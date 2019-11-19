Москва, 19 ноября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий. Это подтвердил адвокат историка Александр Почуев, передает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда

«Событие имело место быть. Но оно имело место не на следственных действиях, а в перерывах между следственными действиями. Попытка суицида была предотвращена правоохранительными органами. Угрозы для третьих лиц не было», — заявил адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что Соколов, находясь в своей квартире в ходе следственного эксперимента, якобы сумел схватить нож (по другим данным — кортик) в тот момент, когда с него сняли наручники для «чистоты» эксперимента.

Как сообщалось, во время следственных действий Соколов находился в бронежилете и шлеме. Это было сделано по настоянию защиты, для предотвращения возможной расправы над обвиняемым в убийстве аспирантки СПбГУ.

ФСИН не комментировала информацию о попытке суицида Соколова.