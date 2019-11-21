В Москве 20−22 ноября в Центре международной торговли пройдёт XI ежегодный инвестиционный Форум ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Это ведущее мероприятие по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, которое способствует развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами, говорится на сайте форума. Планируется, что 20 ноября форум посетит президент РФ Владимир Путин. Он примет участие в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации».

Иван Шилов ИА REGNUM XI инвестиционный Форум «Россия зовёт!»

08:55 20.11.2019 Форум «Россия зовёт!» является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны, говорится на сайте Кремля.

09:05 20.11.2019 Программа форума каждый год затрагивает ключевые тренды в мировой экономике: экономическое развитие России, стратегии ускорения регионального роста, тенденции на рынках долгового и акционерного капиталов, а также ряд других вопросов, касающихся бизнеса и инвестиций.

09:24 20.11.2019 По словам организаторов, в пленарной сессии форума «Россия зовёт!» традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Программа мероприятия также включает ряд панельных сессий с участием представителей правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

09:31 20.11.2019 Инвестиционный форум «Россия зовёт!» в 2018 году. kremlin.ru

09:33 20.11.2019 Инвестиционный форум «Россия зовёт!» в 2017 году. kremlin.ru

09:54 20.11.2019 Vtbcapital.ru сообщает, что инвестиционный Форум «Россия зовёт!» был отмечен авторитетными премиями в сфере коммуникаций Corporate & Financial Awards журнала Communicate Magazine, IPRA Golden World Awards Международной ассоциации по связям с общественностью, а также признан «Лучшей международной конференцией, посвященной России» по результатам Extel Survey.

10:20 20.11.2019 В 2018 году в работе форума приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 иностранных делегатов из 63 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

10:34 20.11.2019 Инвестиционный форум «Россия зовёт!» в 2018 году. kremlin.ru

11:03 20.11.2019 Тема пленарной сессии Форума «Россия зовёт!» в 2018 году звучала следующим образом: «Создавать партнёрства. Устранять разногласия».

11:17 20.11.2019 Ожидается, что Владимир Путин выступит на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» «через несколько часов». Такое сообщение появилось только что в Telegram-каналах.

12:12 20.11.2019 В 2018 году в рамках форума было организовано более 900 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.

12:19 20.11.2019 В рамках форума «Россия зовёт!» 20 ноября на деловом завтраке участники обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока. Власть, бизнес и заинтересованные лица обсудили тему «Инвестиционный потенциал Дальнего Востока. Развитие инфраструктуры». Прозвучали предложения по развитию туристической отрасли. Об этом: Форум «Россия зовёт!»: Дальний Восток остро нуждается в инвестициях

12:21 20.11.2019 На инвестиционном форуме «Россия зовёт!». 2018. kremlin.ru

12:53 20.11.2019 Давка портфельных инвесторов в холле — традиционный признак форума «Россия зовет!» @Пул N3 [[[video-0]]]

13:04 20.11.2019 Рост российской экономики в октябре в годовом выражении ускорился до 2,2%. Об этом на форуме «Россия зовёт!» 20 ноября заявил первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов России Антон Силуанов. Об этом: Силуанов заявил об ускорении роста российской экономики

13:07 20.11.2019 Антон Силуанов. minfin.ru

13:22 20.11.2019 После форума «Россия зовет!» Владимир Путин в Кремле поздравит Патриарха Кирилла с днем рождения, а также встретится с министром культуры РФ Владимиром Мединским и главой Дагестана Владимиром Васильевым. Читайте также: Путин встретится с патриархом Кириллом, главами Минкультуры РФ и Дагестана

13:29 20.11.2019 Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин 20 ноября в рамках XI ежегодного инвестиционного Форума «Россия зовёт!» подписали соглашение о сотрудничестве. Читайте подробнее: Форум «Россия зовёт!»: ВТБ и правительство Чукотки будут сотрудничать

13:48 20.11.2019 «В России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономпоказателей в мире», — заявил Путин.

