Москва, , 17:29 — REGNUM В Госдуме настаивают на использовании единого федерального информационного ресурса о населении России для борьбы с коррупцией, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о суперресурсе о населении страны. Планируется, что ресурс будет создан на основе сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионного фонда, ФОМС, ФСС, Федеральной налоговой службы и так далее. Устанавливается, что в ресурс попадут: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие сведения о физическом лице.

«Вы возьмете эту базу, да, вы синхронизируете данные, данные МВД, данные Росреестра, данные ЗАГСа, но мы хотим, чтобы эта эффективность исчислялась еще и рублем. Мы хотим, чтобы вы регулярно делали какие-то сверки, направляли эти данные в уполномоченные органы: ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру, и чтобы не допускали, что на квартире полковников 9 млрд, и десятки квартир, десятки домов, гостиницы по всему миру. Этого надо не допускать, это надо предупреждать», — заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД хотят использовать единый ресурс о населении для борьбы с коррупцией