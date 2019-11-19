Москва, , 15:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовёт!», который состоится 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Двадцатого ноября президент РФ Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», проходящий на площадке Центра Международной Торговли, и примет участие в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил о том, что задача увеличения роста инвестиций в 2020 году до 5% является амбициозной.