насущные вопросы своей работы.
В этот же день президент проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря ьабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря будет полностью посвящён правозащитной тематике.
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