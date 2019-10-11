Вплоть до ареста. Родителей хотят наказывать за курящих детей — трансляция
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Законопроект об ограничении торговли алкоголем и сигаретами внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия»), Алексей Журавлев («Родина») и Андрей Марков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.
Исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу табака и алкоголя, направленных на охрану здоровья граждан и поддержание общественного порядка вблизи детсадов и школ, авторам представляется целесообразным установить единый подход в вопросе ограничения расстояний, на которых возможна продажа алкогольной и табачной продукции, равных 100 метрам.
Подробности в материале: Госдума может установить единую зону запрета торговли сигаретами возле школ
Наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — лицемерие
«Возложение ответственности на родителей за курение их детей — не новость», — заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя идею российского правительства ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Он предлагает «начать с денди Лаврова, стихотворца и курильщика, витрины нашей дипломатии. Формально наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — это лицемерие. Тоже не новое. И тоже отвратительное. И называется оно социальным расизмом: тебе нельзя, а мне можно».
Всевозможные запреты никогда напрямую не отражались на ожидаемом эффекте, и курение здесь не исключение, считает журналист, общественный деятель, зампредседателя Общественного совета ФАС Республики Хакасия Александр Мяхар.
«Что для взрослых, что для подростков стимул должен быть один — положительный образ здоровой жизни, начиная от прямой взаимосвязи с внешним видом, заканчивая успешностью в жизни. К тому же я уверен, что если проанализировать социальный аспект в вопросе курящих подростков, то выяснится, что в основном это будут слои населения с малым доходом и социальной устойчивостью. Как правило, в таких семьях детям мало уделяется внимания, и запрет не даст для этих категорий населения ровным счётом ничего. Нам не надо превращаться в страну запретов, мы должны быть страной стимулов и возможностей, поэтому борьба с курением должна проходить в направлении популяризации здорового образа жизни», — отметил Александр Мяхар.
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Инициативу с наказанием родителей курящих детей доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает «прекрасной». Свой ироничный комментарий по поводу возможных штрафов и арестов он разместил на своих интернет-ресурсах.
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не поддерживает инициативу о привлечении к административной ответственности родителей курящих детей, поскольку считает её очередным «обдираловом».
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Какими могут быть штрафы за курение несовершеннолетними детьми? Пока суммы не названы.
Почему курят дети? Виноваты ли в этом родители? Кого штрафовать за то, что табак доступен любому?
«Что касается наказания, в частности, арест на 15 суток или штраф. Это что, например, арестуют мать-одиночку? Или назначат ей неподъёмный для семейного бюджета штраф? Как-то вся эта инициатива кривобокая», — высказал мнение бывший полицейский.
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Мнения жителей Татарии об инициативе о наказании родителей курящих подростков разделились.
Подробности в материале: В Татарии активно обсуждают идею штрафовать родителей курящих подростков
Инициативы штрафов за курение, появившиеся в последнее время, пугают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила мать двоих детей из Москвы Марина Д.
Об этом: Штрафы родителей не смогут остановить курение детей — мнение
Ограничительные меры — это хорошо, но, как показывает история, проблему отклоняющегося поведения (а курение — одна из его форм) жёсткие наказующие запреты не решают, считает детский психиатр Виктор Ведяшкин (Барнаул).
«В некоторых моментах запреты даже играют обратную роль, в частности могут популяризировать вредные привычки среди молодёжи. Для решения проблемы аддикций среди несовершеннолетних скорее необходимы чёткие федеральные программы, носящие межведомственный характер и обеспеченные должным финансированием», — считает Виктор Ведяшкин.
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Общественница из Владивостока Наталья Ващенко полагает, что наказывать родителей за курящих детей это не выход из ситуации, так как здесь проявляется много факторов, которые не разглядели инициаторы изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
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Всю вину за неблагополучных детей государство хочет свалить на родителей, ограничив при этом самим родителям возможности воспитывать детей в духе традиционной семьи, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя инициативу о штрафах для родителей за курение детей.
Об этом: Демурин: кого нужно наказывать за то, что дети курят?
Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается в эффективности введения наказания для родителей курящих детей.
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Наказание родителей за курение их детьми — ещё один шаг в сторону ювенальной юстиции? Подросток быстро поймёт, где ему можно курить, а где нет. Обиженный сынишка или дочь смогут манипулировать родителями: «А вот я сейчас… и тебя накажут!»
