Москва, , 08:17 — REGNUM В России могут ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Возможные варианты наказаний уже начали обсуждать в правительстве РФ. Заедание, на котором поднимался этот вопрос, состоялось 23 сентября, сообщает газета «Известия».

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Так, в качестве административного наказания предлагается предусмотреть предупреждение, штраф или арест на несколько суток. Эту норму могут отразить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

«Самый эффективный способ борьбы с детским курением — повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты», — считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Он отметил, что сейчас в России самые дешевые сигареты стоят от 80 рублей, в то время как, например, в Великобритании — в десять раз дороже.

В свою очередь председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что нужно «не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы». По её словам, многие родители не знают, что их дети курят, поэтому штрафовать их вряд ли справедливо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России начали действовать новые требования по обеспечению пожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Так, гражданам запрещается жарить шашлык на балконах, курить и зажигать свечи.

Первый штраф за нарушение этих правил уже «заработал» житель Ставрополья, курение которого на балконе привело к пожару. Мужчина по административному протоколу должен выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.