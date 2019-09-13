США хотят преимущества над РФ, Чехия опозорилась с памятником: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Россия не испытывала запрещённые ДРСМД ракеты — Рябков;
- В Риге приземлился американский АВАКС;
- Решение убрать памятник Коневу в Праге является позором для Чехии;
- Украинцы рассказали об отношении к новой Раде;
- Российских чиновников предложили сажать за оскорбления.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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