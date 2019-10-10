Москва, , 14:19 — REGNUM В России за 2018 год продано 280 млрд штук сигарет, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Комментируя инициативу МВД ввести административные штрафы для родителей за курение их несовершеннолетних детей, он также отметил, что на сегодняшний день Россия по числу курильщиков на душу населения, включая детское курение, находится на втором месте после Китая.

«Я считаю, что это правильная мера. Например, родители несут полную ответственность за употребление детьми алкоголя. В том числе есть уголовная ответственность за спаивание. Я бы сделал также и уголовную ответственность за принуждение детей к курению», — заявил Хамзаев.

Он напомнил, что курение — это форма наркотического опьянения, поэтому по уровню воздействия его следует приравнять ко всем последствиям, которые несет употребление наркотиков.

«Я бы совершенствовал «ответственность родителей» c точки зрения развития «чувства ответственности». Сегодня процесс курения трансформировался, особенно в детской среде. Приведу пример: все эти вейпы, кальяны и прочее. Ведь не секрет, что многие родители сами покупают детям эти вейпы, не понимания всю степень угрозы. Уровень информированности об опасности чудовищно маленький, но при этом степень ответственности никто не отменял. Незнание закона не освобождает от ответственности родителей», — добавил Султан Хамзаев.

Он подчеркнул, что идея введения штрафов родителей за курение детей является правильной, важно только тщательно подойти к вариантам ее реализации. Подробно рассмотреть, с помощью какого механизма будет выстроена система контроля, учета и фиксации взыскания.

«Нужно избегать популизма и подойти к этому очень внимательно», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России предлагают ввести ответственность для родителей курящих несовершеннолетних детей.

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