13:48 20.11.2019 Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее — мы все это с вами хорошо знаем, — 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определённое ускорение роста», — заявил Путин. Об этом: В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

13:51 20.11.2019 На российском рынке труда установилась рекордно низкая безработица. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самый низкие — я хочу это подчеркнуть, — самые низкие значения в современной истории России», — заявил Путин. Подробности в материале: Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

13:52 20.11.2019 Владимир Путин. gov39.ru

13:52 20.11.2019 «Зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте, ситуацию нужно менять», — считает Владимир Путин.

13:53 20.11.2019 Федеральный бюджет в 2019 году не использует ассигнования и вложения на 1 трлн рублей, что может привести к срыву сроков некоторых программных мероприятий. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября, выступая на форуме «Россия зовет». Вице-премьер и первый министр финансов Антон Силуанов возразил, что изменился подход к бюджетным тратам. Около 1 трлн рублей будут перенесены на следующий год, отметил он. Подробности в материале: Кудрин, Орешкин и Силуанов поспорили на триллион

13:57 20.11.2019 Президент России не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года может быть менее 3%.

13:59 20.11.2019 Владимир Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25−27%.

14:01 20.11.2019 В начале 2020 года уровень инфляции в России может снизиться до 3%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Я хочу обратить внимание на динамику инфляции: текущий рост потребительских цен — 3,6%. А в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и, может быть, даже ниже», — заявил Путин. Подробности в материале: Уровень инфляции снижается быстрее, чем ожидалось — Путин

14:03 20.11.2019 Владимир Путин о средствах Фонда национального благосостояния: «Власти РФ разбрасываться деньгами не будут, действовать нужно очень аккуратно»

14:05 20.11.2019 Достижение ценовой стабильности стало огромным достижением правительства и Центрального банка России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Ценовая стабилизация — большое достижение для России, уважаемые коллеги. Результат последовательной, системной работы правительства и Центрального банка. И она открывает, безусловно, новые возможности для наращивания темпов и качества, что самое главное, качества экономического роста», — заявил Путин. Подробности в материале: Стабильность цен приведёт к качественному росту экономики — Путин

14:07 20.11.2019 «Освоено только 64% средств, выделенных на нацпроекты, на это нужно обратить особое внимание», — отметил Владимир Путин.

14:08 20.11.2019 Проблема повышения производительности роста труда стоит очень остро перед российским правительством и бизнес-сообществом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Нужно сказать открыто — продвигаемся пока медленно и это серьёзный вызов, на который мы должны ответить. Прежде всего, правительству России, нашему деловому сообществу нужно добиться кардинальных сдвигов в производительности труда на основе современных передовых технологий, роста квалификации и новых компетенций», — заявил Путин. Подробности в материале: «Продвигаемся пока медленно» — Путин о росте производительности труда в РФ

14:09 20.11.2019 Глава государства призвал добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда. Достичь этого необходимо с применением передовых технологий, повышения квалификации и новых компетенций, добавил он. Читайте также: Путин потребовал кардинальных сдвигов в производительности труда

14:09 20.11.2019 Путин на форуме «Россия зовет!»: Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции — текущий рост потребительских цен 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3%, а может быть даже ниже @Пул N3 [[[video-1]]]

14:11 20.11.2019 Президент России о приобретении «Роснефтью» пакета «Башнефти»: "Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний»

14:16 20.11.2019 «Капитализация Газпрома будет расти, у компании большой потенциал роста, его трудно подсчитать», — заявил Владимир Путин.

14:18 20.11.2019 «Несмотря на россказни об отсутствии демократических институтов в РФ, они существуют», — отметил Владимир Путин.