Наказания родителей за курение их детей могут стать полезны, если будут иметь символический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Москвы Александр.
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В Госдуме видят проблемы с администрированием закона о штрафах для родителей за курение детей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.
«А кто будет администрировать? Надо по-другому решать этот вопрос. Необходимо с детства вдалбливать, что курение — это плохо», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме предложили свой вариант борьбы с «детским» курением
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что наказывать родителей за курение несовершеннолетних детей — это неправильная мера.
«Я категорически против того, чтобы подобного рода проблемы решались исключительно методом кнута», — заявила в беседе с RT Волынец.
Она подчеркнула, что «корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость».
Подробности в материале: В родительском комитете считают штрафы за курение детей неправильной мерой
Инициатива наказания родителей за курение детей бессмысленна — отец не может отвечать за сына, а сын — за отца. Такое мнение высказал отец двоих детей из Москвы Сергей Д в ходе беседы с корреспондентом ИА REGNUM.
Наказание за курение ребенка может стать действенной мерой, если оно будет адекватным. Однако вполне возможно, что эта инициатива не сможет быть правильно воплощена в жизнь, как часто бывает с подобными мерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор одной из подмосковных школ Дмитрий С.
Отдельная статья в КоАП, предполагающая штрафы для родителей за детское курение, облегчила бы работу полиции, однако проблему снижения возраста курильщиков это не решит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.
«Нужна ли отдельная новая статья? Возможно, она в чём-то облегчила бы работу правоохранительным органам. Хотя мне кажется куда более целесообразным заходить с другой стороны: ужесточить ответственность тех, кто снабжает детей сигаретами, вейпами, всяческими испарителями и нагревателями. Для них сейчас слишком много возможностей избежать наказания, а суммы штрафов ниже, чем дневная выручка. Вот это — действительно проблема», — заявил Кидяев.
Подробности в материале: В Госдуме предлагают повысить штрафы за продажу детям сигарет и вейпов
Инициатива наказания родителей за «детское» курение — крайне неоднозначная. С одной стороны, возможно, такие меры приведут к сокращению числа курящих несовершеннолетних. С другой — неизвестно, какие методы борьбы будут применять родители по отношению к курящим детям. Кроме того, это вряд ли может помешать детям курить втайне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мать двоих детей из Москвы Алина С.
«Обсуждаемые меры (наказание родителей курящих детей) — это вообще не про курение, а про взаимоотношения подростков и родителей, про вмешательство в дела семьи. Больше или меньше подростки курить не станут, а вот количество провокаций возрастёт в разы», — считает журналист Андрей Березин (Хакасия).
Об этом: «Меньше курить не станут»: о наказании для родителей курящих детей
Законопроекты, предполагающие штрафы для родителей за курение детей, ранее вносились в Госдуму, но не получали поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.
«Стремление защитить детей от дурных пристрастий понятно, но вопрос наказания родителей — очень непростой. Ранее похожие законопроекты неоднократно поступали в Думу, ни один из них не был принят», — заявил Кидяев и объяснил, почему.
Подробности в материале: Кидяев объяснил, почему нельзя штрафовать всех родителей за курение ребенка
Инициатива наказания родителей за «детское» курение вряд ли сможет правильно работать. Такое мнение в ходе беседы с корреспондентом ИА REGNUM выразила психолог, работник подмосковного социального центра Галина Д.
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Привлечение к ответственности родителей за курение детей является не только популистской, чрезмерной, но и труднореализуемой на практике мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор «Московского родительского клуба» Оксана Лысенкова.
Об этом: Московский родительский клуб раскритиковал наказание за курящих детей
У законодателя пока что нет морального права вводить для родителей отдельные штрафы за курение детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
«На мой взгляд, попытка минимизировать курение подростков, штрафуя родителей — не самый эффективный метод… Предлагаемое нововведение будет по сути дублировать уже имеющиеся статьи. Да и практически исполнить предлагаемую статью будет проблематично», — отметил Огуль.
Кроме того, несовершеннолетние защищены в своих правах.
Читайте подробнее: Огуль: нет морального права вводить штрафы для родителей за курение детей
Штрафовать родителей за то, что курят их дети! Такое мог придумать только тот, у кого нет детей!
