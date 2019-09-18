Москва, 18 сентября 2019, 03:36 — REGNUM Предложение обсудить необходимость «ремонта выборной системы» принял президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече в Кремле лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, комментируя итоги выборов 8 сентября 2019 г.:
По словам главы КПРФ, найденное решение позволит «укрепить страну и политическую систему».
Президент сравнил российскую политическую систему с «живым организмом», который в то же время можно сделать более эффективным, «работающим на благо народа России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Путин и Зюганов провели встречу в Кремле.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин 17 сентября примет Зюганова в Кремле