14:20 20.11.2019 В России необходимо наращивать уровень конкурентоспособности гражданских отраслей промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Наряду с оборонно-промышленным, добывающим комплексом необходимо существенно нарастить конкурентоспособность других, прежде всего, конечно, гражданских секторов российской экономики», — заявил Путин. «Обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта», — подчеркнул президент. Читайте подробнее: Путин: рост конкурентоспособности должен отразиться в несырьевом экспорте

14:26 20.11.2019 Владимир Путин kremlin.ru

14:30 20.11.2019 «У России и США много общих интересов, мы хотим сотрудничать», — заявил Путин.

14:32 20.11.2019 Увеличение доли инвестиций в ВВП России до 25% — вполне осуществимая задача. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объём вложений в основной капитал в 25%, а в перспективе — 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6%», — заявил Путин. Читайте также: Путин: цели по наращиванию инвестиций вполне достижимы

14:33 20.11.2019 Владимир Путин: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда. Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю».

14:35 20.11.2019 «Возможные новые законы по Донбассу, не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик», — считает Владимир Путин.

14:36 20.11.2019 Основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум — капитализация российского рынка акций превысила 48 трлн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнёров, у инвесторов. В этом году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум — капитализация российского рынка акций превысила 48 трлн рублей или 45% ВВП», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин: фондовый рынок России сигнализирует о растущем интересе инвесторов

14:36 20.11.2019 Путин о санкциях: После того, как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег — сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета @Пул N3 [[[video-2]]]

14:38 20.11.2019 Путин: «После первых санкций у меня была тревога, но Россия достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям».

14:40 20.11.2019 Президент России: «Деньги на нефть и газ из ФНБ мы не собираемся тратить».

14:43 20.11.2019 Владимир Путин назвал «выстрелом в собственную ногу» решение США о запрете на работу компаний на российском шельфе.

14:44 20.11.2019 Мировая экономика вряд ли уйдет в рецессию в ближайшее время, несмотря на «торговые войны» — считает Путин.

14:45 20.11.2019 Уровень располагаемых доходов граждан России пока не растет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и реальном выражении. Однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — заявил Путин. «Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты тут весьма скромные», — указал он. Об этом: Путин: результаты в повышении реальных располагаемых доходов пока скромные

14:46 20.11.2019 Реальные доходы населения России остаются прежними, хотя зафиксирован рост зарплат. Эта ситуация должна быть изменена, заявил президент России Владимир Путин 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!» Читайте подробнее: Путин: реальные доходы граждан должны расти

14:49 20.11.2019 «Распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики», — заявил Путин.

14:49 20.11.2019 Президент России: «Россия заинтересована в сохранении Евросоюза».

14:50 20.11.2019 Владимир Путин заверил, что Россия выполнит все обязательства, взятые по Парижскому соглашению по климату.

14:51 20.11.2019 Правительство и регионы должны были бы уделить большее внимание предварительному налаживанию взаимодействия для реализации национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Проблема заключается в том, что очень большой объём средств, выделяемых на цели национальных проектов, выделяются из федеральных источников, а осваиваться должны в значительной степени на территории РФ. Здесь, конечно, изначально и правительству, и руководителям регионам нужно было бы побольше уделять внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается», — заявил Путин. Читайте далее: Путин назвал основную проблему в реализации национальных проектов

14:55 20.11.2019 Владимир Путин: «Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза — выдумка».

14:55 20.11.2019 Макроэкономический прогноз от Путина: Мировой ВВП растет и расти будет! К бабке не ходи! Это совершенно очевидный факт. В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время @Пул N3 [[[video-3]]]

15:01 20.11.2019 Низкий уровень национального долга и в целом благоприятные макроэкономические показатели создают отличные условия для ускорения темпов экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Да, у нас эти показатели находятся по сравнению с другими странами мира в очень хорошем состоянии. Может быть, даже наилучшем состоянии. Это всё элементы, которые отражаются на макроэкономике, создают очень хорошие стартовые позиции для ускорения темпов экономического роста и для изменения структуры российской экономики», — заявил Путин. Читайте также: Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

15:03 20.11.2019 В Соединённых Штатах никто не заинтересован в обострении отношений с Китаем. Такое мнение сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!», высказал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал экономику Китая эффективнее американской. Это, по его мнению, объясняет вводимые Вашингтоном против Пекина ограничения. Читайте подробнее: Путин высказался об обострении отношений США и Китая

15:07 20.11.2019 Владимир Путин: «Отказ от углеводородов в энергетике может вернуть человечество обратно в пещеры».