В России за 2018 год продано 280 млрд штук сигарет, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Комментируя инициативу МВД ввести административные штрафы для родителей за курение их несовершеннолетних детей, он также отметил, что на сегодняшний день Россия по числу курильщиков на душу населения, включая детское курение, находится на втором месте после Китая.
Он подчеркнул, что идея введения штрафов родителей за курения детей является правильной, важно только тщательно подойти к вариантам ее реализации. Подробно рассмотреть, с помощью какого механизма будет выстроена система контроля, учета и фиксации взыскания.
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Предложение наказывать родителей курящих детей выглядит довольно странно. Никаких правовых оснований для того, чтобы наказывать кого-то за чужое деяние, не существует в принципе. Тем более за деяние, само по себе не являющееся наказуемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
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Идеи штрафовать родителей курящих детей даже близко не войдут в редакцию нового КоАП, уверен первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).
Парламентарий также обратил внимание на то, что ни о каком законопроекте речь пока не идет, и недоумевает, как протокольное «рассмотреть предложение» на комиссии превратилось в «новый закон», растиражированный уважаемыми СМИ.
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С точки зрения действующего законодательства предложение штрафовать родителей за курение детей — вполне оправданная и логичная мера воздействия. Такое мнение высказал руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» РостиславАнтонов.
«Ну, чтобы родители с большим чувством проводили воспитательную работу. Однако если за пробелы в воспитании будут наказывать административным арестом, то вряд ли это можно назвать полезной идеей. Будем надеяться, что идея с арестом нерадивых родителей отпадёт сама собой», — отметил он.
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Член комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. oprf.ru
Психолог, работник одной из подмосковных школ Александра М. считает, что наказывать родителей за курящих детей нецелесообразно. Курение — способ для ребенка «быть как все», «влиться в компанию» и казаться старше. Чтобы искоренить проблему курения среди подростков, необходимо сделать эту привычку «немодной», чтобы она не ассоциировалась со «взрослостью». Другие меры бесполезны и дают только обратный эффект. Об этом Александра М. рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Родители и педагоги поделились своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM об инициативе наказывать родителей, если их несовершеннолетний ребенок курит. Эти меры, по данным СМИ, сейчас рассматривает правительство России.
Читайте подробнее: Родители и педагоги об инициативе наказания родителей за «детское» курение
Введение штрафов и арестов для родителей, чьи дети были уличены в курении табачной продукции, станет началом формирования ювенальной юстиции в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.
Об этом: Ювенальные веяния: наказание за курящих детей РФ заимствует у Англии
Найдется тот, кому легче заплатить, чем воспитывать своего ребенка, — считает педагог общеобразовательной школы Нижнего Новгорода Александра О. По ее мнению, проблему «детского» курения необходимо решать другими методами. Александра О. рассказала об этом корреспонденту ИА REGNUM.
Вводить наказание для родителей за то, что их дети употребляют табачную продукцию, неэффективно и несправедливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС» Анна Садриева.
Подробности в материале: Наказанию за курение детей предложили альтернативу
Введение ответственности для родителей курящих несовершеннолетних детей станет положительным шагом на пути к оздоровлению нации.
«То, что государство хочет внедрить такие стандарты, не может не радовать. Мы [в «Трезвой России»] поддерживаем любые инициативы, связанные с защитой здоровья нашего населения. Чем больше будут предприниматься такого рода меры, тем больше мы сможем сохранить здоровыми наших детей и нашу молодежь», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель движения «Трезвая Россия» в Дагестане, советник министра по делам молодежи республики Шамиль Алиев.
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Зачастую курение в среде несовершеннолетних становится следствием в том числе недостаточного внимания к детям со стороны их родителей.
«К сожалению, в связи с занятостью или по другим причинам не все родители уделяют должное внимание процессу воспитания детей. В результате ребенок зачастую предоставлен самому себе: никто с ним не разговаривает, не объясняет, что хорошо, что плохо. Курение часто перерастает в привычку и серьезно сказывается на здоровье ребенка», — такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов.
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Фарман Меликов. minmol.ru
Ответственность за курение несовершеннолетних следует возлагать на тех, кто продаёт им сигареты, заявила солистка группы «Чили» Ирина Забияка, пишет «Телепрограмма».
Комментируя инициативу ввести наказания для родителей, чьих детей поймают за курением, певица заявила:
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