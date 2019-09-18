Белоруссия защитила США, в РФ займутся «ремонтом» выборов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Лукашенко благодарен США за внимание;
- Владимир Путин согласен с Зюгановым по «ремонту выборной системы»;
- Проблемы затопленных регионов поручено решить Якушеву;
- Депутат Госдумы заявил, что эффект от единой базы населения должен быть в рублях;
- Известны факторы, сдерживающие развитие ВСМ в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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