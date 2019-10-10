Москва, , 10:13 — REGNUM «Возложение ответственности на родителей за курение их детей — не новость», — заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя идею российского правительства ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста.

«Новость в попытке перевести это в формальную плоскость, дополнительную к общей законной ответственности родителей за воспитание своих детей, — подчеркнул Колеров. — Но формализаторам надо начинать не с новых санкций против масс, а начинать надо с себя, с публичной власти, с того образа роскоши, наглости, достатка и крутизны, с которым она демонстрирует себя большинству.

Начать с денди Лаврова, стихотворца и курильщика, витрины нашей дипломатии. Формально наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — это лицемерие. Тоже не новое. И тоже отвратительное. И называется оно социальным расизмом: тебе нельзя, а мне можно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Возможные варианты наказаний уже начали обсуждать в правительстве РФ.