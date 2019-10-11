Родителей курящих несовершеннолетних детей могут начать штрафовать. Норму об ответственности внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагает правительственная комиссия по профилактике правонарушений. В качестве административного наказания рассматривается введение не только штрафа, но и ареста на несколько суток, а также предупреждения. Наказания могут ввести уже в 2021 году. Подробности в трансляции ИА REGNUM. Телеграм-версия трансляции доступна на канале @Kurenie_schtraf

Штраф за курение

09:37 10.10.2019 Читайте подробнее: В России задумались о наказании для родителей курящих подростков

09:45 10.10.2019 Законопроект об ограничении торговли алкоголем и сигаретами внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия»), Алексей Журавлев («Родина») и Андрей Марков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. Исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу табака и алкоголя, направленных на охрану здоровья граждан и поддержание общественного порядка вблизи детсадов и школ, авторам представляется целесообразным установить единый подход в вопросе ограничения расстояний, на которых возможна продажа алкогольной и табачной продукции, равных 100 метрам. Подробности в материале: Госдума может установить единую зону запрета торговли сигаретами возле школ

09:52 10.10.2019 Ребенок с сигаретой [Цитата из детского юмористического киножурнала «Ералаш»]

10:13 10.10.2019 Наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — лицемерие «Возложение ответственности на родителей за курение их детей — не новость», — заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя идею российского правительства ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Он предлагает «начать с денди Лаврова, стихотворца и курильщика, витрины нашей дипломатии. Формально наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — это лицемерие. Тоже не новое. И тоже отвратительное. И называется оно социальным расизмом: тебе нельзя, а мне можно».

10:18 10.10.2019 Всевозможные запреты никогда напрямую не отражались на ожидаемом эффекте, и курение здесь не исключение, считает журналист, общественный деятель, зампредседателя Общественного совета ФАС Республики Хакасия Александр Мяхар. «Что для взрослых, что для подростков стимул должен быть один — положительный образ здоровой жизни, начиная от прямой взаимосвязи с внешним видом, заканчивая успешностью в жизни. К тому же я уверен, что если проанализировать социальный аспект в вопросе курящих подростков, то выяснится, что в основном это будут слои населения с малым доходом и социальной устойчивостью. Как правило, в таких семьях детям мало уделяется внимания, и запрет не даст для этих категорий населения ровным счётом ничего. Нам не надо превращаться в страну запретов, мы должны быть страной стимулов и возможностей, поэтому борьба с курением должна проходить в направлении популяризации здорового образа жизни», — отметил Александр Мяхар. Читайте также: Не даст ничего: журналист о наказании для родителей курящих подростков

10:30 10.10.2019 Инициативу с наказанием родителей курящих детей доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает «прекрасной». Свой ироничный комментарий по поводу возможных штрафов и арестов он разместил на своих интернет-ресурсах. Читайте также: «В духе публичного идиотизма»: о наказании родителей курящих детей

10:30 10.10.2019 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не поддерживает инициативу о привлечении к административной ответственности родителей курящих детей, поскольку считает её очередным «обдираловом». Читайте также: Способ выкачивания денег с граждан: о наказании родителей курящих детей

10:32 10.10.2019 Какими могут быть штрафы за курение несовершеннолетними детьми? Пока суммы не названы.

10:34 10.10.2019 Почему курят дети? Виноваты ли в этом родители? Кого штрафовать за то, что табак доступен любому?

10:41 10.10.2019 «Что касается наказания, в частности, арест на 15 суток или штраф. Это что, например, арестуют мать-одиночку? Или назначат ей неподъёмный для семейного бюджета штраф? Как-то вся эта инициатива кривобокая», — высказал мнение бывший полицейский. Читайте также: Вся эта инициатива кривобокая: о наказании родителей курящих детей

10:53 10.10.2019 Мнения жителей Татарии об инициативе о наказании родителей курящих подростков разделились. Подробности в материале: В Татарии активно обсуждают идею штрафовать родителей курящих подростков

10:59 10.10.2019 Инициативы штрафов за курение, появившиеся в последнее время, пугают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила мать двоих детей из Москвы Марина Д. Об этом: Штрафы родителей не смогут остановить курение детей — мнение

11:01 10.10.2019 Ограничительные меры — это хорошо, но, как показывает история, проблему отклоняющегося поведения (а курение — одна из его форм) жёсткие наказующие запреты не решают, считает детский психиатр Виктор Ведяшкин (Барнаул). «В некоторых моментах запреты даже играют обратную роль, в частности могут популяризировать вредные привычки среди молодёжи. Для решения проблемы аддикций среди несовершеннолетних скорее необходимы чёткие федеральные программы, носящие межведомственный характер и обеспеченные должным финансированием», — считает Виктор Ведяшкин. Об этом: Наказание родителей курящих детей: психиатр не исключил обратного эффекта

11:05 10.10.2019 Общественница из Владивостока Наталья Ващенко полагает, что наказывать родителей за курящих детей это не выход из ситуации, так как здесь проявляется много факторов, которые не разглядели инициаторы изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Подробности в материале: Арест за курящего ребёнка: «малыш» поймёт как избавиться от строгого папы»

11:10 10.10.2019 Всю вину за неблагополучных детей государство хочет свалить на родителей, ограничив при этом самим родителям возможности воспитывать детей в духе традиционной семьи, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя инициативу о штрафах для родителей за курение детей. Об этом: Демурин: кого нужно наказывать за то, что дети курят?

