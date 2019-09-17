Владивосток, , 17:55 — REGNUM Министр строительства и коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев возглавит интегрирующий центр по оказанию помощи регионам, которые пострадали от летнего наводнения на Дальнем Востоке. Об этом сказал в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в кризисном центре МЧС президент Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Зиничев Kremlin.ru

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«Семь регионов, сотни затопленных домов, тысячи пострадавших людей, и чтобы работа была организована должным образом, чтобы главы регионов не носились по кабинетам разных ведомств, нужен какой-то интегрирующий центр. Им будет министерство строительства и коммунального хозяйства, во главе с Владимиром Якушевым», — озвучил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября губернаторы пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока отчитывались о принимаемых мерах по ликвидации последствий.