15:11 20.11.2019 На инвестиционном форуме «Россия зовёт!» [kremlin.ru]

15:11 20.11.2019 После введения Соединёнными Штатами, а затем и Евросоюзом первых антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин испытал «определённую тревогу». Об этом глава государства заявил сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!». «Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно, публично. После того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», — сказал он. Читайте подробнее: Путин признался в беспокойстве перед первыми санкциями США

15:16 20.11.2019 В основе причин распада СССР лежит не рост националистических настроений в Прибалтике, а экономические проблемы. Такое заявление сделал президент России 20 ноября во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!». Об этом: Путин о причинах распада СССР: «Неэффективная экономическая политика»

15:17 20.11.2019 Отказ от углеводородного сырья в энергетике в настоящее время невозможен, он может привести человечество обратно в пещеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Без углеводородного сырья, атомной энергетики и гидроэнергетики человечество не сможет выжить и сохранить свою цивилизацию, добавил он. Читайте также: Путин: отказ от углеводородов может загнать человечество в пещеры

15:20 20.11.2019 Происходящие в Европейском союзе события вызывают тревогу и беспокойство у России. Об этом сегодня, Об этом сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!», заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что значительная часть российских золотовалютных резервов номинирована в евро. «И Евросоюз для нас — крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало», — констатировал президент РФ. Об этом: Россия с тревогой наблюдает за происходящим в ЕС — Путин

15:23 20.11.2019 Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской

15:27 20.11.2019 Глава государства в ходе форума заявил, что на саммите «Россия — Африка», состоявшемся не так давно в Сочи, ни одна из африканских стран не попросила денег у России. «Не было ни одной просьбы — дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей», — сказал глава государства.

15:30 20.11.2019 В связи с поручением президента РФ Владимира Путина правительству РФ в Госдуме предложили перевести министров на «среднюю по стране» зарплату. «Пора переводить министров на сдельную зарплату, «среднюю по стране», как они любят говорить. Пока результаты работы чиновников скромные — их доходы должны быть еще скромнее. Тогда правительство почувствует близость к народу и осознает важность своих задач», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook. Подробности в материале: Журавлёв: правительство осознает качество работы при сдельной зарплате

15:35 20.11.2019 Обвинения во вмешательстве в американские выборы перешли с России на Украину, но этот фактор до сих пор негативно влияет на отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Ну и пускай там разбираются между собой», — сказал президент. Читайте также: Путин отреагировал на обвинения Украины во вмешательстве в дела США

15:37 20.11.2019 Россия будет и дальше продолжать работу в рамках ОПЕК+. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин 20 ноября во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!». Подробности в материале: Путин: РФ будет ответственным участником энергетического рынка

15:39 20.11.2019 Президент России Владимир Путин уверен в искренности намерения украинского лидера Владимира Зеленского улучшить ситуацию в Донбассе, однако не знает, насколько призидент Украины в состоянии это сделать. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 ноября, в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!». «На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе», — сказал Путин. Также российский лидер не исключил возвращение конфликта на юго-востоке Украины на прежние позиции в случае неверных шагов со стороны Киева. Читайте подробнее: Путин усомнился в способности Зеленского добиться мира в Донбассе

15:41 20.11.2019 Россия выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению благодаря модернизации своей экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Мы намерены выполнять все наши обязательства в рамках Парижского соглашения и приняли соответствующее решение на правительственном уровне. Из чего мы исходим? Мы исходим из реалий, связанных с развитием нашей экономики», — заявил Путин. Об этом: Путин прокомментировал обязательства РФ по Парижскому соглашению

