Киев, , 00:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Эстонию, сообщает 13 сентября сайт президента Украины.

В сообщении указано, что визит состоится в октябре текущего года по приглашению президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», — цитирует мнение Зеленского сайт украинского президента.

Кроме того, украинский президент сообщил о развитии политического диалога Киева с этой прибалтийской державой.

Напомним, 11 сентября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился изучить вопрос о возможности отмены безвизового режима для граждан Украины.

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