Рига, , 21:26 — REGNUM В аэропорту Риги приземлился входящий в состав сил НАТО в Европе американский АВАКС. Это уникальный самолёт раннего предупреждения и контроля. Об этом сообщает рижское издание Dienas Bizness.

Часть экспертов утверждает, что аналогичная машина принимала участие в турецком инциденте, когда в Турции был сбит Су-24М2 ВКС России. Задача АВАКС (AWACS) была в наведении турецких F-16CJ на цель.

10 марта 2014 года Североатлантический Союз, реагируя на украинский кризис, принял решение о демонстрации единства и решимости НАТО защищать союзников. 13 марта того же года состоялся первый полет АВАКС с базы в Геленкирхене, Германия.