15:45 20.11.2019 Власти стран Восточной Европы могут задуматься о выходе из Евросоюза через несколько лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил он. «И я не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня», — напомнил российский лидер о выходе Британии из ЕС. Подробности в материале: Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

15:45 20.11.2019 Центробанк снизит прогноз по инфляции, если перед заседанием Совета директоров у регулятора будут объективные причины сделать это. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. Читайте также: ЦБ не исключает снижения прогноза по инфляции в декабре 2019 года

15:45 20.11.2019 Российский лидер считает, что добыча сланцевой нефти и газа в России лишь приведут к росту экологических проблем. «Мы внимательно наблюдаем за этим. Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются без всякого преувеличения варварскими, они уничтожают экологию», — сказал Путин.

15:49 20.11.2019 Темпы роста мировой экономики в ближайшем будущем продолжат рост, даже в случае продолжения торговых войн США и Китаем. Такое предположение высказал президент РФ Владимир Путин 20 ноября во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!». Об этом: Путин: торговые войны США и Китая не помешают росту мировой экономики

15:52 20.11.2019 Новый закон об особом статусе Донбасса заведёт урегулирование в тупик. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик», — заявил Путин. Читайте подробнее: «Другие законы заведут ситуацию в тупик»: Путин об особом статусе Донбасса

15:54 20.11.2019 Компания «Роснефть», хоть и является компанией с преимущественно государственным участием, однако она работает на рыночных условиях и государство не вмешивается в её деятельность. Об этом сегодня, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», заявил президент РФ Владимир Путин. «Она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами, — указал российский лидер. — Государство не вмешивается в текущую деятельность компании». Читайте подробнее: Государство не вмешивается в деятельность «Роснефти» — Путин

15:56 20.11.2019 Целесообразность развития в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) должна быть просчитана, заявил президент РФ Владимир Путин. «Отдача какая будет — вот что важно. Причем не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе», — пояснил он. Читайте также: Целесообразность развития ВСМ еще нужно подтвердить — Путин

15:59 20.11.2019 В ближайшее время рецессии в мировой экономики не будет, как и не будет какого-либо заметного сокращения спроса на энергоресурсы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Темпы (роста) мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее», — заявил Путин. Читайте подробнее: Рецессии в мировой экономике не будет — Путин

16:11 20.11.2019 В Китае удалось создать успешный симбиоз централизованного планирования и элементов рыночной экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» Уникальный симбиоз удалось создать китайскому руководству между централизованным планированием и рыночной экономикой на уровне экономических операторов. Вообще, в мире такого ещё не было», — заявил Путин. Читайте также: Путин объяснил причины экономических успехов Китая

16:15 20.11.2019 Вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что Россия и Белоруссия пока что не согласовали ряд «сложных и чувствительных» вопросов в сфере энергетики. «Ряд моментов нашей дорожной карты пока остались несогласованными. В том числе вопросы по энергетике — они сложные, чувствительные для Белоруссии и для России», — сказал Силуанов.

16:21 20.11.2019 Большого потенциала у технологий добычи сланцевой нефти, скорее всего, нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!» «Что касается сланцевой нефти. Давайте мы подождём, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти и потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет? Задёшево купим», — заявил Путин. «Мы работаем над этим. Работаем и самостоятельно, и со всем миром. Я пошутил, конечно — цап-царап делать совсем необязательно. Но мы внимательно наблюдаем за этим. Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа являются без всякого преувеличения варварскими. Они уничтожают экологию», — подчеркнул он. Об этом: Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

16:23 20.11.2019 На инвестиционном форуме «Россия зовёт!» [kremlin.ru]

16:27 20.11.2019 Выбор проектов по вложению средств Фонда национального благосостояния ведётся, заявил 20 ноября российский президент Владимир Путин на форума «Россия зовет!». Президент заявил, что проекты «находятся в большой стадии проработки». [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Путин рассказал о перспективах проектов для вложения средств ФНБ