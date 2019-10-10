Москва, 10 октября 2019, 14:19 — REGNUM В России за 2018 год продано 280 млрд штук сигарет, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Комментируя инициативу МВД ввести административные штрафы для родителей за курение их несовершеннолетних детей, он также отметил, что на сегодняшний день Россия по числу курильщиков на душу населения, включая детское курение, находится на втором месте после Китая.
Он напомнил, что курение — это форма наркотического опьянения, поэтому по уровню воздействия его следует приравнять ко всем последствиям, которые несет употребление наркотиков.
Он подчеркнул, что идея введения штрафов родителей за курение детей является правильной, важно только тщательно подойти к вариантам ее реализации. Подробно рассмотреть, с помощью какого механизма будет выстроена система контроля, учета и фиксации взыскания.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России предлагают ввести ответственность для родителей курящих несовершеннолетних детей.
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