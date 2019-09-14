Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Об активной работе над бразильско-американским соглашением о свободной торговле заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, выступая 13 сентября в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

По словам бразильца, обе стороны стремятся заключить соглашение «как можно скорее», но пока сроки не определены: идёт обсуждение деталей.

Это соглашение позволит вести двустороннюю торговлю, сказал Араужу, затем добавив:

«Очень упорно над этим работаем».

Напомним, бразильский министр экономики Паулу Гедес в начале прошлого месяца объявил, что с Вашингтоном начаты переговоры по соглашению о свободной торговле.

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