Киев хочет «освободить» не только Крым, в Чехии недовольны РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Зеленский планирует «перенять опыт Эстонии;
- На Украине объяснили, почему боятся объявить войну России;
- Бразилия спешит договориться по торговле с США;
- Российского посла вызвали в МИД Чехии;
- В Крыму нашли висевшую на дереве бомбу времён войны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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