11:17 10.10.2019 Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается в эффективности введения наказания для родителей курящих детей. Читайте также: Адвокат сомневается в эффективности наказания родителей курящих детей

11:29 10.10.2019 Наказание родителей за курение их детьми — ещё один шаг в сторону ювенальной юстиции? Подросток быстро поймёт, где ему можно курить, а где нет. Обиженный сынишка или дочь смогут манипулировать родителями: «А вот я сейчас… и тебя накажут!»

11:34 10.10.2019 Наказания родителей за курение их детей могут стать полезны, если будут иметь символический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Москвы Александр. Читайте также: Штрафы за курение детей могут ударить по бедным семьям — мнение

11:40 10.10.2019 Пачка сигарет

11:49 10.10.2019 В Госдуме видят проблемы с администрированием закона о штрафах для родителей за курение детей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. «А кто будет администрировать? Надо по-другому решать этот вопрос. Необходимо с детства вдалбливать, что курение — это плохо», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Подробности в материале: В Госдуме предложили свой вариант борьбы с «детским» курением

11:50 10.10.2019 Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что наказывать родителей за курение несовершеннолетних детей — это неправильная мера. «Я категорически против того, чтобы подобного рода проблемы решались исключительно методом кнута», — заявила в беседе с RT Волынец. Она подчеркнула, что «корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость». Подробности в материале: В родительском комитете считают штрафы за курение детей неправильной мерой

11:56 10.10.2019 Инициатива наказания родителей за курение детей бессмысленна — отец не может отвечать за сына, а сын — за отца. Такое мнение высказал отец двоих детей из Москвы Сергей Д в ходе беседы с корреспондентом ИА REGNUM.

12:33 10.10.2019 Наказание за курение ребенка может стать действенной мерой, если оно будет адекватным. Однако вполне возможно, что эта инициатива не сможет быть правильно воплощена в жизнь, как часто бывает с подобными мерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор одной из подмосковных школ Дмитрий С.

13:05 10.10.2019 Отдельная статья в КоАП, предполагающая штрафы для родителей за детское курение, облегчила бы работу полиции, однако проблему снижения возраста курильщиков это не решит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев. «Нужна ли отдельная новая статья? Возможно, она в чём-то облегчила бы работу правоохранительным органам. Хотя мне кажется куда более целесообразным заходить с другой стороны: ужесточить ответственность тех, кто снабжает детей сигаретами, вейпами, всяческими испарителями и нагревателями. Для них сейчас слишком много возможностей избежать наказания, а суммы штрафов ниже, чем дневная выручка. Вот это — действительно проблема», — заявил Кидяев. Подробности в материале: В Госдуме предлагают повысить штрафы за продажу детям сигарет и вейпов

13:06 10.10.2019 Инициатива наказания родителей за «детское» курение — крайне неоднозначная. С одной стороны, возможно, такие меры приведут к сокращению числа курящих несовершеннолетних. С другой — неизвестно, какие методы борьбы будут применять родители по отношению к курящим детям. Кроме того, это вряд ли может помешать детям курить втайне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мать двоих детей из Москвы Алина С.

13:09 10.10.2019 «Обсуждаемые меры (наказание родителей курящих детей) — это вообще не про курение, а про взаимоотношения подростков и родителей, про вмешательство в дела семьи. Больше или меньше подростки курить не станут, а вот количество провокаций возрастёт в разы», — считает журналист Андрей Березин (Хакасия). Об этом: «Меньше курить не станут»: о наказании для родителей курящих детей

13:13 10.10.2019 Законопроекты, предполагающие штрафы для родителей за курение детей, ранее вносились в Госдуму, но не получали поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев. «Стремление защитить детей от дурных пристрастий понятно, но вопрос наказания родителей — очень непростой. Ранее похожие законопроекты неоднократно поступали в Думу, ни один из них не был принят», — заявил Кидяев и объяснил, почему. Подробности в материале: Кидяев объяснил, почему нельзя штрафовать всех родителей за курение ребенка

13:36 10.10.2019 Инициатива наказания родителей за «детское» курение вряд ли сможет правильно работать. Такое мнение в ходе беседы с корреспондентом ИА REGNUM выразила психолог, работник подмосковного социального центра Галина Д. Читайте подробнее: Психолог: идея наказывать родителей за «детское» курение слишком размыта

13:40 10.10.2019 Привлечение к ответственности родителей за курение детей является не только популистской, чрезмерной, но и труднореализуемой на практике мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор «Московского родительского клуба» Оксана Лысенкова. Об этом: Московский родительский клуб раскритиковал наказание за курящих детей

13:42 10.10.2019 У законодателя пока что нет морального права вводить для родителей отдельные штрафы за курение детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). «На мой взгляд, попытка минимизировать курение подростков, штрафуя родителей — не самый эффективный метод… Предлагаемое нововведение будет по сути дублировать уже имеющиеся статьи. Да и практически исполнить предлагаемую статью будет проблематично», — отметил Огуль. Кроме того, несовершеннолетние защищены в своих правах. Читайте подробнее: Огуль: нет морального права вводить штрафы для родителей за курение детей

14:22 10.10.2019 Штрафовать родителей за то, что курят их дети! Такое мог придумать только тот, у кого нет детей!