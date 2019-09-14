Симферополь, , 13:55 — REGNUM Немецкая бомба времён войны была найдена и обезврежена в Крыму. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Снаряд времён Великой Отечественной войны был найден в районе села Бондаренково на дереве, растущем на склоне одного из оврагов, мимо которого проходит тропа к морю.

Бомба висела прямо на ветках дерева, почти сливаясь с ним. Вес её составлял около одного килограмма. При обследовании территории спасателями были обнаружены ещё два снаряда весом два килограмма и двадцать килограмм.

Все найденные боеприпасы были вывезены на полигон и обезврежены специалистами-взрывотехниками.

Как снаряд появился на дереве, пока неизвестно. Но, как пояснили спасатели, по негласному правилу в среде любителей походить с металлоискателями, если нашедший опасный предмет не хочет по каким-то причинам вызывать МЧС, он оставляет его в видном месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении и обезвреживании 120 снарядов времён Великой Отечественной войны подо Ржевом в Тверской области.

Читайте ранее в этом сюжете: 120 снарядов времён Великой Отечественной войны обнаружено под Ржевом