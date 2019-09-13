Киев, , 18:58 — REGNUM Власти Украины не могут объявить войну Российской Федерации, так как у Москвы есть ядерное оружие, а у Киева нет. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Турчинов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Турчинов напомнил, что в свое время Украина добровольно отказался от той части советского ядерного арсенала, которая ей досталась после развала СССР. Сейчас у Киева нет ядерного оружия и объявление войны России невозможно.

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал», — сказал Турчинов.

Также он выразил надежду, что когда-нибудь в России наступит такое время, когда у нее будет значительно больше проблем, чем у Советского Союза в конце его существования.

«И мы освободим не только Крым», — подчеркнул бывший секретарь СНБО.

Стоит отметить, что Турчинов ранее неоднократно заявлял, что Украина должна захватить приграничные с ней российские территории, в частности, Краснодарский край, Ростовскую область и Белгородскую область. Якобы это «исконно украинские» территории.